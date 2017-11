ZEIT ONLINE: Die Aufregung ist riesig. Dieser Prozess erregt die Gemüter, bevor er angefangen hat. Vor dem Amtsgericht Gießen ist die Ärztin Kristina Hänel angeklagt, weil sie auf ihrer Website Informationen zum Schwangerschaftsabbruch anbietet. Da sie öffentlich auftritt und sich gegen die Anklage wehrt, nennen auch wir ihren Namen. Wieso könnte das, was sie tut, verboten sein?

Ulrike Lembke: Nach Paragraf 219a unseres Strafgesetzbuches macht sich strafbar, wer "Werbung" für einen Schwangerschaftsabbruch macht (hier das Gesetz im Wortlaut). Allerdings hat der Paragraf einen absurd weiten Anwendungsbereich.

ZEIT ONLINE: Was heißt das genau?

Lembke: Mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder einer Geldstrafe bestraft wird, wer "öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften (...) eigene oder fremde Dienste zur Vornahme oder Förderung eines Schwangerschaftsabbruchs (...) anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklärungen solchen Inhalts bekanntgibt." Das Ganze muss "seines Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise" geschehen, um strafbar zu sein.



Ulrike Lembke Die Jura-Professorin Ulrike Lembke hat den Lehrstuhl für "Gender im Recht" an der FernUniversität Hagen inne und ist Vorsitzende des Arbeitsstabs "Reproduktive Gesundheit und reproduktive Rechte" des Deutschen Juristinnenbundes. Auf Legal Tribune Online hat sie kürzlich einen Artikel zum Fall der angeklagten Ärztin veröffentlicht.

ZEIT ONLINE: Ist denn das, was auf der Website von Frau Hänel zu finden ist, im Sinne dieses Gesetzes strafbar? Dort steht ja direkt gar nichts zu Schwangerschaftsabbrüchen – außer, dass diese zum Leistungsspektrum der Praxis zählen. Wie Werbung sieht das nicht aus. Wer seine E-Mail-Adresse einträgt, bekommt eine automatisierte Antwort. Im Anhang findet sich dann eine Broschüre, die über die gesetzlichen Regelungen für einen Schwangerschaftsabbruch aufklärt, den Unterschied zwischen medikamentöser und chirurgischer Behandlung klarmacht und mögliche Nebenwirkungen nennt.



Lembke: Ob das Werbung im Sinne des Paragrafen 219a ist und ob die Bedingung des Vermögensvorteils erfüllt ist – genau das wird das Gericht klären müssen. Dieser Fall bringt die Richter am Amtsgericht in Gießen aber in eine echt blöde Situation! Denn nach herrschender juristischer Meinung erfüllt das, was Frau Hänel gemacht hat, wohl schon den Tatbestand. Daher glaube ich auch, dass sie erst mal verurteilt wird.



ZEIT ONLINE: Das heißt, es reicht für eine Verurteilung, wenn eine Praxis öffentlich deutlich macht, dass dort Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden?



Lembke: Ja, ich fürchte schon. Zum einen liegt ein "Anbieten" wohl schon vor, wenn nur die sachliche Info gegeben wird, dass in der Praxis auch Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden. Zum anderen ist der Abbruch ja eine medizinische Dienstleistung, die bezahlt werden muss – von der Patientin oder in sehr seltenen Fällen von der Krankenkasse. Das sollte juristisch für den Vermögensvorteil genügen. Und zwar egal, ob die Praxis daran verdient oder eher Verlust macht. Ein gutes Geschäft sind solche Eingriffe sicherlich nicht, gerade der besonders schonende medikamentöse Abbruch ist mit enormen bürokratischen Hürden verbunden. Es gibt sehr wenige Praxen, die Schwangerschaftsabbrüche überhaupt machen.

ZEIT ONLINE: Sie sagen, der entscheidende Paragraf gilt schon seit 1933. Wieso wurde bisher kein Arzt, keine Ärztin verurteilt? Warum jetzt auf einmal diese Anklage?

Lembke: In den letzten Jahrzehnten wurden immer wieder Mediziner wegen Verstoßes gegen das Werbungsverbot für Schwangerschaftsabbrüche angezeigt. Fast immer, wie auch in diesem Fall, von extremen Abtreibungsgegnern. Nur wurde so gut wie nie ein Verfahren eröffnet. Meist stellten die Staatsanwaltschaften die Sachen ein, teils mit der Begründung, die Ärztinnen oder Ärzte hätten nicht gewusst, dass der bloße Hinweis auf die ärztliche Leistung eines Schwangerschaftsabbruches schon strafbar sei.



ZEIT ONLINE: Tatsächlich? Ich dachte, es gilt der alte Rechtsgrundsatz: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht?



