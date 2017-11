Man mag seinen Partner noch so sehr lieben, aber Handschellen, am Po lecken oder Sex auf der Küchentheke? Manche Wünsche lassen die eine oder den anderen vielleicht ratlos zurück. Wie man in der Partnerschaft damit umgeht – das fragt ZEIT-ONLINE-Wissenschaftsredakteurin Alina Schadwinkel die Ärztin und Sexualtherapeutin Melanie Büttner. Es ist ratsam, sich in der Partnerschaft über Bedürfnisse auszutauschen, aber wie kompromissbereit sollte man sein? Ein Gespräch über Liebe und Sex in der Partnerschaft, Grenzen, offene Beziehungen und den sexuellen Fingerabdruck



Paare, die ihr Sexleben weiterentwickeln oder Langeweile entgegenwirken wollen, finden Anregungen im Buch Guter Sex trotz Liebe des Paartherapeuten Ulrich Clement.

Ebenfalls von Clement gibt es ein Buch, dass speziell für Therapeuten zum Thema erschienen ist: Systemische Sexualtherapie



Klare Kommunikation beim Sex macht glücklicher. Wie Frauen zum Orgasmus kommen können und ihre Partner/innen alles richtig machen: Dafür gibt es unter anderem die kostenpflichtige Website omgyes.com mit Erklärtexten, Grafiken und Videos.

Sie wollen wissen, warum wir überhaupt über Sex reden? Alles dazu und zu den Stimmen des Sexpodcasts Ist das normal? hören Sie hier. Falls Sie eine Frage oder Anregungen haben, schreiben Sie Melanie Büttner, Alina Schadwinkel und Sven Stockrahm eine E-Mail an istdasnormal@zeit.de. Alle Folgen und Quellen sind auf dieser Seite gesammelt.