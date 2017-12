Jetzt ist die Zeit, in der viele an ihre ganz persönlichen Erlebnisse des Jahres zurückdenken. ZEIT ONLINE wüsste gerne, was Sie 2017 dabei vielleicht begleitet hat. Alkohol, Gras, Koffein, Arzneimittel – sagen Sie uns, welche Drogen Sie aufputschen oder was Sie so richtig entspannt hat in den vergangenen zwölf Monaten. Drogen, das meint alle psychoaktiven Substanzen – von Alkohol und Tabak über Ecstasy, Koks, Pilze, Cannabis, Medikamente, Legal Highs bis hin zu Klebstoff oder koffeinhaltigen Energydrinks. Eben alles, was berauschen kann, Schmerzen lindert, leistungsfähiger macht, konzentrierter arbeiten lässt oder auch betäubt. Zusammen mit der größten Drogenumfrage, dem Global Drug Survey, wollen wir nicht nur erheben, was Sie nehmen und wie häufig, sondern auch erfahren, wie es Ihnen damit geht.



Wenn Sie uns regelmäßig lesen, wissen Sie, dass ZEIT ONLINE nicht zum ersten Mal nach Ihrem Drogenkonsum fragt. Es ist das fünfte Mal, dass wir mit der weltweit größten unabhängigen Drogenumfrage zusammenarbeiten. Rund 120.000 Antworten aus Deutschland haben wir so bereits in den vergangenen vier Jahren ausgewertet. Der aktuelle Global Drug Survey 2018 dürfte dabei mit einer Rekordbeteiligung enden. Er läuft noch bis zum 31. Dezember 2017. Nehmen Sie noch schnell teil. Mehr als 40.000 Leser ab 16 Jahren haben über ZEIT ONLINE schon anonym mitgemacht (mehr dazu im Infokasten unten).

Was daraus entsteht? Vielleicht so etwas wie die größte Drogen-Selbsthilfegruppe. Es wird Zeit, die Debatte um legale und illegale Substanzen nachhaltig zu verändern. Denn nicht alles, was Menschen nehmen, macht Sie sofort süchtig und keinesfalls ist alles, was erlaubt ist, automatisch weniger gefährlich als Verbotenes. "Die meisten Menschen, die Drogen konsumieren, sind weitgehend zufrieden, kommen gut zurecht und achten auf ihre Gesundheit und ihr Wohlergehen. Auch das ist eine der Lehren aus unseren Umfragen", schreibt der Gründer des Global Drug Survey, der Mediziner Adam Winstock in einem Gastbeitrag für ZEIT ONLINE. Und darum geht es: Hilfe zur Selbsthilfe – wann wird es gefährlich, worauf ist beim Konsum zu achten und wie senke ich mein Gesundheitsrisiko? Erfahrung zählt, berichten Sie uns von Ihrer!



Global Drug Survey, die weltweit größte Drogenumfrage Der Global Drug Survey 2018 Der Global Drug Survey ist die weltweit größte Umfrage zum Drogenkonsum, an der Menschen anonym teilnehmen können. Die Daten der Teilnehmer aus Deutschland sind die Grundlage des ZEIT-ONLINE-Drogenberichts, der erstmals 2014 erschienen ist. Jedes Jahr fragen wir unsere Leser (ab 16 Jahren): Welche legalen oder illegalen Drogen nehmen Sie, wann, warum und mit welchen Folgen? Die aktuelle Umfrage ist im November 2017 gestartet.

