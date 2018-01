Es war eine Meldung, die aufregend klingt: Die Zahl der Masernfälle in Deutschland habe sich im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht, schrieb die Agentur dpa vergangene Woche. Viele Medien griffen das am Wochenende auf – schnell war die Rede von der angeblich steigenden Zahl an Eltern, die ihre Kinder nicht impfen ließen. So entstand der Eindruck, die Masern seien gewaltig auf dem Vormarsch, weil es mehr Impfskeptiker gebe. Zwei Trugschlüsse, die auffallen, wenn man sich die Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) im Detail ansieht.



Erstens: Die Verdreifachung im Vergleich zum Vorjahr hat zwar stattgefunden, liegt aber im Bereich einer normalen jährlichen Schwankung. Und zweitens: Die Zahl der Eltern, die ihre Kinder – entsprechend der offiziellen Empfehlung der Ständigen Impfkommission (hier ein Impfkalender als PDF) – gegen Masern impfen lassen, sinkt nicht etwa hierzulande. Sie steigt! Was wiederum nicht bedeutet, dass Kinder überall rechtzeitig geimpft würden. Das Hauptproblem sind aber im Fall der Masern die nicht ausreichend geimpften Erwachsenen.



Was sind Masern? Masern Masern zählen zu den Viruserkrankungen. Der Erreger ist äußert empfindlich gegenüber Hitze, Licht und Desinfektionsmitteln. Übertragen wird er durch Tröpfchen – also bei engem Kontakt mit Infizierten. Es reicht meist aus, sich in einem Raum mit einem Menschen aufzuhalten, der das hochansteckende Virus in sich trägt. Vor allen in Entwicklungsländern sind Masern weiterhin ein großes Problem. In Deutschland ist die Zahl der Ausbrüche zwar deutlich zurückgegangen. Seit den 1960er Jahren gibt es eine günstige und effiziente Impfung gegen den Erreger. Doch kommt es wiederholt zu regionalen Epidemien. Ausgerottet sind die Masern trotz der Bemühungen der Gesundheitsbehörden noch immer nicht. Krankheitsverlauf Erste Anzeichen sind Erkältungssymptome, wie Schnupfen, Husten und Fieber. In einer zweiten Phase der Erkrankung bildet sich ein Ausschlag mit rötlich-braunen Flecken. Ansteckend sind die Masern bereits etwa fünf Tage bevor der Hautausschlag zu sehen ist. Die Inkubationszeit nach einer Infektion beträgt acht bis zehn Tage. Für das Jahr 2011 schätzt die Weltgesundheitsorganisation, dass 158.000 Menschen auf dem Globus an den Folgen der Infektion starben. Die meisten Toten sind Kinder unter fünf Jahren. Die Todesursache kann etwa eine durch das Virus hervorgerufene Hirnhautentzündung sein. Außerdem schwächt der Erreger das Immunsystem, wodurch Infektionen mit anderen Viren oder Bakterien schwerer verlaufen können. Dank der Impfung sank die Zahl der Todesfälle seit 2000 um mehr als 70 Prozent. Zuvor starben im Schnitt jedes Jahr bis zu 548.000 Menschen an den Folgen einer Masern-Infektion. Impfung und Nebenwirkungen Seit 1984 hat sich die Weltgesundheitsorganisation WHO zum Ziel gesetzt, die Masern durch konsequente Impfungen auszurotten. Der Impfstoff ist ein Lebendvirusimpfstoff, hergestellt aus abgeschwächten Masernviren. Er ist kombiniert mit abgeschwächte Mumps- und Rötelnerregern und wird daher als MMR-Impfstoff bezeichnet. Die Ständige Impfkommission (Stiko) am Robert Koch-Institut empfiehlt eine erste Impfung für Kinder im Alter zwischen elf und 14 Monaten. Bis zum Ende des zweiten Lebensjahres (empfohlen im Alter von 15– 23 Monaten) soll auch die zweite MMR-Impfung erfolgt sein. Auch weil viele Deutsche die Nebenwirkungen von Impfungen fürchten, ist die Impfquote hierzulande im Vergleich zu anderen europäischen Ländern geringer. Erst ab einer Quote von 95 Prozent gelten die Masern als ausgerottet. Die Stiko empfiehlt daher auch allen Menschen, die nach 1970 geboren worden sind eine Immunisierung mit der MMR-Vakzine, sofern sie nicht geimpft sind oder es nicht wissen. Nebenwirkungen der Impfung sind selten. Bei etwa 5 von 100 Geimpften rötet sich die Einstichstelle in den ersten drei Tagen nach der Impfung oder schwillt etwas an. Kurzfristig kann hin und wieder leichtes Fieber auftreten, Kopfschmerzen, Mattigkeit oder Magen-Darm-Beschwerden. Allergische Reaktionen auf den Impfstoff sind möglich, ebenso länger andauernde Gelenkentzündungen. Beides ist sehr selten. Als sehr seltene Nebenwirkung wird auch eine mögliche Hirnentzündung nach der Impfung diskutiert; weltweit sind diese nach Impfung in wenigen Einzelfällen beobachtet worden. Ein Zusammenhang mit der Impfung konnte jedoch nicht belegt werden.

