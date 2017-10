Zu früh fertig: Männer haben häufiger einen Orgasmus als Frauen, manchmal aber schneller, als ihnen lieb ist. Woran das liegen kann, darüber unterhalten sich ZEIT-ONLINE-Wissenschaftsredakteur Sven Stockrahm und die Ärztin und Sexualtherapeutin Melanie Büttner. Keine Sorge: Meistens legt sich das Zu-früh-Kommen mit der Zeit. Und es gibt Tipps und Übungen, wie sich der Höhepunkt steuern und auch verzögern lässt. Ein Gespräch über den Point of no Return, unnötigen Leistungsdruck und entspannteren Sex. Sie können sich diese neue Folge des Sexpodcasts Ist das normal? oben auf dieser Seite direkt anhören.

Hören Sie auch die Folge How to Orgasmus, in der es vor allem um den weiblichen Höhepunkt geht.



Auf welche Quellen und Hintergründe Melanie Büttner sich in der aktuellen Folge stützt und welche Literatur sie zum Thema empfiehlt, finden Sie hier aufgelistet:



