"Oma's Pellkartoffelsalat", "Eiersalat klassisch", "Porreesalat Toscana", "Hofgut Thunfischsalat", "Hofgut Eiersalat" und "Gosch Sonntagsfrühstück" – das sind die ersten Lebensmittel, die nun aus den Regalen müssen, weil in ihnen mit dem Insektizid Fipronil belastete Eier verarbeitet wurden. Sie wurden in Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein verkauft. Die Firma MAYO Feinkost nimmt die betroffenen Salate vorsorglich aus ihrem Programm. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BML) teilte das auf der Seite lebensmittelwarnung.de mit, auf der auch über die Stempelnummern der betroffenen Eier informiert wird. Fipronil wird in der Tiermedizin gegen Läuse, Flöhe, Würmer oder Zecken eingesetzt und gelangte vermutlich über ein damit vermischtes Reinigungsmittel in die Legebetriebe – und so in die Eier.



Keine Gesundheitsgefährdung

Weder von den Millionen belasteten Eiern, die Anfang August in Umlauf kamen, noch von den jetzt zurückgerufenen Lebensmitteln geht eine direkte Gesundheitsgefährdung aus. Das Insektizid wurde zwar in einigen Eier-Chargen in Mengen entdeckt, die über der Referenzdosis liegen – also über der von der WHO festgelegten maximalen Menge einer Substanz pro Kilogramm Körpergewicht, die über die Nahrung mit einer Mahlzeit oder innerhalb eines Tages aufgenommen werden sollte. Da diese Grenzwerte aber mit einem erheblichen Sicherheitsabstand festgelegt werden, gehen Mediziner davon aus, dass die in den Eiern nachgewiesenen Mengen harmlos sind. Verbraucher würden von ein paar Eiern, die sie jetzt essen, nicht krank werden. (Antworten auf die wichtigsten Fragen zu Fipronil in Lebensmitteln lesen Sie hier). Der Skandal an der Sache ist, dass der Einsatz des Mittels Fipronil in Ställen, wo Eier, Milch oder Fleisch erzeugt werden, nicht zugelassen ist. Im Tierversuch erwies sich das Mittel als giftig. Daher soll es generell nicht in Kontakt zu Lebensmitteln kommen.



Fipronil Eier mit diesen Nummern – nicht essen! Das Bundesamt für Verbraucherschutz warnt bisher vor Eiern mit folgenden Nummern – die meisten davon betreffen Nordrhein-Westfalen. Diese Liste ist aber sehr wahrscheinlich noch unvollständig. Mittlerweile sind in zehn anderen Bundesländern mit Fipronil belastete Eier aufgetaucht. Auf der Seite lebensmittelwarnung.de aktualisiert das Bundesamt fortlaufend, welche Chargen betroffen sind. Mit Fipronil belastete Eier, die den erlaubten Grenzwert überschreiten:

0-NL-4310001 / 1-NL-4167902 / 1-NL-4359801 / 1-NL-4385701 / 1-NL-4331901 / 1-NL-4339301 /

1-NL-4339912 / 2-NL-4332601/ 2-NL-4332602 / 2-NL-4385702 /



Eier, in denen nachweislich Rückstände des Gifts stecken:

0-NL-4385501 / 0-NL-4392501 / 1-NL-4128604 / 1-NL 4286001 / 2-NL-4015502



Eier, bei denen Betriebe selbst Rückstände gemeldet haben:

0-NL-4170101 / 1-NL-4322401 / 1-NL-4331901 / 1-NL-4339301 / 1-NL-4385701 / 2-NL-4322402 Belastete in Deutschland hergestellte Eier:

0-DE-0360521 / 1-DE-0358001 Ebenfalls unter Verdacht Die niederländischen Behörden warnen generell vor allen Eiern, deren Stempel folgende Zahlen enthalten:

