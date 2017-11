Der Global Drug Survey ist die weltweit größte Umfrage zum Drogenkonsum, an der Menschen anonym teilnehmen können. Die Daten der Teilnehmer aus Deutschland sind die Grundlage des ZEIT-ONLINE-Drogenberichts, der erstmals 2014 erschienen ist.

Jedes Jahr fragen wir unsere Leser (ab 16 Jahren): Welche legalen oder illegalen Drogen nehmen Sie, wann, warum und mit welchen Folgen? Die aktuelle Umfrage ist im November 2017 gestartet.



Zur Onlineumfrage rufen Medienpartner in zahlreichen Ländern auf. Am Global Drug Survey 2017 haben rund 115.000 Menschen weltweit in mehr als 50 Ländern teilgenommen. Rund 36.000 davon kam aus Deutschland, weshalb ZEIT ONLINE sich in der Auswertung hauptsächlich auf diese Stichprobe konzentriert.

Der Global Drug Survey fragt nach den Erfahrungen von Drogenkonsumenten und ihren Selbsteinschätzungen. So entsteht keine repräsentative Stichprobe aus der Gesamtbevölkerung, die Ergebnisse lassen keine validen Aussagen über den Drogenkonsum aller Deutschen zu.

Ziel ist es, Empfehlungen zu erarbeiten, was Konsumenten verschiedener Drogen tun können, um für sich die Risiken und Nebenwirkungen zu verringern. Ergebnisse und Erkenntnisse wurden bereits in mehr als 50 Beiträgen in Fachzeitschriften veröffentlicht. Zudem werden sie auf Konferenzen präsentiert und für Beratungsgespräche genutzt. Lesen Sie mehr dazu auf den Seiten des Global Drug Surveys.