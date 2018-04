Mindestens 101 Menschen sind in Nigeria an Lassafieber gestorben. Zu den Opfern der Erkrankung sollen auch Medizinerinnen und Mediziner sowie Pflegekräfte gehören, teilte die Organisation Ärzte ohne Grenzen mit. Sie hatten sich um erste Erkrankte gekümmert und nicht gewusst, dass ihre Patientinnen und Patienten am hochansteckenden Lassafieber erkrankt waren. Dem medizinischen Personal hätte teilweise aber auch die richtige Schutzausrüstung gefehlt.

Insgesamt gibt es nach Zählung von Ärzte ohne Grenzen in Nigeria 1.781 Verdachtsfälle von Lassafieber. Bei 408 Fällen sei bereits der Verdacht bestätigt worden. Die Krankheit verläuft nicht immer tödlich, bisher seien 146 Menschen gestorben, bei den 101 Todesfällen sei die Krankheit zweifelsfrei bestätigt worden.



Der Ausbruch sei nach Angaben der Organisation "einer der schlimmsten in den vergangenen Jahren". Ärzte ohne Grenzen ist nach eigenen Angaben vor Ort, um Mitarbeiter von Gesundheitseinrichtungen zu schulen. Zwar gehe die Zahl der Erkrankten in Nigeria bereits zurück, eine Entwarnung bedeute das jedoch nicht, hieß es.



Erkrankungsfälle hat es auch im westafrikanischen Liberia gegeben, mindestens zwölf Menschen seien dort seit Anfang des Jahres daran gestorben.



Übertragung durch Mäuse- und Rattenkot

Lassa zählt wie Ebola und Dengue-Fieber zu den sogenannten hämorrhagischen, also mit Blutungen einhergehenden Fiebern. Benannt ist die Infektion nach einer Stadt im Nordosten Nigerias, wo sie im Jahr 1969 beschrieben und das Virus später erstmals isoliert wurde. Vor allem tritt die Virus-Infektion im östlichen Teil Nigerias, in Sierra Leone, Guinea und in Liberia auf. Experten schätzen, dass sich jedes Jahr zwischen 100.000 bis 300.000 Menschen mit dem Virus anstecken, zwischen ein bis zwei Prozent der Erkrankten sterben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) daran. Wer sich mit dem Virus ansteckt, muss nicht zwangsläufig schwere Symptome zeigen. Es gibt auch milde Verläufe der Erkrankung.



Übertragen wird das Virus vor allem durch Nahrungsmittel. Auch kann man sich an Haushaltsgegenständen infizieren, wenn diese mit Urin und Kot von Ratten oder Mäusen verseucht sind. Die Viruserkrankung ist zudem bei Kontakt mit den Ausscheidungen infizierter Personen hochansteckend.