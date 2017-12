Elf Jahre lang war Heinola der Schauplatz für die Weltmeisterschaft der Profischwitzer. Von 1999 bis 2010 fand in dem finnischen Städtchen jährlich im August die Saunomisen Maailmanmestaruuskilpailut statt, zu deutsch: die Sauna-Weltmeisterschaft. Die Veranstaltung dauerte zwei Tage. In einer zum Start schon 110 Grad heißen Sauna mussten die Teilnehmer möglichst lang verharren. Jede halbe Minute gab es einen Aufguss. Wer die Sauna zuletzt ohne Hilfe verließ, hatte gewonnen. Die Sieger waren fast immer Finnen.

Im Jahr 2010 nahm der Wettbewerb jedoch ein tragisches Ende und wurde danach nie wieder ausgetragen. Zwei Teilnehmer blieben so lange in der Kammer bis sie zusammenbrachen. Einer von ihnen, vollgepumpt mit Schmerzmitteln, starb vor Ort. Der andere kam mit schweren Verbrennungen in ein Krankenhaus. Sie haben es deutlich übertrieben mit dem berühmtesten Brauch der Finnen.

Dabei soll das Schwitzen dem Körper eigentlich etwas gutes tun: Krankheiten austreiben und vorbeugen, den Kreislauf stärken und im besten Fall gleich das Leben verlängern. Doch funktioniert das auch?

Schon seit rund 2.000 Jahren setzen sich Menschen nackt in einen überheizten Raum. In Finnland ist die Sauna bis heute für viele Menschen ein besonderer Ort. Manch einer wird sogar in ihr geboren. Gerade früher bot sich die Sauna als Geburtszimmer an. Durch die Hitze und die Holzausstattung war sie einer der sterilsten Räume des Hauses. Im Alltag diente sie dazu, sich zu reinigen und zu entspannen. Noch heute lieben die Finnen das Saunieren – und auch die Deutschen genießen es inzwischen.

Das passiert mit dem Körper in der Sauna Das passiert mit dem Körper in der Sauna Für den Körper ist der Sauna-Besuch eine Herausforderung: Die klassische finnische Sauna erreicht immerhin Temperaturen von 80 bis 100 Grad Celsius. Das heizt zunächst die Haut auf. Sie erreicht Temperaturen von 40 bis 41 Grad Celsius. Um diese Hitze zu regulieren, leitet der Körper Abkühl-Mechanismen ein. Er fängt an zu schwitzen. Bis zu ein Liter Schweiß verlässt so pro Saunastunde den Körper, knapp 17 Milliliter pro Minute. Auch von innen wird es heiß. „Die Kerntemperatur im Körper kann um bis zu zwei Grad Celsius ansteigen. Das entspricht einem mittleren bis höheren Fieber“, sagt der Hamburger Kardiologe Vinzenz Graf von Kageneck, Experte in der Sprechstunde der Deutschen Herzstiftung, der Patienten auch zum Saunieren berät. Die Gefäße weiten sich, der Blutdruck sinkt Mit den steigenden Temperaturen weiten sich die Blutgefäße. „Der Stoffwechsel wird angekurbelt und durch das größere Volumen in der gesamten Blutbahn steigt die Pulsfrequenz anfangs um 20 Prozent“, sagt Kageneck. Der Puls kann sogar um bis zu 50 Prozent ansteigen. Das Herz muss jetzt eine Menge leisten. Trotz der höheren Pumpleistung, sinkt der Blutdruck durch die erweiterten Gefäße. 2017 belegte das zuletzt eine finnische Untersuchung. In der experimentellen Studie wurden allerdings nur kurzzeitige Effekte beobachtet (European Journal of Preventive Cardiology: Lee et al. 2017). Menschen mit hohem Blutdruck kommen die erweiterten Gefäße also vorübergehend zugute. Doch wer einen niedrigen Blutdruck hat, kann Kreislaufprobleme bekommen. Deshalb verlieren manche Menschen beim Saunabaden das Bewusstsein. Vorsicht beim Abkühlen! Auch Menschen mit Herzproblemen müssen vorsichtig sein, vor allem nach dem Saunabad. Kühlt der Körper zu schnell ab, ziehen sich die geweiteten Blutgefäße nahe der Körperoberfläche schlagartig zusammen. Das Blutvolumen verschiebt sich in die Körpermitte. Der Blutdruck steigt. „Das gefährdet Patienten mit jeder Form der Herzschwäche, mit Herzkranzgefäßerkrankungen und mit Bluthochdruckerkrankung“, sagt der Kardiologe Kageneck. Deshalb empfiehlt die Herzstiftung allen Herzpatienten, sich nach Saunagängen langsam abzukühlen. Vorzugsweise sollten sie in kühlen Räumen umhergehen und gegebenenfalls lauwarm Duschen. Die kalte Schwalldusche oder das kalte Becken sind tabu. Herzkranke müssten außerdem darauf achten, Saunagänge mit nur langsam ansteigenden Temperaturen zu beginnen. Sie sollten nicht zu lange in der Sauna bleiben. Temperaturen von 60 bis 70 Grad Celsius sollten nicht überschritten werden. Ob ein Patient mit Herz-Kreislauf-Erkrankung bereit für die Sauna ist, sollte immer ein Arzt entscheiden. Genügend Trinken Jeder Saunagänger muss darauf achten, genug und regelmäßig zu trinken. Ganz besonders gilt das für Patienten mit Herzschwäche, aber auch für alle mit Herzrhythmusstörungen. Denn mit dem Schweiß werden wichtige Körpersalze ausgeschieden. Einige davon regulieren wesentlich den Herzrhythmus.

Tatsächlich gibt es einige Studien, die den Nutzen der Sauna bestätigen. Durchgeführt wurden die allerdings größtenteils von und an Finnen. Klar, die sind gute Testobjekte. Schließlich gehen die meisten regelmäßig in die Sauna. Doch eben das unterscheidet sie etwa vom durchschnittlichen Saunagänger in Deutschland. Fast jeder finnische Haushalt hat eine eigene Sauna. Einschließlich öffentlicher Einrichtungen kam das ganze Land Ende 2016 auf über zwei Millionen Saunen. Und das bei knapp 5,5 Millionen Einwohnern.

Zum Vergleich: Schätzungen zufolge kommen in Deutschland auf 80 Millionen Einwohner ungefähr 1,7 Millionen Saunen, eine offizielle Statistik gibt es gar nicht. Eine Befragung für die Konsumstudie Allensbacher Markt und Werbeträgeranalyse ergab, dass fünf Millionen der über 14-Jährigen in Deutschland regelmäßig in die Sauna gehen, 21 Millionen ab und zu. Der Rest gar nicht.

Wer also vom Saunieren profitieren will, der muss sich erst mal an finnische Verhältnisse anpassen. Die meisten positiven Effekte zeigen sich nämlich erst durch regelmäßige Besuche. Dann aber kann das Schwitzen tatsächlich gesund sein.