Lokale Ereignisse in der Statistik

Also noch einmal zurück zu dem, was das RKI in seinem Epidemiologischen Bulletin (hier als PDF) vom 4. Januar schreibt. Darin verzeichnen die Infektionsmediziner für das Jahr 2017 bis zum Ende der 50. Kalenderwoche, also bis zum 17. Dezember, in Deutschland 919 registrierte Masernfälle. Im Vorfahr waren es 319 Fälle. Rein mathematisch gesehen waren es 2017 also wirklich knapp 2,9 Mal so viele wie im Jahr zuvor. Allerdings entfielen 520 dieser Infektionen 2017 auf Nordrhein-Westfalen, 332 ereigneten sich allein in der Stadt Duisburg, 53 in Essen – die meisten davon im ersten Halbjahr. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl überdurchschnittlich viele Erkrankungen wurden auch in Berlin (67), Sachsen (69) und Hessen (76) gezählt. Kein Bundesland ist gänzlich masernfrei, mehrere berichten nur von Einzelfällen.



© Moritz Küstner Dagny Lüdemann Leiterin der Ressortgruppe Wissen und Digital bei ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Daraus, dass es in einzelnen Regionen ein stärkeres Ausbruchsgeschehen gab als im Jahr 2016, lässt sich statistisch nun kein Trend für Gesamtdeutschland ableiten. Das wäre unseriös. Die jährliche Gesamtzahl schwankt zudem stark: So wurden im Jahr 2013 insgesamt 1.769 Fälle von Masern erfasst, 2014 dann nur 442. Ein Jahr darauf, 2015, waren es dann 2.465 – eine Steigerung um das 5,6-Fache im Vergleich zum Vorjahr – wenn man so rechnen will. Solche starken Schwankungen lassen sich allerdings vor allem durch "lokale Ausbruchsgeschehen" erklären, sagte RKI-Sprecherin Susanne Glasmacher ZEIT ONLINE. Da sei viel Zufall dabei.



Erwachsene sind zu selten geimpft

Auch eine Rolle spiele, dass es in einigen Regionen trotz hoher Impfquote unter Kleinkindern und Schulanfängern zuweilen zu größeren Ausbrüchen komme, weil Jugendliche und Erwachsene dort nicht ausreichend immun sind. "Allein unter den 33- bis 40-Jährigen haben mehr als die Hälfte nicht einmal eine Masern-Impfdosis erhalten", sagte Glasmacher.



Grundsätzlich empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) die erste Impfung gegen Masern für Kleinkinder im Alter zwischen elf und 14 Monaten, die zweite, wenn sie zwischen 15 und 23 Monate alt sind. Bei Kindern, die das verpasst haben, wird eine Nachholung mit zwei Impfdosen bis zum 18. Lebensjahr empfohlen. Alle Erwachsenen, die nach 1970 geboren wurden und eventuell nur eine Impfung erhalten haben oder es nicht mehr wissen, sollten das in ihrem Impfpass prüfen und gegebenenfalls beim Hausarzt nachfragen, ob eine nachträgliche Impfung oder Auffrischung nötig ist.



Die meisten Eltern lassen ihre Kinder impfen

Auch wenn in den vergangenen Jahren viel über Risiken von Impfungen gesprochen und berichtet wurde, sinkt die Zahl der Eltern, die ihre Kinder nicht gegen Masern immunisieren lassen, stetig. Auch das zeigen die neuesten Zahlen des RKI (siehe Grafik). Allerdings impfen viele später als empfohlen.



So stieg die Impfquote unter Kleinkindern im Alter von 15 Monaten – der Gruppe also, die bis dato eine Spritze hätte erhalten haben sollen – innerhalb der vergangenen zehn Jahre deutlich an: Während von den im Jahr 2004 geborenen Kindern nur 71,7 Prozent die erste Spritze bekommen hatten, waren es unter den 2014 geborenen schon 89,5 Prozent in ganz Deutschland, mit einem leichten Unterschied zwischen den alten (89,9 Prozent) und den neuen Bundesländern (87,5 Prozent). Allerdings gibt es regional weiterhin starke Unterschiede, die von der deutschlandweit niedrigsten Impfquote für den Geburtenjahrgang 2014 im Landkreis Görlitz in Sachsen mit 72,4 Prozent bis zur höchsten von 97,5 Prozent in Zweibrücken in Rheinland-Pfalz reichen.