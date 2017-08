Es geht nicht nur um Schwule. Jetzt ist klar: Männer, die mal mit Männern Sex hatten, sollen – nach zwölf Monaten ohne riskante Sexualkontakte – künftig Blut spenden dürfen. Bisher wurden sie als Risikogruppe für HIV und Hepatitis C pauschal und lebenslang davon ausgeschlossen. Aus Ärztesicht plausibel, aus Gesellschaftssicht diskriminierend. In Wahrheit betrifft die von Medizinern und Wissenschaftlern nun veränderte Richtlinie zur Blutspende die ganze Generation Tinder, also alle jungen Menschen, die ein Sexualleben haben, was nicht den Normen der Nachkriegszeit entspricht. Das war überfällig.

Das vorweg: Deutsche Blutkonserven sind sicher, sehr sogar. Zwischen 1997 und 2011 steckten sich gerade einmal sechs Menschen über eine Blutkonserve mit dem Aids auslösenden Virus HIV an, und seit 1999 nur ein einziger mit Hepatitis C (Robert Koch-Institut, 2016). Angesichts von fast fünf Millionen Blutkonserven, die pro Jahr in Deutschland transfundiert werden, ist das eine extrem geringe Zahl. Jede einzelne Konserve wird äußerst gewissenhaft geprüft – auf HIV, Hepatitis und Syphilis.



Zeit Online Karten dpa Kondom geplatzt – und jetzt? Das Date lief super – bis zu diesem Moment. Riss im Gummi. Kann ich das Aids-Virus HIV erwischt haben? Was jetzt zu tun ist. © NIH Angst! Wovor noch gleich? HIV greift die Körperabwehr an. Bei wem Aids ausbricht, den machen sonst harmlose Erreger schwer krank. Passiert mir das jetzt auch?

Sofort machen Sperma ausspucken und Mund spülen – falls möglich mit hochprozentigem Alkohol. Oralsex sein lassen Nicht die Zähne putzen – sind Viren vorhanden, könnten sie ins Zahnfleisch gerieben werden.

HIV-Test Schnelltest Ergebnis in 30 Minuten? Tatsächlich: Schnelltests bringen nach einer halben Stunde ein erstes Ergebnis. Machen sollte man sie aber erst zwölf Wochen nach dem ungeschützten Sex – sonst sind sie zu unsicher. Am Ende muss man also länger bangen als nach dem Labortest.

Blutproben zu testen, ist gesetzlich streng geregelt. Zu streng vielleicht? Tatsächlich sind die bisherigen Regeln in Teilen absurd. Vor allem eine Passage wirkt, als spiegele sie eine längst vergangene Sexualmoral als wissenschaftliche Erkenntniss wider: Jeder, der im Fragebogen zur Blutspende angab, in letzter Zeit "mit häufig wechselnden Partnern" Sex gehabt zu haben, durfte nicht spenden (Bundesärztekammer, 2010/PDF, S.10) Und zwar nicht nur – was medizinisch sinnvoll gewesen wäre – für ein paar Monate, sondern für das ganze Leben.



Das galt für alle, egal ob Mann oder Frau, homo-, bi- oder heterosexuell, verheiratet, verpartnert oder solo. Wer irgendwann im Leben mit mehr als einem oder zwei Menschen Sex hatte – womöglich noch ungeschützt und mit Partnern unterschiedlichen Geschlechts – durfte, sofern er das wahrheitsgemäß angab, auf dem Papier nicht zur Blutbank. Alle, für die One-Night-Stands für eine Phase im Leben dazugehörten: ausgeschlossen, lebenslänglich. Das fand selbst eine Expertengruppe der Bundesärztekammer, des Robert Koch-Instituts, des Paul-Ehrlich-Instituts und des Gesundheitsministeriums nicht mehr zeitgemäß.



Ein Appell für mehr Offenheit und Safer Sex

Jetzt wurden die Regeln gelockert: Nach ihrer wilden Phase werden künftig alle ein Jahr warten müssen, bevor sie der Blutbank eine Spende machen dürfen. Diese Änderung ist wichtig und klug: Erst einmal, weil wir perspektivisch in Deutschland mehr Blutspender brauchen. Denn wenn eine Gesellschaft altert, nimmt die Anzahl derer, die Blutkonserven brauchen, zu und die Anzahl der potenziellen Spender ab. Sie ist aber auch deshalb richtig, weil sie auf wissenschaftlichen Erkenntnissen fußt. Labortests für HIV und Hepatitis C werden immer besser. Inzwischen kann man schon wenige Wochen, nachdem sich jemand zum Beispiel mit HIV angesteckt hat, die Bestandteile des Virus in seinem Blut nachweisen. Die Wartezeit nach dem Sex und vorm Blutspenden soll nun nur noch die Lücke schließen, in der eine HIV-Infektion schon erfolgt sein, aber im Blut noch nicht entdeckt werden kann.



Letztlich ist die Änderung auch deshalb gut, weil sie zur Ehrlichkeit anregt. Denn wer unbedingt Blut spenden will, aber weiß, dass die Auflagen unsinnig streng sind, ist eher geneigt, beim Ausfüllen des Fragebogens über sein Sexualverhalten ein wenig zu schummeln. Natürlich ist es eine Gratwanderung, derartige Auflagen zu lockern. Aber nichts deutet darauf hin, dass die Sicherheit von Spenderblut in Deutschland darunter leiden wird. An die Generation Tinder ist das Signal: Habt Spaß – mit Kondom! Seid ehrlich! Wartet ein Jahr – und dann: Spendet Blut!