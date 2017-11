Ein post-antibiotisches Zeitalter, in dem Menschen wieder zu Millionen an etwas wie einer Lungenentzündung oder einem Wundstarrkrampf sterben? Für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist das längst keine apokalyptische Fantasie mehr. Sondern eine "sehr reale Möglichkeit". Schon jetzt sterben pro Jahr weltweit rund 700.000 Menschen, weil Antibiotika versagen. Denn immer mehr Bakterienstämme werden resistent, sprich: Weder Standard- noch Reserve-Antibiotika können ihnen noch etwas anhaben.



Längst wissen Forscher, dass einige für den Menschen gefährliche Keime, wie sie in Krankenhäusern auftauchen, auch in der Tierzucht nachweisbar sind, dort, wo Antibiotika in Ställen zum Einsatz kommen. Eine neue Studie, erschienen im Magazin Lancet Infectious Diseases (Tran-Dien et al., 2017), stützt nun nicht nur die These, dass sie dort entstehen. Sie zeigt sogar: Gegen das Breitband-Penicillin Ampicillin waren Bakterien aus Ställen schon immun, bevor das Mittel überhaupt als Medikament für Menschen verkauft wurde.

Resistente Keime Was sind Resistenzen? Bakterien vermehren sich ständig und vervielfältigen dabei auch ihr Erbgut – ihre DNA. Dabei kommt es zu natürlichen Mutationen, also Veränderungen der Erbinformation, und das hat Folgen für die Fähigkeiten des Bakteriums. Eine davon ist die Fähigkeit, die Wirkung eines bestimmtenAntibiotikums abzuschwächen oder ganz auszuschalten. Kann ein Bakterium das, ist es gegen das Mittel resistent. Das Medikament wirkt nicht mehr und ein infizierter Mensch oder ein infiziertes Tier kann an der Bakterieninfektion schwer erkranken oder sogar sterben. Resistenzen entstehen vor allem dort, wo viele Antibiotika im Umlauf sind: in Kliniken oder in Massentierhaltungen. Denn unter dem ständigen Einfluss der Antibiotika überleben und vermehren sich genau die Bakterienstämme, die zunächst zufällig durch Mutation eine Resistenz entwickelt hatten. Sie sind zudem in der Lage, die Resistenz durch Gentransfer an andere Bakterienstämme zur übertragen. Was sind Resistenzgene? Resistenzgene sind die Träger von Erbinformation, die dafür sorgen, dass ein Bakterium ein Antibiotikum abwehren kann. Gene steuern die Produktion von Eiweißen, die Grundbausteine von Lebewesen. Resistente Bakterien produzieren Eiweiße, die als Enzyme genau die Bausteine des Antibiotikums angreifen, die den Krankheitserreger eigentlich bekämpfen sollen. Ein Beispiel für so ein Enzym sind die Extended Spectrum β-Lactamasen, kurz ESBL. Bakterien, die ein Resistenzgen besitzen, das ESBL bilden kann, sind entsprechend geschützt vor Angriffen durch Penicilline, Cephalosporine und andere Antibiotika. Als im Jahr 2011 Frühgeborene in einer Klinik in Bremen an resistenten Bakterien starben, war die Ursache ein ESBL-Resistenzgen. Neben ESBL gibt es viele weitere Resistenzgene gegen alle möglichen gängigen Antibiotika. Gefährliche Keime Wenn gleich mehrere Antibiotika nicht mehr gegen einen Krankheitserreger wirken, bezeichnet man den Erreger als multiresistent. Solche multiresistenten Keime kommen vor allem in Krankenhäusern verstärkt vor – dort wo viele Menschen Bakterien einschleppen und wo viele Antibiotika im Umlauf sind. Zuweilen spricht man daher auch von Krankenhauskeimen. Der bekannteste unter ihnen ist das Methicillin-resistente Staphylokokkus-aureus-Bakterium, kurz MRSA. Häufig sind Antibiotikaresistenzen auch in der Massentierhaltung – dort, wo Antibiotika im großen Stil gegen Tierseuchen eingesetzt werden. Das Beimischen von antibakteriellen Mitteln ins Viehfutter, um das Wachstum der Tiere anzuregen, ist in Deutschland seit 2006 verboten. Doch noch immer verordnen Tierärzte zu häufig Antibiotika zur Vorbeugung von Tierseuchen und fördern dadurch die Ausbildung neuer Resistenzen. Ob die Resistenzen, die beim Menschen immer häufiger auftreten, aus der Tierhaltung stammen, ist nicht erwiesen. Erste Untersuchungen deuten aber darauf hin. Zum Teil fanden sich dieselben Resistenzgene in Krankenhauskeimen, die auch in Ställen isoliert wurden. Und biologisch sind Bakterien unterschiedlicher Arten fähig, Resistenzen auszutauschen.

