Erstmals wurden Javaneraffen geklont, die lebensfähig sind. Nie zuvor war die Wissenschaft damit dem Klonen von Menschen technisch so nah. Es klingt wie eine Weltsensation, noch dazu wie eine recht gruselige, was chinesische Forscher jetzt im Magazin Cell (Liu et al, 2018) berichten.



Doch ein genauer Blick zeigt: Es ist weder das erste Mal, dass Affen geklont wurden, noch ist es ein überraschender Durchbruch der Wissenschaft. Und es bedeutet noch lange nicht, dass uns bald schon die Meldung erster menschlicher Klone erreichen wird.



Gentechnik - Chinesische Forscher klonen Affenpaar

Zunächst zurück auf Anfang. Klonen, was ist das? Es bedeutet, ein Lebewesen anhand von dessen Erbgut im Labor zu vervielfältigen, also nachzuzüchten. Eins zu eins, dasselbe Tier, mit all seinen vererbten Eigenschaften. Damit es zur Welt kommt, muss keiner mehr Sex haben, eine Befruchtung ist unnötig, nur geboren werden muss es noch: Heraus kommt ein lebendes Individuum, was es genau so, jedenfalls körperlich, schon einmal auf dieser Erde gab.



Die beiden quiekenden Versuchsaffen, die auf den Videos, die jetzt um die Welt gehen, tollpatschig über Stofftiere stolpern, gleichen sich also bis auf die letzte Windung ihres Erbguts und das letzte Molekül ihrer DNA. Zhong Zhong und Hua Hua heißen sie – erwachsen aus derselben Zellkultur, gezüchtet aus den Zellen eines Affenfötus. Dessen Erbgut wurden Eizellen eingesetzt, welche man von Affenweibchen austragen ließ. Weil die beiden Klonäffchen nicht dieselbe Leihmutter hatten, sind sie nicht gleichzeitig geboren. Deshalb ist eines auf dem Video mit 50 Tagen etwas älter und somit größer als das andere, das zehn Tage später zur Welt kam. Mit derselben Methode, mit der die beiden Äffchen geklont wurden, könnte man nun unzählige von ihnen machen. Wozu Forscher das tun sollten, dazu kommen wir später.

Affen, gezüchtet wie Dolly

Die beiden Klone sind Javaneraffen, Makaken also. Sie gehören damit zu den Primaten. Zwar sind sie nicht so hoch entwickelt wie Menschenaffen, aber evolutionär auf dem besten Wege dahin. Um sie zu erzeugen, benutzten die Wissenschaftler von der chinesischen Akademie der Wissenschaften in Shanghai im Prinzip dieselbe Methode, mit der 1997 schon das Klonschaf Dolly gezüchtet wurde: den Somatischen Zellkerntransfer. Dabei wird eine Eizelle entkernt und ihr ein Zellkern mit neuer DNA aus einer anderen Körperzelle eingesetzt.



Die chinesischen Forscher um Zhen Liu und Qiung Sun versuchten das Klonen in ihren Experimenten mit zwei verschiedenen Arten von Zellen: Einmal mit denen aus dem Bindegewebe eines erwachsenen Javaneraffen. Und einmal mit Stammzellen eines Affenfötus, eines Ungeborenen also, das die Forscher zu diesem Zweck abtrieben, um ihm Zellen entnehmen.

Das Erbgut aus diesen Zellen setzten sie entkernten Eizellen ein, die sie Affenweibchen zuvor entnommen hatten. All das geschah noch außerhalb eines Affenkörpers im Labor. Erst dann setzten sie die mit DNA bestückten Eizellen verschiedenen Affen-Leihmüttern ein – in der Hoffnung auf eine Schwangerschaft.

Chronik des Klonens Chronik des Klonens 1902 teilt der Zoologe Hans Spemann einen zweizelligen Salamanderembryo mithilfe eines Haares. Beide Zellen entwickeln sich zu vollständigen Tieren, zu Klonen. 1952 übertragen Robert Briggs und Thomas King Zellkerne von Fröschen in entkernte Eizellen. Bei 104 Versuchen entstehen 35 Embryonen und 27 Kaulquappen, jedoch kein lebensfähiger Frosch. 1986 klont der Däne Steen Willadsen das erste Säugetier. Ein Lamm entsteht durch Übertragung eines embryonalen Zellkerns in eine entkernte Eizelle. 1994 zerteilt der amerikanische Reproduktionsmediziner Jerry Hall einen menschlichen embryonalen Zellhaufen und lässt die so entstandenen Klone eine Weile wachsen, bevor er sie zerstört. 1996 kommt Klonschaf Dolly zur Welt und sorgt bei der Präsentation durch Ian Wilmut im Februar 1997 weltweit für Aufregung. Denn Dolly ist der erste Klon aus der Zelle eines erwachsenen Tieres. Bald darauf klonen Ryuzo Yanagimachi und Teruhiko Wakayama von der University of Hawaii die erste Maus.

