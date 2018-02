Cunnilingus statt Rauchen oder Alkohol als Tumorursache? Vor Jahren litt der US-Schauspieler Michael Douglas an Zungenkrebs. In einem Interview soll er damals behauptet haben, nicht Drogen, sondern Oralsex hätten den Tumor wuchern lassen. In dieser Quickiefolge erklärt die Sexualtherapeutin und Ärztin Melanie Büttner, ob das möglich ist und wie hoch das Risiko sein könnte.



Auf den Seiten des Krebsinformationsdienstes finden sich umfangreiche Hintergründe rund um Humane Papillomviren (HPV) und wie die Erreger Krebs begünstigen und auslösen können. Zusätzlich gibt es Hinweise, wie man sich vor einer Ansteckung schützen kann.



