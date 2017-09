Jeder Sechste, der sich das Aids-Virus HIV einfängt, ist über 50 Jahre alt. Und knapp die Hälfte aller, bei denen es festgestellt wird, ist zum Zeitpunkt der Diagnose schon lange infiziert. Und hier geht es vor allem um heterosexuelle Frauen und Männer.



Es sind alarmierende Zahlen zu HIV und Aids in Europa, die das Medizinmagazin Lancet HIV (Tavoschi et al, 2017) jetzt veröffentlicht hat. Nicht genug, dass die Neuinfektionen in Europa seit Jahren nicht weniger werden – trotz aller Safer-Sex-Kampagnen. Nun stellt sich zudem heraus: Ältere Menschen, und zwar vor allem heterosexuelle, scheinen Aids nicht als Gefahr wahrzunehmen. Diejenigen jenseits der 50 verhüten deutlich seltener als jüngere.



Hinzu kommt eine wachsende Zahl an Infizierten, die erst spät im Leben erfahren, dass sie womöglich seit Langem HIV-positiv sind: eine Gefahr für andere, aber auch für sie selbst. Denn je später das Virus im Körper entdeckt wird, desto weniger können moderne Therapien, die den Aids-Erreger zurückdrängen und den Ausbruch der Immunschwäche verzögern sollen, noch ausrichten.

Zeit Online Karten dpa Kondom geplatzt – und jetzt? Das Date lief super – bis zu diesem Moment. Riss im Gummi. Kann ich das Aids-Virus HIV erwischt haben? Was jetzt zu tun ist.

Hinter der Lancet-Veröffentlichung steckt eine Studie, für die Forscher der Europäischen Seuchenschutzbehörde ECDC alle neuen Fälle von HIV oder Aids auswerteten, welche die EU-Mitgliedsstaaten sowie Lichtenstein, Norwegen und Island zwischen den Jahren 2004 und 2015 gemeldet hatten. In der Altersgruppe zwischen 15 und 49 wurden rund 312.000 neue Diagnosen registriert, bei den Über-50-Jährigen waren es 54.000.



Zwar zeigen diese Zahlen: Noch immer stecken sich viel mehr jüngere Menschen mit HIV an als ältere. Doch der Anteil an neudiagnostizierten HIV-Positiven an allen Gleichaltrigen nahm unter den Älteren um zwei Prozent pro Jahr zu, während er unter den jungen Menschen konstant blieb. In Deutschland sei die Rate der HIV-Neudiagnosen unter jungen Menschen zwischen 2004 und 2015 um vier Prozent gestiegen, bei den Älteren aber um mehr als acht Prozent. Während die größte Risikogruppe unter Jüngeren Männer sind, die mit Männern Sex haben, infizierten sich unter den Älteren vor allem Heterosexuelle.

Je später entdeckt, desto kürzer die Lebenserwartung

Zusätzlich stellten die Autoren der Studie fest, dass sich im Blut älterer Menschen zum Zeitpunkt der HIV-Diagnose deutlich weniger CD4-positive T-Helferzellen fanden als in dem der jüngeren Patienten. Diese Zellen sind ein wichtiger Bestandteil des Immunsystems und das Hauptangriffsziel des Aids-Erregers. Das Virus schleust sich in diese Zellen ein, schreibt sich in deren Erbgut ein und zwingt sie dazu, die Bestandteile des Eindringlings zu vervielfältigen.



Aids Persönliche Beratung zu HIV … … bieten die Aids-Hilfen. Sie können Ärzte nennen, die in der HIV-Behandlung erfahren sind, und stellen gerne Kontakt zu anderen Menschen mit HIV und Aids her. Die bundesweite Telefonberatung der Aids-Hilfen hat die Nummer 0180-331 94 11 (Montag bis Freitag 9–21 Uhr, Samstag und Sonntag 12–14 Uhr; 9 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, maximal 42 Cent/Min. aus den deutschen Mobilfunknetzen). Auch im Internet beraten die Aids-Hilfen, und zwar unter www.aidshilfe-beratung.de.



Beratung bietet darüber hinaus auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung unter 0221-89 20 31 sowie im Internet unter www.aidsberatung.de.

CD4-Zellen sterben dabei entweder, weil sich Risse in ihrer Zellwand bilden, wenn sie neue Viruspartikel ins Blut abgeben, sie sterben den programmierten Zelltod, oder sie werden vom eigenen Immunsystem getötet, weil dieses sie als infiziert erkennt. Im Laufe der HIV-Infektion sinkt also die Anzahl dieser CD4-Zellen. Je weniger davon übrig sind, desto schwächer wird das Immunsystem. Und desto schlechter kann es auf Krankheitserreger ganz generell reagieren. Für Gesunde oftmals harmlose Infektionen können somit für HIV-Infizierte lebensgefährlich werden. Die niedrigeren CD4-Werte bei Älteren, die die Studie beschreibt, sind also ein klares Indiz dafür, dass die Infektion bei Diagnosestellung oft bereits weit fortgeschritten ist.