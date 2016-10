Elektronische Zäune, Feuerwerkskörper, Kürbis statt Ananas – Thailands Farmer haben schon so einiges versucht, um wilde Elefanten abzuwehren. 3.000 Stück gibt es laut dem Thai Elephant Conservation Center, die seit Jahren regelmäßig Ernten zerstören und so die Existenz von Farmern gefährden. Nichts half, also setzen sie in einem Pilotprojekt nun auf aggressive Bienen. Sie postieren die Insekten rund um Felder, als lebendige Verteidigungslinie.