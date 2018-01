Bessere Therapien, rechtzeitige Rettung im Notfall und weniger Raucher: All das hat zur Folge, dass Menschen in Deutschland seltener an Herzinfarkten sterben. Gleichzeitig bleiben Herzkrankheiten Todesursache Nummer eins. Das betrifft vor allem Frauen: Ihre Sterbeziffer ist bei Herzerkrankungen höher als die der Männer.



Der aktuelle Herzbericht, der einmal jährlich erscheint, zeigt im Detail, wie es um die Herzgesundheit der Deutschen steht. Ausgewertet wurden Gesundheitsdaten bis ins Jahr 2015. Das sind die wichtigsten Ergebnisse:

Weniger Infarkte enden tödlich

Die Sterbeziffer nach Herzinfarkten hat sich innerhalb von 15 Jahren mehr als halbiert. Starben 1990 noch etwa 200 Männer und 110 Frauen pro 100.000 Einwohner daran, waren es im Jahr 2015 weniger als 65 Männer und etwa 50 Frauen. Das liege unter anderem an verbesserten Maßnahmen vor, während und nach einem Herzinfarkt, sagt Hugo Katus, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK), die den Herzbericht mit der Herzstiftung, der Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie (DGTHG) und der für Pädiatrische Kardiologie (DGPK) erstellt hat.



Herzgesundheit Beziehung Direkter Draht zur Psyche Wie seelische und soziale Faktoren auf die Herzgesundheit wirken: Eine glückliche, erfüllende Partnerschaft schützt das Herz, senkt also statistisch gesehen das Risiko für Erkrankungen der Herzkranzgefäße und daraus resultierende Infarkte. Umgekehrt gilt: Wer sozial isoliert ist und die Unterstützung von vertrauten Menschen vermisst, stirbt Studien zufolge eher an den Folgen eines schon bestehenden Herzleidens. Trotz dieser klaren Ergebnisse kann eine Beziehung sich aber auch ungünstig auswirken. Zum Beispiel wenn sich die Partner gegenseitig darin bestärken, zu rauchen oder sich fettreich und fleischlastig zu ernähren. Wenn der geliebte Gefährte nach einer langen Beziehung verstirbt, kann es für den Hinterbliebenen sogar lebensgefährlich werden: Das Risiko für einen Herzinfarkt erhöht sich im ersten Monat nach dem Verlust eines nahen Angehörigen um das bis zu 20-Fache. Zuweilen machen sich die Partner von Herzkranken auch so große Sorgen um ihre Lieben, dass sie stärker unter Ängsten und depressiven Stimmungen leiden als der Betroffene selbst. Charakter Lange galt der Herzinfarkt als klassische Managerkrankheit, die besonders ehrgeizige, überarbeitete Gewinnertypen wie aus heiterem Himmel trifft. Diese Konstellation von Eigenschaften bezeichneten Kardiologen in den fünfziger Jahren als "Typ-A-Persönlichkeit". Inzwischen konnten Psychokardiologen nachweisen, dass dahinter im Kern eine Neigung zu Ärger und unterdrückter Feindseligkeit steckt. Patienten mit einer bereits bestehenden Erkrankung der Herzkranzgefäße haben erwiesenermaßen eine deutlich schlechtere Prognose, wenn sie dauerhaft zu negativen Gefühlen wie Angst und Reizbarkeit neigen und gleichzeitig eine starke Scheu vor sozialen Kontakten empfinden. Experten bezeichnen diese ungünstige Kombination manchmal als "Typ-D-Persönlichkeit". Ein Einfluss des Charakters auf das Risiko, überhaupt am Herzen zu erkranken, wurde bisher aber nicht belegt. Geschlecht Insgesamt sterben zwar mehr Frauen als Männer an Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems – sie sind allerdings im Durchschnitt schon 15 Jahre älter, wenn Erkrankungen der Herzkranzgefäße auftreten. Der typische Herzpatient im Alter unter 60 Jahren ist männlich, ab dem 75. Lebensjahr steigt die Zahl der kardiovaskulär bedingten Todesfälle vor allem bei Frauen stark an. Während bei Männern chronischer Stress am Arbeitsplatz als wichtiger psychosozialer Risikofaktor gilt, leidet die Herzgesundheit vieler Frauen mehr unter sozialen Konflikten und unter der Mehrfachbelastung durch Beruf und Familie. Obwohl herzkranke Frauen eher als Männer über Herzinfarkt-Symptome wie Brustschmerzen, Übelkeit oder Brennen sprechen, schieben Ärzte die geschilderten Beschwerden bei weiblichen Patienten gerne auf die Psyche und laufen so Gefahr, Anzeichen für einen lebensbedrohlichen Infarkt zu übersehen.

Patienten verbrächten außerdem inzwischen weniger Zeit im Krankenwagen und kämen schneller im Krankenhaus an, was die Überlebenschance steigert. Auch Medikamente und die Stents, die verengte Gefäße offen halten, seien effizienter geworden.