1997 bis 2002 1997 stellt Wilmut das erste gentechnisch veränderte Klonschaf Polly vor. Solche Tiere sollen Arzneimittel liefern, etwa Gerinnungsfaktoren für Bluterkranke. Am 5. Dezember 1997 verkündet der Reproduktionsmediziner Richard Seed, er wolle Menschen klonen. Die meisten Experten halten den Harvard-Absolventen für verrückt. 1998 produziert die US-Firma Advanced Cell Technology (ACT) das erste Klonkalb, Zweifel an der Nutzbarkeit der Dolly-Methode schwinden. Der Amerikaner James Thomson züchtet im Labor menschliche embryonale Stammzellen. 1999 heilt der Bonner Neurobiologe Oliver Brüstle nervengeschädigte Mäuse mit embryonalen Maus-Stammzellen. 2000 beantragt er die Forschung an importierten menschlichen Stammzellen. 2001 beruft Bundeskanzler Schröder den Nationalen Ethikrat. Der Bundestag debattiert über Stammzellforschung, die Kritik am veralteten Embryonenschutzgesetz nimmt zu. Die US-Firma ACT klont einen menschlichen Embryo, um Stammzellen zu gewinnen. 2002 erlaubt der Bundestag den Import embryonaler Stammzellen unter strengen Auflagen. Die Zellen müssen vor dem 1. Januar 2002 entstanden sein; so soll jeder Anreiz zur Nutzung neuer Embryonen vermieden werden. Großbritannien erlaubt therapeutisches Klonen. 2003 bis heute 2003 gelingt dem US-Forscher James Thomson das gezielte Ausschalten oder Ersetzen kranker Gene in menschlichen embryonalen Stammzellen. Der Bundestag fordert mit breiter Mehrheit ein totales und globales Klonverbot für menschliche Embryonen. 2004 verkündet eine südkoreanische Forschergruppe um Hwang Woo Suk die erstmalige Gewinnung menschlicher Stammzellen aus einem geklonten Embryo. Die Arbeit stellt sich Jahre später als Betrug heraus. Im November scheitert bei den UN ein Antrag, das Klonen weltweit zu verbieten. 2006 zeigt der Japaner Shinya Yamanaka, dass nur vier Faktoren in der unbefruchteten Eizelle bewirken, dass die Prägungen der Erbanlagen gelöscht werden und sich neue Lebewesen entwickeln können. Die Japaner schleusen die vier Gene in Hautzellen von Mäusen ein, später in menschliche Zellen. Aus diesen induzierten pluripotenten Stammzellen (iPS) können alle Typen von Körperzellen hervorgehen. 2007 gelingt es Forschern der Oregon Health and Science University erstmals, Primaten – genauer: Rhesusaffen – zu klonen. Dabei verbrauchen sie 304 Eizellen. Aus den geklonten Embryonen gewinnt das Team embryonale Stammzellen. 2008 klonen japanische Forscher erstmals lebendige Tiere aus den Zellen von Mäusen, die 16 Jahre lang im minus 20 Grad Celsius kalten Frostfach des Labors lagerten. 2010 verurteilt ein Berufungsgericht den als Fälscher entlarvten Klon-Spezialisten Hwang Woo Suk aus Südkorea zu 18 Monaten Gefängnis auf Bewährung – wegen Untreue und illegaler Beschaffung von Eizellen für seine Experimente. Die eigentlichen Fälschungen waren nicht Gegenstand des mehr als vier Jahre dauernden Verfahrens. 2014 stellen Forscher aus Los Angeles und Seoul, Südkorea, erstmals aus den Hautzellen Erwachsener mit der Dolly-Methode Stammzellen her und züchten sie – ein wichtiger Schritt für die regenerative Medizin. 2018 gelingt es Schanghaier Forschern um Zhen Liu und Qiung Sun von der chinesischen Akademie der Wissenschaften, zwei Javaneseraffen zu klonen. Mit derselben Methode, mit der auch Schaf Dolly 1996 entstand.

