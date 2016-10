ZEIT ONLINE: Hunderte Tote, schwere Verwüstungen: Hurrikan Matthew hat in der Karibik große Schäden angerichtet, an der US-Küste ist er immerhin mit Windgeschwindigkeiten von 175 Stundenkilometern vorbeigeschrammt. Was macht diesen Sturm so außergewöhnlich?

Anders Levermann: Die Daumenregel lautet: Zieht ein Hurrikan über warmes Wasser, wird er stärker, über kaltem schwächer. Trifft er auf Land, schwächt er sich gewöhnlich ab. Die Karibik aber vermochte diesen Sturm nicht aufzuhalten, denn die Wärme, die er dort aufnehmen konnte, war enorm. Nicht allein seine Stärke macht Matthew so besonders, sondern vor allem seine Folgen: Seit zehn Jahren gab es keinen so starken Hurrikan, der erst in der Karibik auf Land traf und sich dann an der amerikanischen Ostküste entlangschlängelte, sodass mehr als elf Millionen Amerikaner ihre Häuser verlassen und sich in Sicherheit bringen sollten.



ZEIT ONLINE: In der Region ist seit Juni offiziell Hurrikansaison. Das National Hurricane Center (NHC) in den USA arbeitet daher besonders aufmerksam. Die Meteorologen dort haben Matthew kommen sehen. Die Entstehung eines Hurrikans ist aber höchst kompliziert. Welche Bedingungen müssen gegeben sein, damit so ein Sturm sich bildet?

Levermann: Erste Voraussetzung ist ein warmer Ozean ab 26 Grad Celsius Wassertemperatur. Dazu kommen dann Scherwinde; hier bewegen sich die untere Lage in die eine, die obere in die andere Richtung. Diese Winde nehmen die Energie des Wassers auf, es bildet sich Wasserdampf, der herumgewirbelt wird und sich – je nach zur Verfügung stehender Energie – verdichtet und zum Wirbelsturm heranwächst.



Orkane, Hurrikans, Taifune und Zyklone Orkane und Wirbelstürme Als Orkan bezeichnet man einen schweren Sturm ab Stärke 12 auf der Beaufort-Skala. Sie erreichen Windgeschwindigkeiten von mindestens 64 Knoten. Das sind knapp 120 Kilometer pro Stunde. Hurrikans, Taifune und Zyklone sind tropische Wirbelstürme, deren herausragendes Merkmal ist, dass sie ihre Energie aus dem tropisch warmen Meer beziehen. Bei Wassertemperaturen der oberen 50 Meter von mehr als 26,5 Grad Celsius verdunstet langsam viel Feuchtigkeit, die beim Aufstieg in der Atmosphäre wieder kondensiert und ihre Wärmeenergie schnell an die Luftmassen abgibt – und den Sturm antreibt. Hurrikan und Taifun Im Atlantik, Nord- und Südpazifik werden tropische Wirbelstürme als Hurrikane bezeichnet, im asiatischen Raum heißen sie Taifune. Hurrikans und Taifune sind großräumige Gebilde, deren imposante Wolkenwirbel vielfach einen Durchmesser von 200 Kilometern erreichen und von der Erddrehung in Rotation versetzt werden. Verliert ein Hurrikan oder Taifun den Kontakt zum Meer – "geht also an Land" – verliert er seinen Energienachschub und schwächt sich ab. Ein tropischer Sturm wird definitionsgemäß erst dann zum Hurrikan oder Taifun, wenn er Windstärke 12 oder mehr (118 km/h) erreicht.

Zyklon Zyklon ist die Bezeichnung für tropische Wirbelstürme im Golf von Bengalen und im indischen Ozean. Derartige Stürme können mehrere Meter hohe Wellen aufwirbeln, die schließlich im Bereich von Bangladesch, Myanmar oder Indien auf Land treffen. Damit führen die Zyklone zu großen Verwüstungen, weil sie meist in besonders flachen Regionen aufs Land treffen. Das kann zu Überschwemmungen bis im Landesinneren führen, da die flachen Übergänge vom Flussdelta ins Meer kaum Schutz für die Menschen und die Gebäude bieten. Tornados Tornados sind dagegen viel kleiner und zeichnen sich durch ihre Spiralform aus. Sie entstehen über dem Festland – vor allem in den USA – wenn unter einer Gewitterwolke Warmluft aufsteigt und sich der Wind dann zu einem Strudel formt. Unterhalb der Wolke wird das als Schlauch sichtbar. Tornados können Geschwindigkeiten von bis zu 500 Kilometer pro Stunde erreichen. Der Sog des Tornados fegt alles in die Luft, was der Windspirale in die Quere kommt.

ZEIT ONLINE: Das NHC versucht, die Entwicklung und den Weg des Sturms vorherzusagen. Mit welchen Daten arbeitet die Behörde?

Anders Levermann ist Professor für die Dynamik des Klimasystems an der Universität Potsdam und forscht am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und der Columbia University in New York. © Karkow/PIK

Levermann: Im Groben folgen Hurrikane erst mal der mittleren Windrichtung. Das bedeutet, sie starten in den Tropen im Atlantik, ziehen dann Richtung Karibik und drehen ab in den Nordatlantik – von oben betrachtet ähnelt der Pfad einem Hufeisen. Tief- und Hochdrucksysteme führen allerdings dazu, dass der Hurrikan mäandert. Das ist gerade bei Matthew außergewöhnlich stark zu beobachten. Daher werten die NHC-Mitarbeiter Satellitendaten aus, um etwa die Windgeschwindigkeiten, Luftfeuchtigkeit und Regenmenge zu bestimmen. Diese Daten speisen sie dann in Wettermodelle ein und können so die Stärke und den schlauchförmigen Pfad des Hurrikans für eine kurze Zeit vorhersagen. Für die tatsächliche Vorhersage werden die leistungsfähigsten Computer herangezogen.



ZEIT ONLINE: Sprechen wir hier von Stunden oder Tagen?

Levermann: Von zwei, drei Tagen. Auf Bildern ist gut zu erkennen, wie der Schlauch mit der Zeit immer breiter wird, was die Unsicherheit zeigt. Für den Vorhersagezeitraum von 2-3 Tagen verdickt sich dieser Unsicherheitsschlauch von etwa 100 auf 1.000 Kilometer.