Kindern in Deutschland geht es gut. Rund 95,7 Prozent der Eltern schätzen die Gesundheit ihrer Kinder als sehr gut oder gut ein. Das geht aus der jüngsten Untersuchung des Robert Koch-Instituts zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland (KiGGS) hervor. Sie ist der dritte Teil einer Langzeiterhebung, in der zwischen 2014 und 2017 die Gesundheit von mehr als 25.000 Kindern und Jugendlichen untersucht wurde. KiGGS ist die umfassendste Langzeitstudie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren in Deutschland.

Im Vergleich zur letzten Studie geht es den Kindern damit besser – 2014 lag der Anteil der Kinder, deren Eltern sie für gesund oder sehr gesund hielten noch bei rund 94 Prozent. Und nicht nur die Befragung der Eltern ergab eine positive Entwicklung: So rauchten unter den Kindern zwischen elf und 17 Jahren noch einmal deutlich weniger: Waren es in der Erhebung aus den Jahren 2009 bis 2012 noch 12,4 Prozent, so lag er jetzt bei 7,2 Prozent. In der großen Basiserhebung der KiGGS-Studie aus den Jahren 2003 bis 2006 hatten sogar noch 21,4 Prozent der elf- bis 17-Jährigen geraucht.

Ein weiteres Ergebnis: 15,4 Prozent der Kinder und Teenager zwischen 3 und 17 Jahren, also jeder Siebte, ist weiterhin zu dick. 5,9 Prozent sind sogar fettleibig. Allerdings haben sich die Werte seit dem Beginn der großen Untersuchung in den Jahren 2003 bis 2006 nicht verändert. Für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es ein positives Zeichen, dass eine weitere Zunahme Übergewichtiger – wenn auch auf hohem Niveau – gestoppt werden konnte.

Als wichtiger Risikofaktor für Übergewicht gilt der Konsum von zuckerhaltigen Erfrischungsgetränken. Insgesamt trinken 13,7 Prozent der Mädchen und 17,6 Prozent der Jungen ein- bis dreimal am Tag davon. 3,3 Prozent der Mädchen beziehungsweise 4,7 Prozent der Jungen sogar häufiger.



Die Gesundheit von Kindern in Deutschland ist weiterhin sehr stark davon abhängig, in welchem Umfeld sie aufwachsen. "Der Anteil der Eltern, die die allgemeine Gesundheit ihrer Kinder als sehr gut oder gut einstufen, ist umso größer, je höher der Sozialstatus der jeweiligen Familie ist", schreiben die Autoren in ihrer Studie. Das Ergebnis zeige deutlich, wie wichtig Maßnahmen seien, die der gesundheitlichen Ungleichheit in Deutschland entgegenwirken.