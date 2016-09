ZEIT ONLINE: Wissen Sie eigentlich, dass Sie eine Legende sind?

Maria Diekmann: Wieso?

ZEIT ONLINE: Als erster Mensch haben Sie die Geburt eines Schuppentiers beobachtet – in ihrem Schoß. Heißt es zumindest. Ist die Geschichte wahr?

Diekmann: Allerdings. Und sie hat mein Leben verändert. Das war vor rund drei Jahren. Genau genommen war es das Schuppentier Roxy. Sie war von einem Wilderer gefangen und auf dem Schwarzmarkt zum Kauf angeboten worden. Über Bekannte erfuhr ich davon und beschloss, sie aufzunehmen. Als sie zu uns kam, hatte sie fünf Tage in einem Kasten verbracht. Sie war unterernährt, dehydriert und stark verängstigt. Aber als ich sie aus der Box ließ, baute sie sofort eine Verbindung zu mir auf.

Ich bin Schuppentieren geradezu verfallen. Maria Diekmann, Pangolin-Ziehmutter

Der Plan war, Roxy schnellstmöglich mit einem Sender auszustatten und in die Wildnis zu entlassen. Doch es sollte vier Tage dauern, bis die Technik zur Verfügung stand. Als ich am zweiten Tag nach ihr sah, kletterte Roxy in meinen Schoß. Ich spürte, wie noch etwas hineinfiel, sah nach unten und erschrak: eine Schlange! Doch dann schaute ich genauer hin und erkannte, dass es sich um ein Neugeborenes handelte, das über die Nabelschnur noch mit der Mutter verbunden war. Verrückt, einfach verrückt. In dem Moment war es um mich geschehen, alles in mir sagte: Du musst diese Wesen beschützen.

Schuppentier Das Schuppentier Kaum ein Tier ist so wenig bekannt und zugleich so beliebt wie das Schuppentier (Manidae), auch Pangolin genannt. Acht Arten sind bislang beschrieben, vier davon leben in Asien und vier Afrika. Ihren Namen verdanken sie den charakteristischen Schuppen, die den Körper bis auf den Bauch vollständig bedecken. Mit ihrer langen Zunge ernähren sich die zahnlosen Tiere vor allem von Ameisen und Termiten. Größe und Gewicht variieren je nach Art. Mit vier bis fünf Jahren gilt beispielsweise das Steppenschuppentier als ausgewachsen, bis zu zehn Kilo bringen die im südlichen Afrika heimischen Säugetiere dann auf die Waage. Über das Altern von Schuppentieren wissen Forscher ebenso wenig wie über das Paarungsverhalten und die Fortpflanzung der Tiere. Bestand: unbekannt Wie viele Schuppentiere es noch auf der Erde gibt, ist unbekannt. Jahrelang hat sich kaum jemand für sie interessiert. Erst als Tierschützern auf der Jagd nach Elfenbein- und Hornschmugglern immer wieder auch illegal gehandelte Schuppentiere unterkamen, begann die Weltgemeinschaft, sich um die scheuen Wesen zu sorgen. Derzeit führt die IUCN auf ihrer Roten Liste zwei Arten als vom Aussterben bedroht, zwei als gefährdet und vier als gefährdet. Lebende Pangoline als Haustiere sind in China ein Statussymbol, ihren Schuppen wird zu Unrecht eine heilende Wirkung nachgesagt. Bis Mitte des Jahres 2016 konfiszierten Behörden in Afrika und Asien 15.000 Tonnen aus Afrika geschmuggelte Pangolin-Schuppen. Bis zu 24.000 Exemplare mussten allein dafür sterben. Der Statistik nach verkaufen Schmuggler mindestens 100.000 Tonnen Tiere pro Jahr, Schätzungen zufolge dürfte es eher eine Million sein. Hoffnung Johannesburg Auf der 17. Artenschutzkonferenz Cites in Johannesburg wird über die Zukunft der Pangoline mitentschieden. Mehrere Länder, darunter Vietnam, fordern: Statt eines eingeschränkten soll weltweit ein internationales, vollkommenes Handelsverbot für wild gefangene Schuppentiere gelten. Damit hätten Regierungen und Behörden die Möglichkeit, Schmuggler härter zu bestrafen und gezielter gegen Schmugglerringe vorzugehen. China ist dagegen, dort gibt es die meisten Käufer für die Tiere und deren Schuppen.

ZEIT ONLINE: Ihre Tierschutzorganisation hatte Schuppentiere als eine der Forgotten Five, der vergessenen fünf Arten Namibias, damals schon auf der Agenda. Viel Aufmerksamkeit hatten sie Pangolinen, wie die Tiere auch heißen, aber nicht geschenkt.

