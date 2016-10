Haben Sie einen Gecko oder einen Papagei? Wenn der nicht vom Züchter stammt, müssen Sie leider in Betracht ziehen, dass Ihr Haustier illegal in der Wildnis eingefangen wurde. In Tansania zum Beispiel, der Heimat vieler Arten, die nur dort vorkommen – und vom Aussterben bedroht sind.



Im Videointerview erklärt der Biologe William Crosmary, welche Arten besonders oft geschmuggelt werden und worauf jeder achten sollte, der ein exotisches Haustier sucht.



Artenschutz - "Vorsicht mit Haustieren aus dem Zooladen“ Der eigene Papagei, entführt aus Afrika? William Crosmary von der NGO Traffic erklärt im Video, woher manches deutsche Haustier stammt. Die Autorin traf ihn in Tansania. © Foto: Shutterstock

Crosmary ist Ostafrika-Entsandter für das Artenschutzprogramm Traffic, einem Zusammenschluss aus WWF und IUCN. Einige der Arten, die bis heute aus Tansania geschmuggelt werden, stehen seit vergangener Woche unter strengerem Schutz. Darunter der Türkisblaue Zwerggecko (Lygodactylus williamsi) und der Afrikanische Graupapagei (Psittacus erithacus). Genau wie sie wurden für viele Reptilien und Vögel auf der Artenschutzkonferenz in Johannesburg Handelsverbote oder -beschränkungen (mehr zum Ausgang der Cites-Konferenz lesen Sie hier) beschlossen.



© Moritz Küstner Dagny Lüdemann Leiterin der Ressortgruppe Wissen, Digital und Campus bei ZEIT ONLINE zur Autorenseite

In ihren Heimatländern war es längst verboten, diese Tiere zu fangen. Nun darf man sie international nicht mehr handeln. Entscheidend wird sein, ob die Staaten dies jetzt auch durchsetzen: Mit Kontrollen an Grenzen, Flughäfen und beim Warenversand. Und mit harten Strafen für all diejenigen, die gegen das Washingtoner Artenschutzabkommen verstoßen.



Artenschutzabkommen Cites Cites-Abkommen Bis zum 5. Oktober 2016 treffen sich Delegierte der 181 Mitgliedsstaaten, die das Washingtoner Artenschutzabkommen unterzeichnet haben, in Johannesburg, Südafrika. Auf Englisch heißt das Abkommen Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Es besteht seit 1973 und regelt den internationalen Handel von bedrohten Tieren und Pflanzen. Geschützte Arten In das Abkommen sind bislang mehr als 5.000 Tier- und rund 29.000 Pflanzenarten aufgenommen worden. Sie werden in drei Anhängen gelistet:



Anhang I enthält vom Aussterben bedrohte Arten wie Großwale, Menschenaffen, Tiger und – mit Ausnahmen für einige Länder – Elefanten. Mit diesen Arten oder ihren Produkten darf international nicht gehandelt werden.



Anhang II umfasst etwa Geckos und einige Affenarten. Der Handel mit ihnen unterliegt strengen Auflagen. Die Art darf dadurch nicht weiter gefährdet werden. Die meisten der gelisteten Arten stehen in diesem Anhang.



Anhang III verzeichnet Arten, die von einem Land in seinem Hoheitsbereich unter Schutz gestellt wurden. (Quelle: dpa) Ergebnisse der letzten Konferenz Das letzte Treffen vor dem in Johannesburg fand 2013 in Bangkok statt. Die Ergebnisse damals: Der Handel mit fünf kommerziell und weltweit gefischten Haiarten wurde unter Aufsicht gestellt. Der unkontrollierte Handel mit Ebenhölzern, Rosenhölzern und Palisander aus Südostasien, Lateinamerika und Madagaskar wurde offiziell verboten. Holzlieferungen brauchen nun Exportpapiere, die belegen, dass die Art durch die Abholzung nicht gefährdet ist.



Angesichts der steigenden Wilderei von Elefanten und Nashörnern in Afrika wurde Wildtierkriminalität als Straftat eingestuft. Der Handel mit Dutzenden Arten (darunter Seekühe, Schildkröten, Frösche, Geckos) wurde unter Aufsicht gestellt.



Ein Antrag zum Handel mit Eisbärfellen scheiterte. Jedes Jahr sterben rund 400 Eisbären, vor allem in Kanada. Ob ihre Bestände gefährdet sind, ist umstritten.



Der Handel mit Tigern und Menschenaffen ist zwar seit Langem verboten, doch wird auch hier gewildert. Die Unterzeichner der Konvention einigten sich nur darauf, die Lage zu beobachten und resoluter gegen Wilderer vorzugehen. Trotz der Cites-Regulierungen werden viele bedrohte Arten weiter illegal genutzt und geschmuggelt. Neben der Aufnahme der Arten in einen Anhang des Abkommens sind vor allem nationale Gesetze und Kontrollen entscheidend dafür, ob es gelingt, Tiere und Pflanzen wirksam zu schützen.

Für den nationalen Handel mit gezüchteten Tieren gelten die Verbote nicht. Deshalb können alle, die ein Haustier kaufen, nicht sicher sein, woher es stammt und ob es legal in Deutschland gezüchtet oder doch aus der Natur verschleppt wurde. Wer sich ein exotisches Tier anschaffen möchte, sollte sich intensiv informieren, ob er sich zutraut, es artgerecht halten kann. Er sollte auf gültige Papiere wie einen Züchternachweis bestehen, sich die Cites-Bestimmungen genau ansehen oder vielleicht von Anfang ein Tier aus einem Tierheim oder einer Auffangstation aufnehmen. Denn einmal aus der Wildnis gerissen, kann auch ein Papagei oder Gecko aus Tansania nicht zurück in die Natur.



Alles zur Artenschutzkonferenz in Johannesburg lesen Sie hier.