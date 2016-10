Italien erschüttert derzeit eine Katastrophe nach der nächsten: Erst im August hatte ein schweres Erbeben die Region um das Gran-Sasso-Massiv erschüttert, 300 Menschen starben. Die meisten Opfer gab es in dem Bergort Amatrice. Am Sonntag nun bebte in Mittelitalien erneut die Erde. So stark wie seit 1980 nicht mehr, hieß es. Wieder sind ganze Häuserzeilen zu Schutt zusammengefallen, Straßen unpassierbar geworden. Allein in der Region Marken sind 25.000 Menschen deshalb obdachlos. Ums Leben kam nach Informationen der Behörden diesmal niemand. Aber warum bebt es ausgerechnet unter Italien immer wieder?



Die Erdkruste bröckelt

Unser Planet hat keine durchgehende Oberfläche, sondern eine unterbrochene Kruste. Diese Bruchstücke sind tektonische Platten, die sich ständig bewegen, sich voneinander lösen oder aneinander reiben. Auf diese Weise entsteht an manchen Stellen in der Kruste ein großer Druck, der sich letztlich in Form von Beben entlädt, die sich wellenartig von einem Epizentrum ausbreiten. Weil es dort in Relation zum Rest der Welt besonders viel Bewegung gibt, ereignen sich schwere Beben insbesondere an den Rändern tektonischer Platten (Hier eine Grafik der gefährdetsten Gebiete der Erde sowie eine interaktive Karte, die zeigt, wo es seit 1960 besonders schwer bebte).

Mitten auf der Plattengrenze: Eine Karte des @GFZ_Potsdam zeigt, warum in Italien so oft die bebt. #ItalyEarthquake pic.twitter.com/aY8ZTzt8pR — Alina Schadwinkel (@aschadwinkel) October 31, 2016

Ungefähr an der Grenze zwischen Europa und Afrika treffen zwei Platten aufeinander: die eurasische, auf der Europa liegt, und die afrikanische. Die geologische Grenze zwischen Afrika und Europa verläuft sehr kompliziert. An der afrikanischen Platte hängt ein Fortsatz, Adriatischer oder auch Apulischer Sporn genannt, der sich in die eurasische Platte schiebt. Die westliche Grenzfläche zwischen dem Sporn und eurasischer Platte liegt genau unter Italien. Es ist also nicht ungewöhnlich, dass das Land von Erdbeben erschüttert wird.

Erdbeben in Mittelitalien - Eine Drohne filmt das völlig zerstörte Amatrice Das stärkste Erdbeben der vergangenen dreißig Jahre hat die sowieso schon betroffene Region südöstlich von Perugia heimgesucht. Luftbilder zeigen die Zerstörung.

Erdbeben Italien Historische Beben Die schwersten Beben in Italiens Geschichte gab es in Sizilien. Eines der schwersten ereignete sich dort im Jahr 1693, als etwa 60.000 Menschen ihr Leben verloren. 1908 erschütterte ein Beben der Stärke 7,1 das sizilianische Messina und das gegenüberliegende Festland, was Schätzungen zufolge 120.000 Menschen tötete. Das Beispiel Pompeji Schon im Jahr 63 nach Christus wurde die Stadt Pompeji durch ein Beben zerstört – eine Tatsache, die oft vergessen wird, da nur 16 Jahre später der Ausbruch des Vesuvs alles unter sich begrub, was die Rückkehrer wieder aufgebaut hatten. Neapel trifft es häufig Die meisten Erdbeben-Toten in Neapel – schätzungsweise 70.000 – hatte ein Beben im Sommer 1626 zur Folge. Die schwerste Naturkatastrophe in Italiens Nachkriegsgeschichte war das Beben von Irpinia im Jahr 1980: Knapp 3.000 Menschen kamen dadurch um. Auch damals wurde Neapel schwer getroffen.

Die Apennin Halbinsel wird einerseits mit dem Adriatischen Sporn nach Nordosten geschoben und andererseits vom Tyrrhenischen Meer nach Südwesten gezogen, so dass Italien gewissermaßen pro Jahr um mehrere Millimeter breiter wird. Diese Verschiebungen können mit Hilfe von GPS direkt gemessen werden. Im Apennin Gebirge entstehen dadurch entlang der gesamten Halbinsel Dehnungsrisse, die beim plötzlichen Aufbrechen Erdbeben verursachen.

Wann wieder Ruhe einkehrt, ist unklar

Die Risse können wandern, wie ein Reißverschluss, der sich öffnet. Dieser Vorgang läuft zur Zeit in Italien ab. 1997 gab es ein Beben der Stärke 6,0 in Umbrien, 2009 folgte L'Aquila (6,3), dann im Sommer Amatrice (6,2). "Wann wieder eine Periode der Ruhe eintritt, ist nicht vorherzusagen", sagt der Seismologe Rainer Kind vom Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam. Man müsse weiter mit Nachbeben rechnen. Unklar ist zudem bislang, wie groß die Schäden des Bebens vom 30. Oktober sind. Dies versuchen Geologen nun herauszufinden.