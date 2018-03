Die Tuberkulose ist noch immer enorm verbreitet. Jeder dritte Mensch, so Schätzungen, trägt den Erreger in sich. Jährlich stecken sich mehr als zehn Millionen Menschen neu an. Und keine Infektionskrankheit der Welt führt zu so vielen Todesfällen wie die Tuberkulose: Jährlich sind es weltweit 1,3 Millionen. Dazu kommen noch 370.000 Menschen, die HIV oder Aids haben und dann an Tuberkulose sterben. In Deutschland registrierte das Robert Koch-Institut 2016 etwa 6.000 Neuerkrankte.

Erst seitdem Antibiotika die Bakterien im Körper zurückdrängen können, ist die Krankheit gut heilbar, sofern sie erkannt wird und Arzneimittel verfügbar sind. Doch multiresistente Tuberkulosekeime stellen die Medizin vor eine neue Herausforderung. Ungefähr 600.000 Menschen – so schätzt die WHO – steckten sich 2016 mit einem TBC-Bakterienstamm an, der gegen bestimmte Standardantibiotika resistent war.