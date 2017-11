Wem morgens kotzübel ist, der hatte nicht selten am Abend zuvor Shots, Schnaps und/oder harte Drinks. Gerade Hochprozentiges scheint am riskantesten zu sein, nicht nur, was den Kater angeht. Sondern auch die Stimmung. Denn wer zu Gin Tonic oder zur Jägerbomb greift, fühlt sich nicht nur attraktiver und selbstbewusster als Bier- und Weintrinker, sondern häufiger auch unruhiger, betrübter und vor allem aggressiver, wie eine Studie zeigt. Schauen Sie selbst:



Die Daten zum Einfluss verschiedener alkoholischer Getränke auf unser Gemüt stammen vom unabhängigen Global Drug Survey (GDS), der weltweit größten Drogenumfrage im Netz. Die Studie dazu haben Wissenschaftler gerade im British Medical Journal veröffentlicht (Ashton et al., 2017). Sie werteten die Antworten von 29.836 Teilnehmern aus 21 Ländern im Alter zwischen 18 und 34 Jahren aus. Darunter auch die anonymen Daten Tausender ZEIT-ONLINE-Leser aus der Befragung von 2016. Denn seit mittlerweile fünf Jahren ruft ZEIT ONLINE jedes Jahr zur Drogenumfrage auf – so auch in diesem Jahr (nehmen Sie hier unter zeit.de/drogenumfrage teil.)

Aber zurück zum Alkohol. Vier von zehn Befragten (43 Prozent) fühlen sich dank Cocktails und Spirituosen sexy. Zugleich geht es ihnen mit keiner anderen Art von Getränken häufiger so schlecht (48 Prozent). Das könnte daran liegen, dass viele Menschen Hochprozentiges nicht nur sehr schnell trinken, sondern oft auch versehentlich mehr davon, als sie wollten. Vor allem in Mixgetränken schmeckt man den Alkohol oft weniger.



Seit Jahrhunderten ist die Geschichte von Rum, Gin und Wodka durchzogen von Gewalt. Mark Bellis, Gesundheitsforscher und Mitautor der Studie

Die Angaben unterscheiden sich je nach Alter und Geschlecht der Befragten. Junge Menschen zwischen 18 und 24 Jahren verbinden Bier, Wein und Spirituosen am häufigsten eher mit positiven Gefühlen (energiegeladen, selbstbewusst, sexy), wenn sie zum Trinken ausgehen. Frauen assoziieren zudem am ehesten alle genannten Gefühle mit Alkohol, mit einer Ausnahme: Sie gaben deutlich seltener als Männer an, dass er sie aggressiv mache.



Die Wirkung von Bier und Rotwein hingegen empfindet etwa die Hälfte aller Konsumenten als entspannend, während dieser Wert für Spirituosen gerade einmal bei 20 Prozent liegt. "Seit Jahrhunderten ist die Geschichte von Rum, Gin und Wodka durchzogen von Gewalt", sagte der Mitautor und Experte für öffentliche Gesundheitspolitik Mark Bellis dem British Medical Journal.



Tatsächlich ist bei rund einem Fünftel (22 Prozent) aller gewaltsamen Todesfälle weltweit Alkohol im Spiel, sei es in Form von Schlägereien, häuslicher Gewalt oder sonstigen Straftaten. Bei tödlichen Verkehrsunfällen sind es 15 Prozent, schätzt die Weltgesundheitsorganisation WHO (Global status report on alcohol and health, 2014, S. 48). Dies gilt für alle Darreichungsformen und insbesondere für starke Trinker. Da die Leiter des Global Drug Surveys die Befragten auch den international anerkannten Audit-Selbsttest (Alcohol Use Disorder Identification Test) ausfüllen ließen, konnten auch Antworten von suchtgefährdeten Personen berücksichtigt werden. Sie verbinden den Konsum nicht nur deutlich häufiger mit positiven Gefühlen (energiegeladen), sondern auch mit negativen (aggressiv, betrübt).