Zur Onlineumfrage rufen Medienpartner in zahlreichen Ländern auf. Am Global Drug Survey 2017 haben rund 115.000 Menschen weltweit in mehr als 50 Ländern teilgenommen. Rund 36.000 davon kam aus Deutschland, weshalb ZEIT ONLINE sich in der Auswertung hauptsächlich auf diese Stichprobe konzentriert. Der Global Drug Survey fragt nach den Erfahrungen von Drogenkonsumenten und ihren Selbsteinschätzungen. So entsteht keine repräsentative Stichprobe aus der Gesamtbevölkerung, die Ergebnisse lassen keine validen Aussagen über den Drogenkonsum aller Deutschen zu. Ziel ist es, Empfehlungen zu erarbeiten, was Konsumenten verschiedener Drogen tun können, um für sich die Risiken und Nebenwirkungen zu verringern. Ergebnisse und Erkenntnisse wurden bereits in mehr als 50 Beiträgen in Fachzeitschriften veröffentlicht. Zudem werden sie auf Konferenzen präsentiert und für Beratungsgespräche genutzt. Lesen Sie mehr dazu auf den Seiten des Global Drug Surveys. Was sind Vorteile anonymer Befragungen? Wie viel trinken oder rauchen Sie? Kiffen oder koksen Sie manchmal, haben Sie schon Ecstasy probiert? Am Telefon oder an der Haustür antworten Menschen auf so etwas selten wahrheitsgemäß. Zudem sind die Ergebnisse von repräsentativen Haushaltsumfragen aufgrund ihrer aufwendigen Auswertung häufig veraltet. Der Global Drug Survey hingegen präsentiert jedes Jahr Daten, die nur wenige Monate alt sind. Zudem ist die Teilnehmerzahl größer als bei vielen anderen Studien. Während etwa der repräsentative epidemiologische Suchtsurvey in Deutschland nur alle drei Jahre rund 9.000 Menschen erreicht, nehmen hierzulande regelmäßig um die 30.000 Menschen am Global Drug Survey teil. Was sind Nachteile anonymer Befragungen? Da der Global Drug Survey gezielt Menschen anspricht, die legale wie illegale Drogen konsumieren, sind die Ergebnisse in Richtung dieser Gruppe verschoben. Ebenso muss berücksichtigt werden, dass Onlineumfragen eher Menschen erreichen, die ohnehin aktiv im Netz sind. Wie repräsentative Haushaltsbefragungen schließt ein Onlinefragebogen Menschen aus, die im Schnitt mehr Drogen konsumieren als andere, wie Häftlinge oder Obdachlose. Und wer keinen Zugang zum Internet hat, kann nicht teilnehmen. Der Anteil dieser Menschen verringert sich aber kontinuierlich. Verzerren kann die Ergebnisse auch, wenn Teilnehmer sich nicht mehr genau an ihre Drogenerfahrungen erinnern. Denkbar ist auch, dass Einzelne Antworten geben, von denen sie glauben, die Studienleiter möchten sie lesen. Möglich auch, dass jemand Einfluss auf das Ergebnis nehmen will und deshalb bewusst falsche Angaben macht. Wie werden meine Daten geschützt? Der Global Drug Survey versichert, dass IP-Adressen der Teilnehmer nicht gespeichert und die Rohdaten weder an andere Organisationen noch an Strafverfolgungsbehörden weitergegeben oder verkauft werden. Die Verbindung zur Umfrage selbst ist verschlüsselt, die Angaben, die gemacht werden, können also nicht ohne Weiteres von Dritten mitgelesen werden. Trotz aller Bemühungen um Datensicherheit kann ZEIT ONLINE nicht garantieren, dass Dritte nicht doch irgendwie an die Daten herankommen. Teilnehmer sollten wissen, dass einige der Antworten strafrechtlich relevant sind und ihr Internetprovider erfasst, welche Seiten sie aufrufen. Wer also am Survey teilnehmen will, ohne dass sein Provider das registriert, sollte ein Internetcafé aufsuchen oder über einen Proxyserver surfen. Bereits gegebene Antworten werden bis zum Schluss der Umfrage nicht gespeichert und werden erst nach einer Bestätigung durch den Teilnehmer an den Server des Global Drug Survey übermittelt. Das Umfrageteam versichert, keine Informationen zu sammeln, mit denen Teilnehmer identifiziert werden könnten, wie etwa Name, Adresse oder gar die Sozialversicherungsnummer. Wer steckt hinter der Drogenumfrage? Erstellt hat den Global Drug Survey ein Expertenteam um den britischen Suchtexperten Adam Winstock. Der Mediziner und Psychiater hat das Projekt als unabhängiges und selbstfinanziertes Institut gegründet, das verspricht, alle Daten zum Drogenkonsum vertraulich und anonym zu erheben. Einmal im Jahr führt das Team die Onlinebefragung durch. Der Fragebogen 2018 wurde von Experten von drei Ethikkommissionen am University College im britischen London und an den australischen Universitäten von New South Wales in Sydney sowie Queensland in Brisbane bewilligt. Im Survey 2018 werden die Fragen zum Darknet zudem über das australische National Health and Medical Research Council finanziert. Die Ergebnisse aus den Umfragen haben bereits zu mehr als 50 Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Fachmagazinen geführt.

ZEIT ONLINE hat im Laufe der vergangenen fünf Jahre darüber berichtet, wie sich Drogen sicherer nehmen lassen – wissenschaftlich fundiert, welche Risiken jeder kennen sollte und welchen Einfluss verschiedene Substanzen auf die Gesundheit, die Psyche, die Gesellschaft und unser Zusammenleben haben: Auf zeit.de/drogen finden Sie alle Reportagen, Hintergrundstücke und Tipps im Umgang mit Alkohol, Cannabis und vieles mehr.

Wer schon jetzt mehr über Gefahren und Hinweise zum Gebrauch einiger der gängigsten Drogen wissen will, für den haben wir dieses Glossar zusammengestellt:



