Es ist Freitag, der 16. April 1943. Albert Hofmann räumt sein Labor beim Pharmaunternehmen Sandoz in Basel etwas frustriert fürs Wochenende auf. Seine Suche nach einem Mittel zur Kreislaufstabilisierung kommt nicht voran. Und dann passiert es. Er erlebt einen gewaltigen Rausch, den er später als wunderbares Erlebnis bezeichnet. Der Chemiker war vor 75 Jahren etwas schlampig im Labor gewesen und mit dem Mittel in Berührung gekommen, an dem er forschte: Lysergsäurediethylamid, abgekürzt LSD.

Hofmann beschrieb die Ereignisse an jenem Freitag bei einem Symposium in Basel zu seinem 100. Geburtstag 2006 so: "Ich musste das Labor verlassen, ich hatte das Gefühl, es passiert etwas mit Dir. Ich fuhr mit dem Velo nach Hause, legte mich hin und hatte ein wunderbares Erlebnis. Was immer ich mir vorstellte, war bildhaft vor mir, tief beglückend. Es dauerte drei, vier Stunden, und dann verschwand es.

Die nette Nachbarin, plötzlich eine bösartige Hexe

Am folgenden Montag wollte er dem Geheimnis auf die Spur kommen. Er nahm bewusst LSD ein, das er aus dem Pilz Mutterkorn gewonnen hatte, aber eine viel zu große Dosis. Was folgte, war entsetzlich: "Ein Horrortrip", sagte Hofmann. "Ich dachte, jetzt hast du eine große Erfindung gemacht und jetzt musst du gehen." Vertraute Möbelstücke hätten in seiner Wahrnehmung groteske Formen angenommen und die Nachbarin sei ihm wie "eine bösartige, heimtückische Hexe mit einer farbigen Fratze" erschienen. Nach Stunden ließ die Wirkung nach: "Ich hatte das Gefühl, es kommt ein neues Leben in mich hinein, ich kann gar nicht beschreiben, wie schön es war."

Hintergrund: LSD LSD Lysergsäurediäthylamid, kurz LSD, ist eine psychoaktive Droge, die halluzinogen wirkt. Weitere Namen sind Trip oder Acid. Die Substanz soll psychedelisch wirken. Das heißt, sie soll das Bewusstsein in einen Rausch versetzen. Dadurch kann sie verdrängte oder unterbewusste Erlebnisse wieder hervorbringen, auch negative. Die Aufnahme erfolgt in der Regel oral, über die Schleimhäute. Das Pulver wird gelöst und dann etwa auf Löschpapier aufgetragen. Die Papierstücke heißen auch Pappen oder Tickets. Auf Zuckerwürfel geträufelt kann LSD ebenfalls konsumiert werden. Außerdem sind auch Minipillen im Umlauf, die mit LSD glasiert sind oder in die das Pulver eingepresst ist. Diese sogenannten Mikros sind häufig höher dosiert als die Pappen. Von den Trägerstoffen verflüchtigt sich die Droge innerhalb weniger Wochen, wenn sie mit Luft, Licht oder Feuchtigkeit in Kontakt kommt. (Quelle: Drugscouts/Mindzone) Effekte LSD verändert die Wahrnehmung mit Sinnestäuschungen, verändertem Körperbewusstsein und langsamerem Raum- und Zeitgefühl. Es verstärkt Gefühle, steigert die Kreativität und regt die Fantasie an. Gegenstände können sich optisch verformen. Manche berichten, dass sie Farben schmecken und Töne fühlen konnten. Viele beschreiben das Gefühl, mit allem eins zu sein. Meist weiß der Konsument, dass seine Halluzinationen nicht real sind. Er ist hellwach, erlebt den Trip sehr bewusst und kann sich anschließend oft an jede Einzelheit erinnern. Auf einem Trip fühlen sich viele euphorisch. Dies ist jedoch stark abhängig von der Stimmung, den Erwartungen an die Droge sowie von der Umgebung und wie man sie wahrnimmt. Wer in negativer Grundstimmung LSD nimmt, kann in Panik geraten. Viele können Realität und Trip dann nicht mehr auseinander halten. So ein Horrortrip kann das Gefühl erzeugen, bedroht oder fremdbestimmt zu sein oder nicht mehr nüchtern zu werden. Risiken Im Rausch kann die Reaktionsfähigkeit eingeschränkt sein. Es kann zu Schweißausbrüchen kommen, Gleichgewichts- und Orientierungssinn können gestört sein. Die Pupillen weiten sich, einigen Konsumenten wird schwindelig und übel. Manche bekommen unkontrollierbare Angst. Die größte Gefahr sind Unfälle oder sogar selbstzerstörerisches Verhalten durch die verzerrte Wahrnehmung. Manche überschätzen sich etwa auf dem Trip und denken, sie könnten fliegen oder fahrende Autos stoppen. Auch Distanzen und Geschwindigkeiten schätzen viele falsch ein. Wer auf LSD ist, spürt mitunter die Wirkung anderer Drogen wie Alkohol nicht, deshalb besteht das Risiko einer Überdosierung. Auch die Effekte von Kokain kann LSD überdecken, die Drogen arbeiten jedoch in ihrer psychoaktiven Wirkung gegeneinander. Konsumenten empfinden das als eher unangenehm. Wer MDMA und LSD mischt, dem droht bei hohen Dosierungen ein Hitzschlag. Speed kann den LSD-Trip unkontrollierbar werden lassen. Folgeschäden LSD hinterlässt nach bisherigen Erkenntnissen unmittelbar keine körperlichen Schäden, kann aber für die Psyche zu einer erheblichen Belastung werden. Dazu ist nicht einmal Langzeitkonsum erforderlich. Menschen mit einer Veranlagung zu einer psychischen Erkrankung können schon auf dem ersten LSD-Trip eine Psychose erleiden. Wer den Trip zunächst gut vertragen hat, kann danach trotzdem sogenannte Flashbacks bekommen. Ohne noch einmal konsumiert zu haben, können in Einzelfällen noch Wochen später unangenehme Rauschwirkungen eintreten. Die Droge kann zugleich psychisch abhängig machen.

Hofmanns Arbeitgeber macht aus der Substanz bald ein Medikament, das zum Einsatz in der Psychotherapie auf den Markt kommt. LSD habe etwa psychisch Kranke gelöst, die vorher blockiert waren, sagte Hofmann. Sie hätten dann behandelt werden können. Ärztinnen und Ärzte setzten LSD in der Behandlung von Alkoholikern ein, als Stimmungsaufheller bei Schizophrenie-Patienten oder bei schweren Traumata.

In den Sechzigerjahren wurde LSD von der Anti-Establishment-Szene der Flower-Power-Bewegung entdeckt. Als Flucht vor der von manchen empfundenen Banalität und Konformität der Gesellschaft propagierten Aussteiger LSD-Trips. Und nicht nur sie: Der amerikanische Psychologie-Professor Timothy Leary forderte die Freigabe bewusstseinsverändernder Drogen, darunter LSD. Der Guru der Hippie-Szene wurde 1963 von der renommierten Harvard-Universität entlassen. Die Beatles tönten 1967 Lucy in the Sky with Diamonds, abgekürzt: LSD. Jimi Hendrix galt als LSD-Anhänger.