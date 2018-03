VW hat sich nicht allzu beliebt gemacht, nicht nur unter Umweltfreunden. Seit Jahren hat der Konzern Autos auf die Straße geschickt, die viel mehr Schadstoffe in die Luft pumpen als erlaubt, und sich dann in einem Knäuel aus Lügen und Vertuschungen verheddert. Dann kamen auch noch fragwürdige Versuche an Affen dazu. Dabei war auch schon vorher klar: Dauerhaft Abgase atmen ist immer auch gesundheitsschädlich – für Menschen wie auch Tiere.

Einer der problematischen Stoffe aus dem Auspuff ist Stickstoffdioxid (NO2). Vor allem ältere Diesel- und Verbrennungsmotoren stoßen große Mengen aus. Vieles deutet daraufhin, dass hohe Konzentrationen in der Atemluft langfristig Asthma, Bronchitis und Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigen. Jetzt beziffert eine neue Untersuchung im Auftrag des Umweltbundesamtes (UBA), was Stickstoffdioxid anrichten könnte (Schneider et al., 2018): Rund 6.000 vorzeitige Todesfälle durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Jahr 2014 führt die Behörde an, die unter anderem die Bundesregierung berät. Schuld daran sei die Stickstoffdioxidbelastung auf dem Land und in den Städten. Die habe in ebendiesem Jahr also rund 49.700 Lebensjahre gekostet.

© ZEIT ONLINE Saskia Gerhard Redakteurin im Ressort Wissen, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Damit nicht genug: Das UBA stellt auch noch einmal fest, dass eine hohe NO2-Konzentration Krankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck, Schlaganfälle oder Asthma begünstigt. Sie erhöht auch das Risiko, chronisch obstruktive Lungenerkrankungen zu bekommen, unter denen die Funktion der Lunge erheblich eingeschränkt ist und Patienten AHA-Symptome erleiden: Atemnot, Husten, Auswurf. Demnach haben acht Prozent aller Typ-II-Diabetiker in Deutschland ihre Zuckerkrankheit entwickelt, weil sie Stickstoffdioxid eingeatmet haben. Das entspricht rund 437.000 Krankheitsfällen. Und unter den Asthmaerkrankungen ist der Anteil derer, die sich auf NO2 in der Luft zurückführen lassen, mit 14 Prozent noch höher. Er entspricht 439.000 Asthma-Kranken.

Es geht nicht um Gesunde, die plötzlich tot umfallen

NO2 ist offenkundig ein gesundheitsgefährdender Stoff. Auch wenn eine gesunde Person auf Stickstoffdioxid weniger empfindlich reagiert. Die Symptome kranker Menschen, Asthmatiker etwa, können sich dagegen verschlimmern. Im Vergleich zu anderen Schadstoffen ist die Krankheitslast aber relativ gering und die Zahl der vorzeitigen Todesfälle, die die UBA-Studie aufführt, mag einen falschen Eindruck vermitteln. Denn wovon ist genau die Rede?



Forscherinnen und Forscher meinen mit vorzeitigen Todesfällen, dass jemand gestorben ist, ehe er oder sie die Lebenserwartung erreicht hat, die Mediziner ihm oder ihr vorausgesagt hätten. Ohne Stickstoffdioxidbelastung in der Luft hätte der vorzeitige Tod vielleicht verhindert werden können. Gemeint sind aber nicht Gesunde, die plötzlich tot umfallen, sondern Menschen, deren Lebensdauer sich verkürzt. Eine Hochrechnung also, dazu gleich mehr.



