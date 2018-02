Leistungsdruck, Versagensängste oder körperliche Gründe können Männern und ihren Partnerinnen und Partnern den Sex vermiesen. Was los sein kann, wenn Mann nicht kann, das fragt ZEIT-ONLINE-Wissenschaftsredakteur Sven Stockrahm die Ärztin und Sexualtherapeutin Melanie Büttner. Ein Thema auch für junge Männer, denn gerade unter ihnen nehmen Erektionsprobleme zu. Tipps, was dann zu tun ist, wann Viagra eine Option sein kann und wie trotzdem Sexualität möglich ist, darüber sprechen wir. Und wir klären auf, weshalb Mediziner den Penis als Antenne des Herzens verstehen und was es heißt, dass die Potenz da anfängt, wo die Erektion aufhört.

Die aktuelle Folge können Sie oben auf dieser Seite hören. Passend dazu sind auch die Sexpodcast-Folgen Mann kann immer und das Spezial, indem Hörerinnen und Hörer die Fragen stellen: Der männliche Orgasmus.

Erektionsstörungen haben in den vergangenen Jahren zugenommen. Zur Häufigkeit solcher Probleme zur Jahrtausendwende: International Journal of Impotence Research, Braun et al., 2000.

Die Gründe dafür sehen manche Experten auch im gesteigerter Pornokonsum: Behavioral Sciences, Park et al., 2016.



Neben der Erektion können auch andere Bereiche der Sexualität durch Pornos negativ beeinflusst werden. Das zeigt etwa der Bericht vom Treffen der American Urological Association: Medscape, Osterwell, 2017.

Auf yourbrainonporn.com tauschen sich Männer aus, die Probleme mit Pornos hatten, und berichten darüber, wie sie damit umgehen.

Was können körperliche Gründe von Erektionsstörungen sein? Erforscht sind unter anderem Herz-Gefäß-Erkrankungen: The Lancet, Shamloul & Ghanem, 2012.



Über psychische Erkrankungen als Ursache auch anderer sexueller Störungen berichten Sexualforscher im Praxisbuch Sexuelle Störungen (2013).

Viele grundlegende Informationen zu Erektionsstörungen bietet das Urologenportal.

Weitere Hinweise sowie Kontakt zu Selbsthilfegruppen gibt es auf www.impotenz-selbsthilfe.de, darunter auch die Frage, wie kann ich trotz Erektionsproblemen erfüllten Sex haben?

Empfehlenswert ist auch das Buch Make more love von der dänischen Psychologin und Autorin Ann-Marlene Henning. Darin geht es um Sex im Alter.

Orgasmen sind mitunter auch noch nach einer Prostataentfernung möglich. Erste Informationen dazu bieten die englischen Seiten der US-amerikanischen Harvard Medical School zu Prostate Knowledge.

Die Kontrolle des eigenen Beckenbodens kann helfen, Erektionen und Orgasmen auch für Männer besser kontrollierbar zu machen. Eine Liste geeigneter Beckenbodentherapeuten findet sich hier. Infos zum Thema finden sich im Buch Beckenbodentraining für Männer

Wer nach Hilfe sucht im Umgang mit Problemen durch Pornokonsum, dem sei das Buch Sexsucht: Ein Ratgeber für Betroffene und Angehörige des Psychotherapeuten Kornelius Roth empfohlen.

Mehrere Selbsthilfegruppen bieten Unterstützung zum Thema. Dazu gehören beispielsweise die Anonymen Sexsüchtigen, die Anonymen Sex- und Liebessüchtigen. Angehörige von Sexsüchtigen wiederum können sich an S-Anon wenden.

Sie wollen wissen, warum wir überhaupt über Sex reden? Alles dazu und zu den Stimmen des Sexpodcasts Ist das normal? hören Sie hier. Falls Sie eine Frage oder Anregungen haben, schreiben Sie Melanie Büttner, Alina Schadwinkel und Sven Stockrahm eine E-Mail an istdasnormal@zeit.de.