Diese Ergebnisse erscheinen zunächst recht erwartbar. Allerdings zeigt die Studie, dass verschiedene alkoholische Getränke nicht auf die gleiche Weise wahrgenommen werden. Und das ist durchaus von Bedeutung, besonders für die Präventionspolitik. Denn die müsste zum Beispiel anders über Schnaps aufklären als über Wein, anstatt nur pauschal vor Alkohol zu warnen.



Während Suff und Trinkgelage häufig in Gewalt münden, schaden schon regelmäßige kleine Mengen Alkohol dem Körper direkt. Mehr als 200 Krankheiten und Symptome wie Krebs löst Alkohol aus. Und er verschlechtert die Heilungschancen vieler Leiden (WHO, 2014). Das macht Bier, Wein und Spirituosen zu der gefährlichsten Droge.



Infobox Alkohol ZEIT Doctor Alkohol: Wirkung auf das Gehirn Schon ein paar Schlückchen Alkohol beeinflussen unser Verhalten. Ein hoher Konsum über viele Jahre kann die Hirnstruktur verändern Alkohol hebt bei vielen Menschen die Stimmung und führt dazu, dass sie sich häufiger anlächeln, wie ein Experiment ergab. Kurzfristig wirkt er antidepressiv. Langfristig aber verstärkt er Depressionen, Trinken gegen die Schwermut führt zudem leicht in eine Abhängigkeit. Daneben beeinflusst Alkohol zahlreiche mentale Funktionen: Er mindert die Willenskraft, stört die Konzentration und das Gedächtnis. Alkohol ist ein Nervengift: Durch häufiges Trinken kann das Gehirn so sehr geschädigt werden, dass das Gewebe schrumpft und eine Art Demenz entsteht. Risiko für die Organe Dass Alkohol der Leber schadet, wissen viele. Weniger bekannt sind aber die anderen Erkrankungen, die er ebenfalls begünstigt Ein riskanter Alkoholkonsum kann mehr als 200 Krankheiten hervorrufen, Abhängigkeit ist nur eine davon. Jenseits einer Schwelle von 12 Gramm Alkohol für eine Frau und 24 Gramm Alkohol beim Mann an mehr als drei Tagen pro Woche steigt das Risiko für Magenbeschwerden, Fettleber, Herzerkrankungen, hohen Blutdruck und Impotenz. Auch geringere Mengen Alkohol begünstigen die Entstehung von Krebs, etwa Brust-, Darm- oder Speiseröhrenkrebs. Nach Schätzungen sterben jährlich 74.000 Menschen in Deutschland an gesundheitlichen Folgen des Trinkens. Wenn die Einschläge näher kommen Wer abklären möchte, ob sein Alkoholkonsum schädlich oder riskant ist, findet vielerorts Rat und Hilfe Die deutsche Suchthilfe gilt weltweit als hervorragend. Menschen, die nur ein paar Fragen zu ihren Trinkgewohnheiten haben, sollten sich vom Label "Sucht" nicht abschrecken lassen. Breite Informationen bietet die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, www.dhs.de. Auf der Internetseite findet sich der Leitfaden "Alles o. k. mit Alkohol?", der sich an alle Menschen richtet, die überhaupt Alkohol trinken, und sei es nur ein Bier zum Abendessen.

Was wir warum trinken, hängt natürlich auch von Kultur, sozialem Umfeld und dem Anlass ab – und von dem, was wir erwarten, was Alkohol mit uns macht. Vor allem die positiven Gefühle, die viele beispielsweise mit Wein (entspannt) oder Bier (selbstbewusst) verbinden, sind geprägt durch Werbung. Die suggeriert: Wer zum Pils greift, ist beliebt, energetisch, selbstbewusst, oft sportlich und hat Spaß. Diesen Lifestyle vermitteln Hersteller, die ihre Werbefiguren Bier an der Küste, im Stadion auf Segelschiffen, im Biergarten oder auf der Party trinken lassen. Weintrinker gelten als Genießer, sind bedacht und kultiviert. Auch das ist eine seit Jahrzehnten bewährte Marketingstrategie. Negative Gefühle tauchen dabei nicht auf und sind deshalb weniger stark in der Wahrnehmung verhaftet.