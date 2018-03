Die größte Katastrophe des vergangenen Jahrhunderts? Wer danach fragt, wird als Antwort fast immer den Ersten oder den Zweiten Weltkrieg genannt bekommen. Ein weit größeres, nicht von Menschen verursachtes Massaker kommt kaum jemandem in den Sinn. Eines, das die ganze Welt betraf und nachhaltig veränderte. Es kostete etwa 50 bis 100 Millionen Menschen das Leben – mehr als der Erste (17 Millionen Tote) und der Zweite Weltkrieg (60 Millionen) zusammen: der Ausbruch der Spanischen Grippe. Durch sie starben Männer wie Frauen, vorwiegend im leistungsfähigsten Alter zwischen 20 und 40 Jahren. Die Seuche dezimierte die Yupik in Alaska und die Menschen in der persischen Stadt Maschhad ebenso wie in New York oder Novosibirsk.



Selbst als die weltumspannende Infektionswelle 1920 endlich stoppte, hinterließ sie überall Spuren. Im Kleinen waren das traumatisierte und ruinierte Restfamilien oder überfüllte Waisenhäuser. Aber auch in der großen Politik, etwa im Ausgang des Ersten Weltkriegs und den Ursachen für den Zweiten Weltkrieg, sehen Historiker heute Zusammenhänge mit dem Massensterben. Trotzdem ist die Seuchenkatastrophe aus dem kollektiven Bewusstsein vieler Völker verschwunden. Nicht einmal der Ursprung des Namens "Spanische Grippe" ist geläufig, obwohl die Öffentlichkeit damals großen Anteil nahm am Ringen des spanischen Königs Alfons XIII. mit der Seuche.

Das Unglück begann mit Albert Gitchell im Camp Funston der US Army in Kansas. Am Morgen des 4. März 1918 klagte der Soldat in der Krankenstation über Fieber, Kopfschmerzen und einen rauen Hals. Binnen Stunden füllte sich das Notlazarett mit mehr als hundert Männern, die ähnliche Symptome hatten. Sicher war Gitchell nicht der erste Infizierte – aber er war de erste, der registriert wurde. Wie Forscher heute wissen, war es eine besonders aggressive Variante des Influenza-Virus mit dem Kürzel A/H1N1, die ihn damals krank machte.



Grippeviren Grippeviren Viren sind Krankheitserreger, die nicht als vollständige Lebewesen gelten. Denn ohne Wirtszellen können sie sich nicht vermehren. Viren entern Körperzellen und schleusen ihnen Erbinformationen ein, eine Art Anleitung, die die infizierten Zellen dazu bringt, wie fremdgesteuert neue Viren zu produzieren. Im Fall der Grippe unterscheiden Virologen drei Gattungen: Influenza A, B und C. Die diversen Subtypen unterscheidet man anhand der Oberflächenmoleküle, auch Hüllproteine genannt: H (für Hämagglutinin, 16 verschiedene Typen) und N (für Neuraminidase, neun Typen). Riskant für Mensch und Tier Manche Grippeviren, wie A/H1N1 oder A/H3N2, befallen vor allem Menschen. Sie verursachen die saisonale Grippe, die in jedem Winter um sich greift. Auch andere Subtypen bevorzugen bestimmte Wirte: H5- und H7-Typen der Influenza A infizieren Vögel; andere befallen Pferde, Seehunde oder Reptilien. Vogelviren springen normalerweise nicht auf Menschen. Doch bei Influenzaviren wird das Erbgut ständig neu gemischt. Viren, die sich in derselben Wirtszelle treffen, können Gene austauschen und einen Erreger mit neuen Eigenschaften erzeugen. So kann ein Vogelgrippevirus entstehen, das Menschen krank macht, wie A/H5N1 und A/H7N9. Verbreitet sich so ein Erreger dann auch von Mensch zu Mensch – was nicht immer möglich ist –, droht eine Pandemie, das heißt eine Epidemie, die weltweit Menschen ansteckt.

Woher die Viren kamen, weiß bis heute niemand genau. Bekannt ist, dass sich die Erreger in Enten und anderen wild lebenden Vögeln entwickeln. Im Jahr 2002 fand der Grippeforscher Jeffery Taubenberger Erbgutreste der Viren in Schwarzkopfruder- und Zimtenten, die Naturforscher 1916 irgendwo in Utah geschossen, präpariert und an das Smithsonian-Naturkundemuseum in Washington geschickt hatten. Diese Vogelgrippeviren waren fast identisch mit jenen Influenzaviren, die Taubenberger von an der Spanischen Grippe Verstorbenen isoliert hatte. In Gräbern im norwegischen Permafrost hatten die Viren überdauert. Seitdem gilt es als sehr wahrscheinlich, dass A/H1N1 irgendwann vor dem März 1918 vom Vogel auf den Menschen übersprang – und die größte Pandemie der jüngeren Menschheitsgeschichte auslöste.

Binnen zwei Jahren infizierten sich schätzungsweise 500 Millionen Menschen mit der Influenza, damals etwa jeder dritte Erdbewohner. Anfangs überstanden die meisten die Symptome, so wie man sich bis heute von der saisonalen Grippe erholt. Doch diesmal kam es anders, die Infektionswelle ebbte nicht ab, sondern kam im Sommer zurück. Aggressiver und tödlicher als je zuvor.