Feinstaub Was heißt Luftverschmutzung? Schmutzig ist es draußen durch Schadstoffe aus verschiedenen Quellen: Industrie, Straßenverkehr, Landwirtschaft, Energiegewinnung und die Natur selbst. Je sauberer die Luft ist, desto seltener leiden Menschen an Schlaganfällen, Herzkreislauferkrankungen, Lungenkrebs oder Atemwegserkrankungen wie Asthma. Auch leben Menschen nachweislich länger, wenn sie frische Luft atmen können. Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt, dass allein im Jahr 2012 weltweit drei Millionen Menschen länger gelebt hätten, wenn die Luftverschmutzung geringer gewesen wäre. Feinstaub Zu Feinstaub zählen alle Partikel, die in der Luft schwirren und vor allem aus Sulfat, Nitrat, Ammoniak, Natriumchlorid, Kohlenstoff, mineralischem Staub und Wasser bestehen. Das können Rußpartikel, Reifenabrieb, Plastikteilchen, Dünge- und Abfallrückstände sein. Die Partikel schweben fest oder flüssig in der Luft und sind gefährlich, wenn sie einen Durchmesser von zehn Mikrometern oder weniger haben. Je kleiner die Schwebeteilchen sind, desto leichter können sie bis tief in die Lunge, gar in den Blutkreislauf gelangen. Feinstaub erhöht statistisch gesehen das Krebsrisiko, vor allem in der Lunge. Wie genau die Partikel Geschwüre auslösen, ist aber bisher nicht geklärt. Stickoxide Stickoxide, abgekürzt als NO x , gelten in den meisten Städten als Luftschadstoff Nummer eins. Die giftigen Gasmischungen entstehen vor allem, wenn Öl, Gas, Holz oder Kohle verbrannt werden, etwa zum Heizen oder um Strom zu erzeugen. Alte Diesel- und Vebrennungsmotoren stoßen verhältnismäßig viel Stickstoffdioxid (NO 2 ) aus. Auch Schiffsmotoren schleudern dieses spezielle Stickoxid in die Luft. NO 2 kann in Konzentrationen von mehr als 200 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft zu akuten Entzündungen der Atemwege führen. Langfristig kann dies Asthma und Bronchitis auslösen. In Deutschland wurde 2016 der Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft an mehr als jeder zweiten verkehrsnahen Messstation im Jahresmittel überschritten. Schwefeldioxid Schwefeldioxid (SO 2 ) ist ein Gas, das scharf riecht. Es tritt aus, wenn zum Beispiel fossile Brennstoffe wie Kohle oder Öl in Flammen aufgehen, um Strom zu erzeugen, Wohnungen zu heizen oder Fahrzeuge anzutreiben. Auch wenn Erze gewonnen und geschmolzen werden, entstehen giftige Schwefelverbindungen. SO 2 kann die Atemwege, die Lunge und Augen reizen. Es verschlimmert Asthma und Bronchitis. Atembeschwerden treten bereits innerhalb von zehn Minuten auf wenn die SO 2 -Konzentration bei 500 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft oder mehr liegt. Wer längere Zeit einer durchschnittlichen Tagesbelastung von 20 Mikrogramm SO 2 pro Kubikmeter Luft ausgesetzt ist, muss ebenfalls mit Atemwegsproblemen rechnen. Reagiert Schwefeldioxid in großer Menge mit Wasser, bildet sich zudem Schwefelsäure, der Hauptbestandteil sauren Regens. Dieser schadet vor allem Pflanzen und Wäldern. Ozon Ozon (O 3 ) als Teil dreckiger Luft am Boden ist etwas anderes als die Ozonschicht in der oberen Atmosphäre der Erde. Smog in Großstädten wie Peking besteht hauptsächlich aus Ozon. Es entsteht, wenn Sonnenlicht mit Schadstoffen wie Stickoxiden oder mit organischen Teilchen aus Lösungsmitteln und Industrieprozessen reagiert. Deshalb tritt Smog meist in Wetterlagen mit viel Sonne auf. Er reizt die Lunge und kann Asthma und andere Atemwegserkrankungen auslösen. Ein erhöhtes Risiko für Herzkreislauf-Beschwerden stellten Forscher ab einer langfristigen Ozon-Konzentration von zehn Mikrogramm pro Kubikmeter Luft fest. Zum Vergleich: In Peking erreichte die Konzentration in der Vergangenheit bereits an mehreren aufeinander folgenden Tagen Werte von rund 300 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. VOCs Flüchtige organische Verbindungen (VOCs für volatile organic compounds) sind gasförmige Kohlenstoffverbindungen, wie beispielsweise Alkohole, Terpene oder Aldehyde. Sie entstehen auf natürliche Weise, beispielsweise durch Pflanzenstoffwechsel- oder Fäulnisprozesse. Hauptsächlich bilden sie sich aber, wenn Abgase verbrannt werden oder aus Chemieprodukten verdunsten, die auf Erdöl basieren. Seifen, Parfüm, Farben, Lacke, Putzmittel, Klebestoffe und Pestizide sind oft unterschätzte Schadstoffquellen, die besonders in Innenräumen für schlechte Luft sorgen. VOCs sind sehr reaktionsfreudig und können in vielen Gestalten durch die Luft schweben. Beispielsweise können sie mit anderen Gasen reagieren, sodass Ozon oder kleinste Feinstaubpartikel entstehen. Ihre Folgen für die Gesundheit: In hoher Konzentration reizen sie Augen und Schleimhäute, machen müde oder verursachen Kopfschmerzen und Schwindel.

Gesunde wiederum halten einiges aus, wie die Bestimmungen zu Grenzwerten von Stickstoffdioxid zeigen. In Deutschland darf zwar in der Außenluft durchschnittlich über das Jahr verteilt nur 40 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter vorkommen. "Auf der Arbeit ist der erlaubte Grenzwert sehr viel höher: 950 Mikrogramm pro Kubikmeter", sagt Ulrich Franck vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung zu ZEIT ONLINE. Die Annahme: Auf der Arbeit sitzen gesunde Menschen, denen eine stärkere Belastung nichts ausmacht. Die Luft draußen atmen mehr Kranke, die der niedrige Grenzwert schützen soll.



Die Ergebnisse der aktuellen UBA-Studie sind aus Modellbetrachtungen entstanden. Aus Messdaten für Stickstoffdioxid und der Bevölkerungsdichte haben die Autorinnen und Autoren etwa hochgerechnet, welchen NO2-Belastungen Menschen in Deutschland ausgesetzt waren. Sie haben mithilfe früherer Studien erfasst, welche gesundheitlichen Auswirkungen statistisch mit NO2 zusammenhängen. Und sie haben Daten aus der Todesursachenstatistik oder der umweltbedingten Krankheitslast (Environmental Burden of Disease) einbezogen, um schließlich Aussagen darüber zu treffen, wie viele Menschen aufgrund von NO2 in der Luft krank wurden oder starben.