Das, so die These der Forscher vom Pasteur-Institut in Paris, dürfte am großflächigen Einsatz des verwandten Penicillin G in der Tierhaltung liegen. Diese könne Resistenzen provoziert haben, die den Bakterien halfen, sich gegen das breiter wirksame Penicillin-Präparat Ampicillin zur Wehr zu setzen.

Die Mikrobiologen untersuchten knapp 300 Proben von Salmonellen, einem Bakterium, das bei Tieren und Menschen Magen-Darm-Entzündungen mit Durchfall und heftigen Bauchschmerzen verursacht. Die Keime der Art Salmonella enterica typhimurium werden häufig vom Tier auf den Menschen übertragen, zum Beispiel durch kontaminiertes Fleisch. Die Zelllinien gingen auf Proben aus den Jahren 1911 bis 1969 zurück und kamen aus 31 Ländern. Elf davon waren resistent gegen Ampicillin.



Eine genetische Analyse zeigte, dass ganz verschiedene Gene, die auf Plasmiden, den ringförmigen DNA-Molekülen der Bakterien, lagen, dafür verantwortlich waren. Die Fähigkeit, sich gegen das Antibiotikum zu wehren, scheinen sie also unabhängig voneinander erworben zu haben. Viel wichtiger aber: Drei der Proben hatte man schon 1959 und 1960 bei Menschen abgenommen, also bevor Ampicillin 1961 auf den Markt kam.



Gefährlich für Mensch und Tier

Die Autoren der Studie weisen zu Recht darauf hin, dass die Ergebnisse kein Beweis dafür sind, dass die Ampicillin-Resistenzen direkt auf den Penicillin-G-Einsatz in der Landwirtschaft zurückzuführen sind. Uwe Rösler, Professor für Tierhygiene an der Freien Universität Berlin, der selber nicht an der Studie beteiligt war, hält das aber durchaus für denkbar: "Die Studie ist ein guter Beleg dafür, dass Antibiotika-Resistenzen ein gemeinsames Gesundheitsproblem von Tieren und Menschen sind." Wer Antibiotika nicht sachgemäß anwende, fördere Resistenzen, sagt er – egal ob als Tierarzt, der sie vorbeugend dem Hühnerfutter untermischt oder seine Schweine damit mästet. Oder eben als Humanmediziner, der zu häufig oder eine zu lange Einnahme der Antibiotika verschreibt, oder Wirkstoffe verabreicht, die für die jeweilige Infektion nicht vorgesehen sind.



Resistente Bakterien entstehen dabei entweder im Rachen und Magen-Darm-Trakt von Tieren und Menschen – oder aber in der Umwelt. Auch im Erdboden oder in Flüssen, in die Klärabfälle oder Gülle fließen, gedeihen die Keime gut. Sie tauschen die Plasmide aus, auf denen die Resistenzgene liegen, ohne Weiteres auch über Bakterienspezies-Grenzen hinweg. Und je mehr Antibiotika-Spuren sich im Boden finden, desto leichter entstehen neue Resistenzgene und resistente Bakterienstämme, erklärt Rösler.