Keine Demonstrationen. Keine Kundgebungen. Es herrscht Versammlungsverbot in Madagaskars Hauptstadt Antananarivo. Denn überall, wo viele Menschen sind, lauert die Pest. Regierungschef Olivier Mahafaly Solonandrasana hatte das am Samstag angeordnet. Da waren bereits 24 Menschen in dem Inselstaat vor der Küste Mosambiks an der Seuche gestorben. 131 Madegassen sind bisher nachweislich infiziert.



Jetzt soll also ein Notfallplan helfen, zu dem auch strengere Sicherheitsvorkehrungen an Flughäfen und Sammelplätzen für Taxis und Busse zählen. Seit August wütet der Erreger – das Bakterium Yersinia pestis – in dem bitterarmen Land. Wieder einmal.



Pest Info Was ist die Pest? Was eine Infektion mit Bakterien anrichten kann – dafür ist die Pest ein historisches Beispiel. Fast 30 Millionen Menschen starben im Mittelalter an ihr. Dass sie ausgerottet sei, ist ein Irrglaube. Nicht nur in Ländern mit mangelnder Gesundheitsversorgung, auch in den USA tritt sie weiterhin auf. In den Jahren 2010 bis 2015 registrierte die Weltgesundheitsorganisation WHO 3.248 Pest-Fälle, darunter 584 Tote. Weitere Fälle, etwa aus Madagaskar in den Jahren 2016 und 2017 noch nicht eingerechnet. Bliebe die Infektion unbehandelt, sterben 30 bis 60 Prozent der Infizierten daran, im Fall der Lungenpest sogar nahezu alle. Da Antibiotika gegen das Bakterium wirken, kann die Pest, rechtzeitig erkannt, gut behandelt werden. Quellen: WHO/CDC Lungenpest Wer sich die Pest einfängt, bekommt bestenfalls ein bisschen Husten und Schnupfen, etwas Fieber und fühlt sich erkältet und ziemlich schlapp. Schlimmstenfalls entwickelt der Infizierte eine lebensbedrohliche Lungenpest. Die endet dann nicht nur in 95 Prozent aller Fälle tödlich, sondern ist auch von Mensch zu Mensch sehr ansteckend. Beulenpest Eine weitere Form ist die Beulenpest. Dabei schwellen rund um die Bissstellen der Flöhe – der Überträger des Pest-Bakteriums – die Lymphknoten und -bahnen des Patienten an. Sehr hohes Fieber, Symptome wie bei einer schweren echten Grippe folgen. Fast jeder Zweite, der so eine schwere Beulenpest bekommt, bekommt eine schwere Blutvergiftung (Sepsis), die Organe versagen und er ist nach einem bis zwei Tagen tot.



Während es in Europa seit dem 18. Jahrhundert keine Pestepidemien mehr gab, ist Madagaskar Ausbrüche gewöhnt. Seit Jahren erkranken dort regelmäßig Menschen. Auf den Inselstaat vermutlich erst im späten 19. Jahrhundert eingeschleppt, wurde der Erreger 1920 dort zur Bedrohung. Seit 1980 bricht die Pest in einigen Landesteilen immer wieder aus, meist zur Regenzeit zwischen Herbst und Frühjahr. Der letzte größere Ausbruch zwischen 2014 und 2015 tötete 79 Menschen von 335 Erkrankten. Ein zweiter Ausbruch im Jahr 2015 machte 14 Menschen krank, von denen zehn starben. Im Jahr 2016 infizierten sich 124 Madegassen: 52 überlebten nicht.



