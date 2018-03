Das Kondom über den Holzpenis ziehen, noch ein bisschen Anatomie und fertig: Wie klären Lehrerinnen und Lehrer heute an Schulen Kinder und Jugendliche auf? Offenbar besser als noch vor Jahrzehnten, dennoch müssen sie so einiges einfangen: Eltern, die gegen sexuelle Vielfalt als Unterrichtsthema wettern, Schüler, die Pornos auf dem Smartphone schauen, und Kinder, die Fragen zu Geschlechtskrankheiten und Beziehungen haben. Was gebe ich jungen Menschen beim Thema Sexualität mit? Darüber spricht Sven Stockrahm, stellvertretender Ressortleiter für Wissen und Digital bei ZEIT ONLINE, mit der Ärztin und Sexualtherapeutin Melanie Büttner.

Diese Folge des Sexpodcasts können Sie oben auf dieser Seite hören. Darin sprechen wir über Aufklärung in der Schule und in weiteren Folgen später auch über Aufklärung in der Familie.



Wie können Eltern, Erziehende, aber auch Lehrkräfte Kinder und Jugendliche in Fragen zu Sexualität, Liebe und Beziehung begleiten? Auf welche Quellen und Hintergründe Melanie Büttner sich stützt und welche Literatur sie zum Thema empfiehlt, finden Sie hier aufgelistet:

Einen Ratgeber für Eltern zur kindlichen Entwicklung vom 1. bis zum 6. Lebensjahr bietet die Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung (BZgA) mit ihrer Broschüre Liebevoll begleiten. Ebenfalls empfehlenswert ist die BZgA-Broschüre Über Sex reden zur kindlichen Sexualentwicklung im Grundschulalter.

Wie klärt man Kinder altersgerecht auf? Dazu gibt es mehrere Bücher, zum Beispiel Vom Liebhaben und Kinderkriegen – Mein erstes Aufklärungsbuch (Van der Doef & Latour) für Kinder ab 4 Jahren, Mein erstes Aufklärungsbuch (Geisler) für Kinder ab 5 Jahren oder auch Klär mich auf (von der Gathen & Kuhl) für Kinder ab 8 Jahren.



Unter loveline.de gibt es umfassende Informationen für Jugendliche zu Sex, Sexualität und Verhütung . Bereitgestellt wird das Ganze ebenfalls von der BZgA.

Nützliche Tipps und Wissen zum Thema Aufklärung bietet auch das Internetangebot von pro familia für Jugendliche.