X-NL-40446XX / X-NL-40534XX / X-NL-40709XX/ X-NL-41176XX / X-NL-41205XX / X-NL-41437XX / X-NL-42068XX / X-NL-42206XX / X-NL-42736XX / X-NL-42775XX / X-NL-43154XX / X-NL-43224XX / X-NL-43425XX / X-NL-43434XX / X-NL-43651XX / X-NL-43780XX / X-NL-43925XX / X-NL-41679XX / X-NL-42071XX / X-NL-42659XX / X-NL-42766XX / X-NL-43113XX / X-NL-43326XX / X-NL-43514XX / X-NL-43640XX / X-NL-43835XX / X-NL-43879XX (Stand: 4. August 2017) Was bedeutet der Eier-Code? An dem Code, der in der EU auf Eier gestempelt wird, können Sie erkennen, aus welchem Land ein Ei stammt, wie es erzeugt wurde ("bio", Käfig, Freiland) und aus welchem Betrieb es stammt. Wie Sie den Eier-Code entschlüsseln: DIE ERSTE ZAHL

0 = Ökologische Erzeugung

1= Freilandhaltung

2= Bodenhaltung

3= Käfighaltung DER LÄNDERCODE

AT = Österreich / BE= Belgien / BG = Bulgarien / DK = Dänemark / DE = Deutschland /ES = Spanien / FR = Frankreich / HR = Kroatien / IT = Italien / NL = Niederlande / PL = Polen / RO = Rumänien / SE = Schweden / SL = Slowenien DER STALLCODE:

Er besagt, aus welchem Betrieb das Ei stammt. Auf den Seiten des Vereins für kontrollierte alternative Tierhaltungsformen (KAS) können Sie das nachschauen.



Unter welchen Bedingungen leben deutsche Hühner? Die üblichen Haltungsformen hat der Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft hier übersichtlich beschrieben. Wie schädlich ist Fipronil? Die Warnung bedeutet nicht, dass eine direkte Gefahr durch den Verzehr der Eier besteht. Allerdings kann das Gift toxisch auf das Nervensystem wirken – dieses wurde in Tierversuchen bei höheren Konzentrationen festgestellt. Nach der aktuellen Stellungnahme des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) sind bei Gehalten bis 0,72 mg/kg Fipronil-Rückständen im Ei keine gesundheitlichen Risiken zu erwarten. Fipronil ist ein Phenylpyrazol und wird vielfach als Pflanzenschutzmittel und Biozid genutzt. In der Tiermedizin wird es als Mittel gegen Flöhe und Zecken bei Hunden und Katzen eingesetzt. Die Anwendung an Tieren, die Lebensmittel erzeugen, ist nicht erlaubt. Verbraucher sollten die Nummern auf ihren Eiern prüfen – vor allem bei solchen, die sie in den Niederlanden oder in NRW gekauft haben. Weitere Informationen finden Sie auch bei den Verbraucherzentralen. Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz

Was sollten Verbraucher tun?

Wer die genannten Salate der Firma MAYO gekauft hat, kann diese offenbar in die Supermärkte zurückbringen. Genauere Informationen dazu, wohin Kunden sich wenden sollen, sind auf den Seiten des Unternehmens noch nicht zu finden. Am Samstagmorgen war dessen Zentrale für Rückfragen nicht zu erreichen. Konkret handelt es sich um Produkte, die alle das Mindeshaltbarkeitsdatum vom 16. August tragen – bis auf den "Eiersalat klassisch" – auf dem ist der 18. August vermerkt. Ob diese Salate wirklich Rückstände von Fipronil enthalten, ist bisher nicht bekannt. Die Rücknahmeaktion ist eine Vorsichtsmaßnahme.



Was die belasteten Eier angeht, können Verbraucher über die Kennziffer auf dem Ei herausfinden, ob es zu den mit Fipronil belasteten Chargen zählt (siehe Infokasten). Jedes Ei in der EU ist mit so einem aufgedruckten Code gekennzeichnet. Auf dem Portal des Bundesamtes für Verbraucherschutz lebensmittelwarnung.de werden die Nummern der mit Fipronil belasteten Eier genannt, die Liste wird fortlaufend aktualisiert.



Jedes Ei ist rückverfolgbar

Auf den Seiten des von der Wirtschaft initiierten Vereins für kontrollierte alternative Tierhaltungsformen (KAT) gibt es außerdem einen "Was-steht-auf-dem-Ei?"-Service: Dort können Verbraucher den Code jedes Eis eingeben und erfahren, wie das Huhn dazu gehalten wurde und aus welchem Betrieb das Ei stammt.

Da Millionen Eier hierzulande in Umlauf kamen, die mit dem Insektizid belastet sind, ist in den kommenden Tagen mit weiteren Produktrückrufen von Lebensmitteln zu rechnen.