Lembke: Na ja, es gibt seltene Ausnahmen von dieser Regel: Wir Juristen nennen das den "unvermeidbaren Verbotsirrtum". Wenn eine Staatsanwaltschaft überzeugt ist, dass die angezeigten Ärztinnen oder Ärzte tatsächlich nicht wussten, dass der bloße Hinweis strafbar ist, und sie den Hinweis auch sofort löschen, kann sie die Sache einstellen. Allerdings wurden auch schon Verwarnungen ausgesprochen und Geldbußen verhängt. Und eine Ärztin hat es besonders hart getroffen: Bei der Suche nach "Schwangerschaftsabbruch" gaben die Gelben Seiten ihre Praxis an. Obwohl sie das weder veranlasst hatte noch ändern konnte, ist sie jetzt vorbestraft. Insgesamt aber lassen sich deutsche Gerichte ungern von Lobbyisten für deren Interessen vor den Karren spannen, weshalb vermutlich einige Staatsanwälte bei Anzeigen durch radikale Abtreibungsgegner ein wenig zögerlich waren.



ZEIT ONLINE: Warum war das jetzt im Fall von Dr. Kristina Hänel anders?

Lembke: Weil sie ihr Angebot nicht vollständig von der Webseite entfernt hat. In mehreren Interviews hat sie dargelegt, dass sie sich wiederholt hat juristisch beraten lassen, wie sie den Eintrag anpassen kann, damit er legal ist. Denn sie wurde schon mehrfach angezeigt und von der Staatsanwaltschaft wohl auch aufgefordert, den Verstoß gegen § 219a zu beenden. Früher standen noch direkt auf ihrer Praxis-Seite Infos zur Rechtslage bei Schwangerschaftsabbruch, zu Nebenwirkungen, zur Durchführung und den Kosten. Zuletzt bekam man die Broschüre nur noch auf Anfrage per Mail. Doch all das scheint nicht genug – weshalb die Staatsanwaltschaft jetzt Anklage erhob.



ZEIT ONLINE: Und wenn sie verurteilt wird, vielleicht sogar zu einer Gefängnisstrafe?

Lembke: Dann geht der Fall in die nächste Instanz – und hoffentlich bis vors Bundesverfassungsgericht. Die Amtsrichter in Gießen könnten die Sache zwar auch direkt den Verfassungsrichtern vorlegen, aber da die Voraussetzungen dafür sehr komplex sind, werden sie den Fall vielleicht lieber in die nächste Instanz gehen lassen.



Schwangerschaftsabbruch Gesetzeslage in Deutschland Bis zum Ende der zwölften Schwangerschaftswoche bleiben Frauen in Deutschland nach Paragraf 218 StGB straffrei, wenn sie einen Schwangerschaftsabbruch unter bestimmten Voraussetzungen durchführen lassen. Eine Beratung vorher ist Pflicht. Nach Ende der zwölften Woche muss es spezielle Gründe für den Abbruch geben: etwa eine absehbare unzumutbare Belastung der werdenden Mutter durch zum Beispiel eine Behinderung des Ungeborenen, Lebensgefahr für die Schwangere oder eine Schwangerschaft nach einem Sexualverbrechen. Eine Übersicht der Beratungsstellen: Pro Familia, Diakonisches Werk, Deutsches Rotes Kreuz. Einige davon sind kirchlich geprägt. Auch Frauenärzte bieten die Pflichtberatung an. Der Arzt, der den Eingriff vornimmt, darf nicht zuvor die Beratung durchgeführt haben. Zwischen dem Gespräch und dem Eingriff müssen drei Tage Bedenkzeit liegen.

ZEIT ONLINE: Auch denkbar wäre doch eine Geldstrafe, die die Angeklagte akzeptiert, ohne in Berufung zu gehen.



Lembke: Danach sieht es nicht aus. Frau Hänel hat angekündigt, dass sie keinerlei Verurteilung akzeptieren wird. Sie steht vor der Pensionierung, hat fast 40 Jahre Erfahrung mit Schwangerschaftsabbrüchen und wird jetzt wohl den langen Weg gehen, damit § 219a endlich gekippt wird.

ZEIT ONLINE: Das heißt, sie hat es darauf angelegt?



Lembke: Sicherlich nicht. Welche Ärztin möchte schon gegen Strafgesetze verstoßen? Außerdem hatte Frau Hänel sich, wie sie sagt, auf den Ruhestand und mehr Zeit mit ihren Enkelkindern gefreut. Aber sie empfindet es als Unrecht, wenn schwangere Frauen sich ungewollt nicht über den Schwangerschaftsabbruch, die Methoden, Kosten und entsprechenden Arztpraxen oder Kliniken informieren können. Nach der gesetzlichen Regelung ist der Schwangerschaftsabbruch rechtmäßig, wenn er innerhalb der Drei-Monats-Frist nach Pflichtberatung ärztlich durchgeführt wird. Es ist absurd, dass Informationen darüber zugleich strafbar sein sollen.

ZEIT ONLINE: Und das ist auch Ihre Meinung?

Lembke: Meiner Ansicht nach ist die Abschaffung des Paragrafen überfällig. Das Gesetz widerspricht unserer heutigen Vorstellung von freier Arztwahl, Selbstbestimmung und Gleichberechtigung. Und es verhindert, dass Frauen sich unabhängig und eigenständig über medizinische Möglichkeiten informieren können.



ZEIT ONLINE: Wobei es ja gleichzeitig die vorgeschriebene Beratung zum Schwangerschaftsabbruch gibt, die durch unabhängige Stellen wie Pro Familia angeboten wird. Sie ist nach § 219 Pflicht.