Das Ergebnis: Von den 21 Affenweibchen, denen die Forscher Eizellen mit der DNA des abgetriebenen Affenfötus in die Gebärmutter eingesetzt hatten, wurden sechs schwanger. Zwei brachten gesunde Junge zur Welt: unser niedliches Paar Zhong Zhong und Hua Hua. Eine genetische Analyse erbrachte, dass das Klonen bei ihnen auch wirklich funktioniert hatte, ihr Erbgut also dem der entnommenen Bindegewebszellen entsprach.

Eizellen mit dem Erbgut eines erwachsenen Affen verpflanzten die Forscher 42 Leihmüttern, von denen 22 schwanger wurden. Auch bei dieser Variante kamen zwei lebende Babys zur Welt – doch diese starben bald nach der Geburt.



Affen in Serie – das wäre machbar

Zwar war es schon vor Jahren gelungen, Affenembryonen zu klonen und so einen Affen zur Welt zur bringen – doch das funktionierte damals nur mit einer deutlich plumperen Methode, dem Embryonensplitting (Science: Chan et al, 2000). Dabei werden künstlich Zwillinge oder Mehrlinge erzeugt, indem ein befruchteter Embryo gespalten wird.



Nur mit der jetzt erfolgreich getesteten Methode aber ließen sich Affen auch serienmäßig klonen. Aus der Zellkultur lassen sich theoretisch nämlich beliebig viele entkernte Eizellen befüllen.



Das Klonen von Hua Hua und Zhong Zhong kommt dabei nicht gänzlich unerwartet. Immerhin hatten Primatenforscher aus den USA schon im Jahr 2007 mit derselben Methode Vorstufen von Embryonen erzeugt und aus diesen gesunde Stammzellen (siehe Kasten) gezüchtet, die Alleskönnerzellen, die zu jeder Gewebeart werden können (Nature: Byrne et al, 2007).



Stammzellen Stammzellen: Was sind sie? In den ersten Tagen seiner Entwicklung ist ein Embryo noch nicht ausdifferenziert – das heißt, aus seinen Zellen können sich noch alle möglichen Organe entwickeln. Diese Tatsache will die Forschung sich zunutze machen und aus solchen embryonalen Stammzellen Ersatzgewebe züchten. Erstmals wurden 1981 embryonale Stammzellen aus Mäusen isoliert. Im Jahr 1998 gelang es dem amerikanischen Forscher James Thomson von der Universität Wisconsin, die ersten Zell-Linien aus menschlichen Embryonen zu züchten. Doch auch Erwachsene können noch Stammzellen bilden, zum Beispiel im Knochenmark, wo daraus immer neue Blutzellen entstehen. Diese adulten Stammzellen, auf die Gegner der Forschung an embryonalen Zellen hoffen, können ebenfalls Gewebe nachbilden. Allerdings sind sie nicht so wandlungs- und vermehrungsfähig. Bei Querschnittgelähmten, die sich in den USA freiwillig einer Stammzelltherapie unterziehen wollen, hofft man, zerstörtes Nervengewebe regenerieren zu können. Zur Behandlung von Hirnschäden – etwa durch Parkinson oder nach einem Schlaganfall – setzten Forscher auf fötale (oder fetale) Stammzellen. Diese werden fünf bis zwölf Wochen alten Föten entnommen, deren Körper nach einer Abtreibung für die Forschung freigegeben wurde. Was können sie? Ob Alzheimer, Parkinson, Diabetes, Querschnittlähmung oder Herzinfarkt – bei diesen Krankheiten stirbt Gewebe ab oder wird geschädigt, sodass die Organe nicht mehr richtig funktionieren. Forscher hoffen, aus embryonalen Stammzellen Ersatzgewebe zu züchten. Zudem könnte man an so hergestelltem Gewebe Medikamente testen. Umstrittene Forschung In Deutschland ist die Herstellung von Embryonen zur Stammzellgewinnung verboten. Damit soll das ungeborene Leben geschützt werden. Zwar befinden sich die Embryonen bei der Zellentnahme in einem frühen Entwicklungsstadium und bestehen erst aus wenigen Zellen, doch theoretisch könnte aus ihnen ein Mensch heranwachsen, würden sie in die Gebärmutter einer Frau eingepflanzt. In anderen Ländern, zum Beispiel in den USA, werden Embryonen für die Forschung genutzt, die bei der künstlichen Befruchtung "übrig" geblieben sind. Bis April 2008 war in Deutschland nur die Forschung an embryonalen Stammzellen erlaubt, die aus dem Ausland stammen und vor dem 1. Januar 2002 gewonnen wurden. Da diese alten Zelllinien durch die häufige Vervielfältigung verunreinigt und genetisch verändert sind, wurde dieser Stichtag im April 2008 auf den 1. Mai 2007 verlegt. Viele Wissenschaftler fordern eine weitere Lockerung der Gesetzgebung in Deutschland, um international konkurrenzfähig zu sein. Einige Gegner wollen ein generelles Verbot der Forschung an embryonalen Stammzellen. iPS Das Kürzel steht für induzierte pluripotente Stammzelle. Sie entstehen, wenn man die ausgereiften Körperzellen eines Erwachsenen mithilfe der Biochemie auf einen sehr frühen, quasiembryonalen Zustand zurückprogrammiert. Dann entwickeln etwa Hautzellen Eigenschaften von Embryozellen: Aus ihnen kann praktisch jeder Zelltyp des Körpers entstehen. Die iPS sind genetisch identisch mit den ursprünglichen Hautzellen. Ein entscheidender Vorteil: Daraus gezüchtetes Gewebe würde nach einer Transplantation vom Immunsystem des Zellspenders nicht abgestoßen werden. Die iPS könnten zudem in Zukunft ein ethisches Problem lösen: Um sie zu gewinnen, muss kein Embryo sterben. Erstmals gelang die Reprogrammierung 2006 dem Team des japanischen Stammzellforschers Shinya Yamanaka mit Mauszellen. 2008 verwandelte Kevin Eggan von der Universität in Harvard menschliche Hautzellen zunächst in Stammzellen und anschließend in Nervenzellen. Möglich wurden die iPS, weil die Forschung an echten embryonalen Stammzellen zuvor vier Erbfaktoren identifiziert hatte, die für den jungfräulichen Status der Zelle entscheidend sind.