Mehr Herzkranke – nicht nur, weil alle älter werden

Allerdings dürfe der starke Rückgang bei den tödlich endenden Infarkten nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Verbreitung der Herzkrankheiten nicht im gleichen Ausmaß abgenommen habe, sagt Thomas Meinertz, Vorstandschef der Deutschen Herzstiftung. Von 2014 auf 2015 stieg der Zahl der Todesfälle sogar, wenn auch nur leicht.



Dabei rechneten die Autoren des Berichts bewusst den demografischen Einfluss heraus. Dass Totenscheine spezifischer als früher und vermehrt ausgestellt würden, könne die Zunahme schon eher erklären.



Infobox Herzkatheter Die Herzkatheter-Untersuchung Die Methode gibt genauen Aufschluss darüber, ob die Herzkranzarterien gefährlich verengt sind. Bei einem diagnostischen Herzkatheter, der sogenannten Koronarangiografie, schiebt der Kardiologe einen zwei Millimeter dicken Schlauch über eine Arterie zu den Herzkranzgefäßen. Er kontrolliert seine Manöver auf einem Monitor und spritzt mit dem Katheter Kontrastmittel in das Gefäß, das er gerade betrachtet. Dadurch lassen sich Engstellen gut erkennen. Gegebenenfalls setzt der Arzt einen Stent. Früher wurde der Katheter über die Arterie der Leiste eingeführt, heute gilt der Arm als bessere Einstiegsstelle. Stützen für kranke Arterien Starke Engpässe in den Gefäßen lassen sich mit einem Ballon aufdehnen und mit einem Stent stabilisieren. Stents lindern das Gefühl starker Brustenge, die sogenannte Angina Pectoris, und sie retten vielen Menschen das Leben. Der Arzt setzt bei dieser Intervention mit dem Katheter eine kleine Stütze in das verengte Gefäß, wie auf diesem Röntgenbild einer Koronararterie zu sehen ist. Danach kann das Blut den Herzmuskel wieder besser versorgen. Ist die Arterie vollständig verstopft, geht es um Minuten. Ruft der Patient dann schnell den Rettungswagen (112), hat er gute Chancen, zu überleben. Bedrohliche Blockade Bei einem Herzinfarkt verstopft eine Koronararterie komplett, die Muskelzellen bekommen keinen Sauerstoff und sterben ab. Die vollständige Stenose eines Herzkranzgefäßes ist lebensbedrohlich. Anzeichen für einen solchen Herzinfarkt: schwere, länger als fünf Minuten anhaltende Schmerzen im Brustkorb, die in Arme, Kiefer, Hals und Schultern ausstrahlen können. Starkes Engegefühl, Blässe, Angst. Frauen haben allerdings manchmal andere Symptome, die auch alleinige Anzeichen sein können: Atemnot, Übelkeit, Rückenschmerzen, Schmerzen im Oberbauch, Brechreiz und Erbrechen.

Nicht erklären können sich die Forscher dagegen die große Kluft zwischen den Geschlechtern: Die Sterbeziffer von Frauen mit Herzklappenerkrankungen lag 55 Prozent höher, auch das Risiko für Frauen, an Herzschwäche und Herzrhythmusstörungen zu sterben, war weit größer als unter den Männern. Die Unterschiede seien "unerwartet groß". Männer starben hingegen im direkten Vergleich öfter an Herzinfarkten.



Viele Herzinfarkte in Ostdeutschland

Nicht nur zwischen den Geschlechtern, auch zwischen den Regionen gab es große Unterschiede. Während die Schleswig-Holsteiner statistisch gesehen am seltensten an Herzinfarkten starben, lag die Sterbeziffer gerade in den östlichen Bundesländern besonders hoch. In Sachsen-Anhalt starben pro 100.000 Einwohner fast doppelt so viele Menschen wie in dem nördlichsten Bundesland an einem solchen Infarkt. Dort wird seit einiger Zeit ein Sterberegister eingerichtet, was dazu beitragen soll, die Ursachen aufzuklären.



Als Faustregel nennen die Forscher, dass die Bundesländer mit der niedrigsten Dichte an Kardiologen eine überdurchschnittliche Sterblichkeit aufweisen. Auch dort, wo viele Raucher leben und schwierige soziale Verhältnisse herrschen, liege die Rate höher.



Herzerkrankungen blieben die hauptsächliche Todesursache in Deutschland, fast jeder vierte Todesfall war 2015 darauf zurückzuführen. Der Chef der Deutschen Herzstiftung, Meinertz, fordert, die Gesundheitspolitik in Deutschland müsse viel stärker in die Prävention investieren, um bereits im Kindesalter der Entstehung von Risikokrankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes und Fettstoffwechselstörungen gegenzusteuern.

Erste Hilfe: Was im Falle eines Herzinfarkts zu tun ist, hat die Herzstiftung hier zusammengestellt.