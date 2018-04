Ja, es kommt die Zeit, in der abschließbare Türen fürs Kinderzimmer Thema werden. Wenn der Nachwuchs in die Pubertät kommt und beginnt, Gefühle für das andere oder das eigene Geschlecht zu entwickeln, sind Eltern manchmal ratlos. Wie man diese Phase begleitet, dazu hat die Sexualtherapeutin Melanie Büttner Ratschläge. Im zweiten Teil zu Aufklärung spricht sie mit Sven Stockrahm, dem stellvertretenden Ressortleiter für Wissen und Digital bei ZEIT ONLINE. Und sie beantwortet Hörerfragen, wie Mütter und Väter mit ihren Kindern auch über Pornos reden können. Und was, wenn man ins Kinderzimmer platzt, während sich die Tochter oder der Sohn gerade selbst befriedigen? Eine Folge über die Zeit, in der das Interesse an Sex wächst und die Eltern vielleicht nicht mehr die ersten Ansprechpartner für ihren Nachwuchs sind.

Diese Folgen können Sie direkt oben auf dieser Seite anhören.



Im ersten Teil zu Aufklärung ging es übrigens um die Sexualität von Kleinkindern. Hören Sie die Folge "Sex, aber bitte ohne Bienchen und Blümchen!" hier. Über Aufklärung und Sexualkundeunterricht in der Schule haben wir im Sexpodcast auch schon gesprochen. Die Folge "Sex gehört nicht nur in den Biounterricht" können Sie hier hören. In der kommenden Woche geht es dann weiter mit Aufklärung für Kinder ab der Pubertät.

Auf welche Quellen und Hintergründe Melanie Büttner sich stützt und welche Literatur sie unter anderem zum Thema empfiehlt, finden Sie hier aufgelistet:



Weitere Informationen

Einen Ratgeber für Eltern zur kindlichen Entwicklung vom ersten bis zum sechsten Lebensjahr bietet die Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung (BZgA) mit ihrer Broschüre "Liebevoll begleiten". Ebenfalls empfehlenswert ist die BZgA-Broschüre "Über Sex reden" zur kindlichen Sexualentwicklung im Grundschulalter.

Wie klärt man Kinder altersgerecht auf? Dazu gibt es mehrere Bücher, zum Beispiel Vom Liebhaben und Kinderkriegen – Mein erstes Aufklärungsbuch (van der Doef & Latour) für Kinder ab 4 Jahren, Mein erstes Aufklärungsbuch (Geisler) für Kinder ab 5 Jahren oder auch Klär mich auf (von der Gathen & Kuhl) für Kinder ab 8 Jahren.



Unter loveline.de gibt es umfassende Informationen für Jugendliche zu Sex, Sexualität und Verhütung . Bereitgestellt wird das Ganze ebenfalls von der BZgA.

gibt es umfassende . Bereitgestellt wird das Ganze ebenfalls von der BZgA. Nützliche Tipps und Wissen zum Thema Aufklärung bietet auch das Internetangebot von Pro familia für Jugendliche.

Sie wollen wissen, warum wir überhaupt über Sex reden? Alles dazu und zu den Stimmen des Sexpodcasts "Ist das normal?" hören Sie hier.



Falls Sie eine Frage oder Anregungen haben, schreiben Sie Melanie Büttner, Alina Schadwinkel und Sven Stockrahm eine E-Mail an istdasnormal@zeit.de. Oder stellen Sie Ihre Frage als Sprachnachricht. Nehmen Sie sich mit dem Smartphone auf und schicken Sie uns die Datei ebenfalls an die E-Mail-Adresse.



Alle Folgen und Quellen sind auf dieser Seite gesammelt.