Die Seuche erfasst neue Gebiete

Die aktuelle Epidemie begann mit dem Tod eines 31-Jährigen im Bezirk Ankazobe. Der liegt im zentralen Hochland Madagaskars und ist bekannt für lokale Pestausbrüche. Die Gesundheitsbehörde des Landes handelte routiniert: Umgebung beobachten, diejenigen aufspüren und überwachen, die mit dem Toten Kontakt hatten. Trotzdem breitete sich der Erreger aus. Die Weltgesundheitsorganisation WHO schreibt in einem Bericht, dass bis zum 30. September bereits zehn Städte Fälle von Lungenpest gemeldet hatten. Die Hauptstadt Antananarivo mit ihren Vororten war mit am stärksten betroffen. Zunehmend tritt die Pest auf Madagaskar auch an Orten auf, die bisher nicht als Risikogebiet galten.



In diesem Jahr überschattete die Seuche eine Basketballmeisterschaft, wie sie die Inselstaaten im Indischen Ozean regelmäßig austragen. Ein Sportler von den Seychellen, der für das Turnier mit seinem Team nach Madagaskar angereist war, starb am 27. September in einem Krankenhaus an der Lungenpest.

Von den 131 bislang Infizierten bekamen 73 diese besonders aggressive Form, die anderen 58 zeigten Symptome der Beulenpest. Übertragen wird die Pest durch Flohstiche oder andere Insekten. Die Bakterien schlummern im Blut von Nagern, vor allem Ratten, aber auch anderen Säugetieren, wie Hunden, Mäusen oder Katzen.

Ausbreitung von Seuchen Wie die Globalisierung Seuchen verbreitet Die Pest kam bei ihren ersten Ausbrüchen nur recht langsam voran, kaum zwei Kilometer schaffte sie am Tag. Wie eine Welle in Zeitlupe rollte der Schwarze Tod zwischen 1347 und 1353 über Europa. Die Menschen waren noch zu Fuß unterwegs, und so auch die Krankheitserreger. Die Pest forderte damals ein Europa mehr als 25 Millionen Todesopfer. Auch die Tiere, durch die sie übertragen wurde, transportierte der Mensch damals noch nicht in dem Maße um die Welt, wie heute. Soldaten mit Spanischer Grippe Die Spanische Grippe von 1918 war schon schneller: Sie kam vermutlich mit amerikanischen Truppen über den Großen Teich. Im Frühjahr 1918, zum Ende des Ersten Weltkriegs, wurde der erste Fall aus Kansas gemeldet, im Mai hatte sie Paris erreicht, im Juni Indien, die Philippinen und Neuseeland. Zwei weitere Wellen folgten im Herbst 1918 und Frühjahr 1919. Insgesamt starben je nach Schätzungen zwischen 25 und 50 Millionen Menschen. SARS Zwar starben seit der Spanischen Grippe nie wieder so viele Menschen an einer Krankheit, aber aufgrund des ständig steigenden Flugverkehrs können sich Krankheiten heute rasend schnell ausbreiten. Im März 2002 steckte etwa ein an SARS (Schweres akutes respiratorisches Syndrom) erkrankter Chinese in einem Hotel in Hongkong ein Dutzend Menschen an, darunter einen Amerikaner, zwei Kanadier, drei Singapurer. Tage später war das Virus auf allen Kontinenten. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehen auf diesen einen Chinesen rund 4.000 Erkrankungen weltweit zurück.

Beißt ein Floh erst ein infiziertes Tier und anschließend einen Menschen, kann Yersinia pestis über den Biss in den Körper gelangen, sich über die Lymphbahnen ausbreiten und sich in den Lymphknoten vermehren. Anfangs macht sich die Infektion nach einer Inkubationszeit von drei bis sieben Tagen durch grippeähnliche Symptome bemerkbar: Fieber, Schüttelfrost, Schwäche, Kopf- und Gliederschmerzen, Übelkeit und Schwindel. Bald darauf entzünden sich die Lymphknoten, schmerzen und schwellen an. Durch innere Blutungen färben sich die Beulen häufig dunkelblau bis schwarz. Dieses Symptom gab der Seuche im Mittelalter ihren Beinamen Schwarzer Tod. In diesem Stadium ist die Erkrankung nicht direkt von Mensch zu Mensch übertragbar. Das ändert sich jedoch, sobald der Erreger auf die Lunge übergeht.