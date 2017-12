Ein Wunder, dass wir Weihnachten jedes Jahr aufs Neue überleben. Ernährungswissenschaftlern lassen die Festtage weiße Haare wachsen. Denn an diesen drei Tagen im Jahr stopfen wir uns mit Dingen voll, die krank, abhängig und fett machen. Ein Fest der Liebe? Nein, ein Fest des ungesunden Essens.

Kartoffelsalat mit Würstchen – schon Heiligabend mittags fängt die Völlerei an. Die Eier in der Mayonnaise, voller Cholesterin, die Gefäße ächzen! Der erste Bissen der Festtage lässt das Schlaganfall- und Herzinfarkt-Risiko in die Höhe schießen. Und die Würstchen? Gepökelt, gesalzen, geräuchert – dem Darmkrebsforscher klingeln die Ohren. Nach einer kleinen Ruhepause geht es am Abend mit dem nächsten Schock weiter: Weihnachtsgans. Wer Kalorien zählt, der wird spätestens jetzt wahnsinnig. Das Schmalz trieft unter der gerösteten Gänsehaut hervor und die Thüringer Klöße strotzen vor Kohlenhydraten.



Deutschland ist Weihnachtsspeckweltmeister

Die Nahrungszufuhr während der Festtage ist so gewaltig, dass der Durchschnittsdeutsche jedes Jahr 800 Gramm an Gewicht zulegt (New England Journal of Medicine: Helander et al, 2016). Das Gruselige: Die Hälfte davon werden wir auch nach Neujahr nicht mehr los. Weihnachten macht viele also jedes Jahr ein bisschen dicker. Und das macht krank. Wir Deutschen sind übrigens die Weihnachtsspeckweltmeister und fressen uns über die Festtage im Schnitt mehr Speck an als die fürs Dicksein berühmten US-Amerikaner.

Nicht nur überfressen wir uns – es kommt auch noch Stress dazu. Sobald die Ente, die Würstchen, die Klöße oder die Köfte verspeist und die Geschenke ausgepackt sind, fallen wir erschöpft ins Sofa. Aber Entspannung? Nicht wirklich. Entweder ist Tante Gerda eingeschnappt, weil sie die Howard-Carpendale-CD, die sie sich so gewünscht hat, nicht bekommen hat, oder der Papa ärgert sich, dass wieder niemand in der Küche hilft, die angebrannte Bratensoße von den Töpfen zu schrubben, oder aus Oma Gertrude platzt heraus, dass sie bei der Bundestagswahl die AfD gewählt hat. Oder alles davon gleichzeitig. Der Stress lässt den Blutdruck steigen, die Schläfenadern pochen. Aufregung ist zu Weihnachten so sicher wie Christbaumkugeln und Lebkuchen. Und die Liste der Stressfolgen ist verdammt lang: Schlaganfälle, Herzinfarkte und möglicherweise sogar Osteoporose, Blutvergiftungen und Allergien.

Wäre der Magen jetzt bloß nicht so voll! Sonst könnte man eine Runde joggen, um ein bisschen Stress abzubauen. Stattdessen greifen wir lieber zur Zigarettenschachtel. Das Nikotin schädigt die Adern (Schlaganfall!) und die polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (Hautalterung! Impotenz!!) schlagen auf die Bronchien (Lungenkrebs!). Und natürlich wird nicht nur geraucht – nein, um trotz allen Ärgers in Feierlaune zu kommen, gibt's auch noch Sekt, Wein, Bier und Schnaps. Und dann direkt ab in Bett.



Aber an gesunden Schlaf ist nicht zu denken. Nachts sorgt der Alkohol- und Nikotinrausch für unruhige Stunden und schon frühmorgens zwickt der Fuß: Schlimmstenfalls wird innerhalb kürzester Zeit der Knöchel des großen Zehs dick, warm und schmerzt ganz gewaltig. Bin ich gestern umgeknickt? Nein, das ist Gicht. Die Harnsäure, die beim Abbau des Gänsefleischs entstanden ist, fällt in kleinen, spitzen Kristallen in den Gelenken aus. Der Restalkohol trägt dazu bei, dass sie langsamer über die Niere ausgeschieden wird und macht damit alles noch schlimmer.

Spätestens jetzt ist klar: Das Weihnachtsessen vergiftet uns – jedes Jahr aufs Neue. Muss das wirklich sein? Wir finden nicht! Damit Ihnen all das erspart bleibt, haben wir ein Menü zusammengestellt, das rundherum gesund ist. Superfood zu Weihnachten. Guten Appetit!



Heiligabend: Konjak-Nudeln mit Brokkoli

Konjak-Nudeln (fast kalorienfrei, keine Kohlenhydrate, basisch) – nicht zu verwechseln mit Cognac-Pasta! – werden aus der Wurzel der Teufelszunge hergestellt, die in Ostasien wächst. Und dazu Brokkoli (Superfood! Viele Proteine, wenig Kohlenhydrate, Antioxidantien, je roher, desto besser). Salzen bitte nur mit Kaliumchlorid (blutdruckfreundlich).

Erster Weihnachtstag: Vegane Hirseknödel mit Grünkohlsalat

Finger weg von tierischen Fetten und Gluten! Hirseknödel ohne Milch und Butter können Sie online im fruganen Fachgeschäft Ihrer Wahl bestellen. Dazu Grünkohl (schützt die Augen!) mit Nüssen (brain power) und sanft gerösteter Kürbis (lässt Opas Prostata schrumpfen, was gut ist).

Zweiter Weihnachtstag: Gedünsteter Lachs mit Shiitake-Pilzen

Gönnen Sie sich zum Ausklang des Festes etwas: ein Stück Lachsfilet (keine Aquakultur, keine Antibiotika, viele Omega-3-Fettsäuren) und Shiitake-Pilze, die schon während der Ming-Dynastie als Heilmittel genutzt wurden (Vitamin D, beugen Thrombosen vor).

Nachtisch: Zimtsterne aus Chiasamen-Brei

Die veganen und glutenfreien Zimtsterne aus Chiasamen-Brei (Eisen, Kalzium, Ballaststoffe) süßen Sie am Besten mit Stevia (reguliert den Bluzucker, kein Karies mehr). So sind die Chiasterne die perfekte Alternative zu den Zuckerbomben, die es im Handel gibt.

Und jetzt mal ehrlich. Wer braucht schon saftige Lebkuchen? Oder eine wunderbar geröstete Weihnachtsgans und zarten Rehbraten? Oder Karpfen blau mit Mandelsplittern? Oder Entenbrust mit Orangensauce und Kartoffelgratin?