Im Jahr 2000 gründete die Tierschützerin Maria Diekmann die Organisation Rest in Namibia. Seitdem das Schuppentier Roxy in ihrem Schoß ein Junges gebar, hat sich die US-Amerikanerin dem Schutz der meistgejagten und -gehandelten Säugetiere der Welt verschrieben. © Maria Diekmann-REST

Diekmann: Das muss ich zu meiner Schande gestehen. Wir sind eine kleine Organisation und haben uns zuerst vor allem um den bedrohten Kapgeier gekümmert. Jetzt aber bin ich Schuppentieren geradezu verfallen. Nach drei gemeinsamen Monaten hat Roxy ihren Nachwuchs in meiner Obhut gelassen. Ich habe Katiti großgezogen und später in die Wildnis entlassen. Nun ziehe ich ein zweites Jungtier groß. Honey Bun lebt seit gut einem Jahr bei mir, schläft sogar in meinem Bett.

ZEIT ONLINE: Klingt nicht sonderlich wild.

Diekmann: Das Verhalten ist ungewöhnlich. Schuppentiere sind eigentlich sehr scheu. Aber sie scheinen auch sensibel und klug zu sein. Ein Beispiel: Katiti und Honey Bun haben mich als ihre Mutter akzeptiert. Ich will nicht, dass sie in meinem Bett schlafen, aber sie haben beide unabhängig voneinander den Weg dorthin gefunden. Sie haben gelernt, die Schubladen meines Nachtschränkchens so aufzuziehen, dass sie eine Treppe bilden.

Artenschutzabkommen CITES Cites-Abkommen Viele Tiere und Pflanzen sind durch den internationalen Handel vom Aussterben bedroht. Das Washingtoner Artenschutzübereinkommen wurde 1973 ins Leben gerufen, um den Handel mit bedrohten Arten zu begrenzen oder ganz zu verbieten. Auf Englisch ist das Abkommen unter dem Namen Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) bekannt. Inzwischen hat es 177 Mitgliedsländer. Geschützte Arten In das Abkommen sind bislang mehr als 5.000 Tier- und rund 29.000 Pflanzenarten aufgenommen worden. Sie werden in drei Anhängen gelistet:



Anhang I enthält vom Aussterben bedrohte Arten wie Großwale, Menschenaffen, Tiger und – mit Ausnahmen für einige Länder – Elefanten. Mit diesen Arten oder ihren Produkten darf international nicht gehandelt werden.



Anhang II umfasst etwa Geckos und einige Affenarten. Der Handel mit ihnen unterliegt strengen Auflagen. Die Art darf dadurch nicht weiter gefährdet werden. Die meisten der gelisteten Arten stehen in diesem Anhang.



Anhang III verzeichnet Arten, die von einem Land in seinem Hoheitsbereich unter Schutz gestellt wurden. (Quelle: dpa) Ergebnisse der Bangkok-Konferenz Erstmals seit des Washingtoner Artenschutzabkommens wird der Handel mit fünf kommerziell und weltweit gefischten Haiarten unter Aufsicht gestellt. Weißspitzen-Hochseehaie, drei Arten Hammerhaie und Heringshaie dürfen künftig nur noch aus nachhaltigen Beständen in den Handel kommen. Der unkontrollierte Handel mit Ebenhölzern, Rosenhölzern und Palisander aus Südostasien, Lateinamerika und Madagaskar wird gestoppt. Holzlieferungen brauchen künftig Exportpapiere, die nur ausgestellt werden dürfen, wenn die Art durch die Abholzung nicht gefährdet ist.



Angesichts der steigenden Wilderei von Elefanten und Nashörnern in Afrika wird Wildtierkriminalität künftig nicht mehr nur als Vergehen, sondern als Straftat eingestuft.



Der Handel mit Dutzenden Arten (darunter Seekühe, Schildkröten, Frösche, Geckos) wird erstmals unter Aufsicht gestellt.



Ein Antrag auf Einschränkung des Handels mit Eisbärfellen scheiterte. Jedes Jahr sterben deshalb rund 400 Eisbären, vor allem in Kanada. Die Gegner sagen, die Bestände seien noch nicht gefährdet.



Der Handel mit Tigern und Menschenaffen ist zwar seit langem verboten, doch wird auch hier gewildert. Die Unterzeichner der Konvention einigten sich nur darauf, die Lage zu beobachten und resoluter gegen Wilderer vorzugehen.

ZEIT ONLINE: Auf der Artenschutzkonferenz in Johannesburg sind Schuppentiere gerade ein großes Thema. Vor wenigen Jahren noch kannte sie niemand. Woher kommt das Interesse?

Diekmann: Vor ungefähr drei Jahren haben Behörden und Organisationen den Kampf gegen Elfenbein- und Nashornhandel intensiviert. Fast immer fanden sie auf ihrer Suche nach der Schmuggelware Schuppentiere. Naturschützer waren alarmiert. Jedermann bekannt gemacht aber hat sie der britische Prinz William, der in einem Video von bedrohten Tieren Afrikas sprach. Er hob drei hervor: Elefant, Nashorn und Pangolin. Also fingen alle an, zu googlen, denn: Was zur Hölle ist ein Pangolin? Unabhängig davon hieß es kurz darauf in einem Statement der IUCN: "Schuppentiere sind die meistgehandelten Tiere der Welt." Dieser Satz hat mehr für Pangoline getan, als alles, was wir Einzelne hätten tun können.