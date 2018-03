Bundesernährungsministerin Julia Klöckner lehnt eine Nährwertkennzeichnung für Lebensmittel in den Ampelfarben Rot, Gelb und Grün ab. "Die vereinfachte Ampelkennzeichnung bringt Verwirrung", sagte die CDU-Politikerin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Klöckner verwies auf das Beispiel frisch gepressten Orangensafts, der Zucker enthalte und daher eine rote Kennzeichnung bekäme. "Daneben steht eine Lightlimonade mit grüner Ampel. Ist das Naturprodukt wirklich ungesünder?"

Klöckner sagte, sie halte es für den falschen Weg, "dass wir einzelne Rohstoffe zum Sündenbock für Fehlernährung machen". Nötig sei eine Gesamtstrategie zum Reduzieren von Kalorien.

Verbraucherschützer fordern seit Langem eine Kennzeichnung bestimmter Lebensmittel in den Ampelfarben für Salz, Zucker und Fett – je nach Gehalt in Rot, Gelb oder Grün. Die deutsche Lebensmittelbranche sieht dies äußerst kritisch. Einige Konzerne machen sich für eine einheitliche europäische Ampelkennzeichnung auf Basis eines Modells in Großbritannien stark. Das sieht wiederum die Verbraucherorganisation Foodwatch kritisch: Diese "Industrieampel" setze auf Täuschung mit Portionsgrößen, um die Anzahl von roten Produkten – also jenen mit einem besonders hohen Gehalt an Fett oder beispielsweise Zucker – so gering wie möglich zu halten.

Low Carb? Low Fat? Fasten? Jeder fünfte in Deutschland ist adipös, hat also einen Body-Mass-Index über 30. Das Geschäft mit Diäten läuft gut. Aber was bringen sie? Quiz Hilft Übergewichtigen eine Diät überhaupt? Ja klar! Fragt sich nur welche. Quatsch! Am Ende nimmt man meist nur noch mehr zu.

Ja klar! Fragt sich nur welche. Richtig. Wer zu viel wiegt, kann mit einer Diät schon abnehmen. Das Problem: Die wenigsten schaffen es, konsequent zu verzichten und anschließend auch noch ihr Gewicht zu halten. Deshalb macht längst nicht jede Maßnahme Sinn.

Warum nehmen wir zu? Der Körper ist auf Fett programmiert Früher war die Fettreserve ein Vorteil in schlechten Zeiten. Heute verbrauchen wir die Polster nicht mehr, weil wir fast immer und überall Essen bekommen. Gerät das außer Kontrolle, nehmen wir zu. Ab einem Body-Mass-Index von 30 wird es kritisch.

BMI = Körpergewicht (in Kilogramm) durch die Körpergröße (in Metern) zum Quadrat Body-Mass-Index (BMI) – was ist das? Ein BMI von 17,5 bis 25 gilt als normal. Werte ab 25 stehen für Übergewicht, ab 30 für Adipositas.

Ja Der Wert ist eindeutig. Falsch. Ein hoher BMI steht nicht immer für Übergewicht. Große und muskulöse Personen macht der Index leicht übergewichtig, kleine untergewichtig. Viele Experten raten deshalb den Bauchumfang zu messen. Männern empfehlen sie maximal 94 Zentimeter, Frauen 80 Zentimeter. Dennoch: Ab einem BMI von 30 steigt das Krankheitsrisiko.

Superfood vs. Obst und Gemüse Superfood-Jünger schwören auf Açai, Chia und Maca. Wir präsentieren die herrlich gewöhnlichen Alternativen.

Ampelkennzeichnung steht nicht im Koalitionsvertrag

Im Koalitionsvertrag von Union und SPD steht, die große Koalition werde sich um mehr Transparenz und Information für Verbraucherinnen und Verbraucher bemühen. Dies solle durch eine "verständliche und vergleichbare Lebensmittelkennzeichnung gewährleistet werden".



Das System der Nährwertkennzeichnungen für verpackte und verarbeitete Lebensmittel solle demnach weiterentwickeln werden, indem der Gehalt "gegebenenfalls vereinfacht visualisiert wird", heißt es im Koalitionsvertrag weiter. Ein Modell dafür soll mit Lebensmittel- und Verbraucherverbänden sowie mit Rücksicht auf kleinere Anbieter bis Sommer 2019 erarbeitet werden.