Diese Embryos waren aber anders als jetzt nicht in einer Schwangerschaft ausgetragen worden, nie kam ein Affe zur Welt. Forscher aus Los Angeles und dem südkoreanischen Seoul schafften es sogar schon, das Erbgut erwachsener Männer in eine entkernte Eizelle zu transferieren und sie zu Stammzellen umzuprogrammieren (Cell Stem Cell: Chung et al, 2014). Nach demselben Prinzip wurden sogar schon Mäuse gezeugt (ZEIT ONLINE berichtete).

All das zeigt: Die Klonforschung schreitet voran, aber nicht in eine unerwartete Richtung. Die Ergebnisse der Shanghaier Forscher unterstreichen eindrucksvoll, dass der Mensch den technischen Prozess des Klonens immer besser beherrscht. Damit hat die Wissenschaft definitiv ein Werkzeug in der Hand, mit dem sich eines Tages auch Menschen klonen ließen. Die chinesische Arbeitsgruppe hat dieses Werkzeug konsequent weiterentwickelt und die Labortechnik nahezu perfektioniert.

Wie gesund die Affen sind, kann noch niemand sagen

Gerade das Umprogrammieren von Zellen, das die Forscher vornahmen, ist extrem knifflig. Zwar trägt jede Körperzelle die gleiche DNA in sich. Ob sich daraus aber später mal Haut-, Nervengewebe oder etwas anderes entwickelt, entscheiden nicht die Gene selbst, sondern die feinen Veränderungen, die zwischen ihnen liegen. Wer aus einer Körperzelle eine Stammzelle gewinnen will, muss diese epigenetische Programmierung – also das, was im Laufe der Entwicklung einer Zelle an Information dazugekommen ist – erst mal löschen. Das taten die chinesischen Forscher mit einem Cocktail von Substanzen, den sie ihren Embryonen hinzugaben: mit verhältnismäßig gutem Erfolg.



Rüdiger Behr, Professor am Deutschen Primatenzentrum (DPZ) und Leiter der Abteilung Degenerative Erkrankungen, ist trotzdem vorsichtig: "Beide [Affen] sind noch sehr jung", sagte er Wissenschaftsjournalisten vom deutschen Science Media Center (SMC). "Ob diese Tiere in ihrer weiteren Entwicklung normal und gesund bleiben, oder ob sie zum Beispiel später Stoffwechsel- oder Herzkreislauferkrankungen entwickeln, bleibt abzuwarten."