Bis zum 5. Oktober 2016 treffen sich Delegierte der 181 Mitgliedsstaaten, die das Washingtoner Artenschutzabkommen unterzeichnet haben, in Johannesburg, Südafrika. Auf Englisch heißt das Abkommen Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Es besteht seit 1973 und regelt den internationalen Handel von bedrohten Tieren und Pflanzen.