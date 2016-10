Rund 300 Millionen Kinder weltweit müssen laut einem UN-Bericht jeden Tag gefährlich verschmutzte Luft einatmen. Die hohe Konzentration von Giftstoffen setze diese Kinder einem Risiko von Atemwegserkrankungen und sogar von Gehirnschäden aus. "Die Auswirkungen sind entsprechend schockierend", heißt es in einer neuen Studie des Kinderhilfswerkes der Vereinten Nationen (Unicef). "Jedes Jahr sterben fast 600.000 Kinder unter fünf Jahren durch Krankheiten, die durch schlechte Luft drinnen und im Freien ausgelöst oder verschärft werden."



Jedes siebte Kind auf der Welt atmet den Befunden zufolge Luft ein, deren Verschmutzungsgrad die internationalen Grenzwerte um mindestens das Sechsfache übersteigt, heißt es in der Studie. Schätzungsweise zwei Milliarden Kinder leben in Gebieten, in denen die Luft schlechter ist, als von der Weltgesundheitsorganisation empfohlen.



Für Kinder ist schlechte Luft besonders gefährlich, warnen die UN-Experten: Sie atmen doppelt so schnell wie Erwachsene und nehmen relativ zu ihrem Körpergewicht mehr Luft auf. Zu dem werde die langfristige Entwicklung der Kinder beeinträchtigt. "Keine Gesellschaft kann es sich leisten, die Luftverschmutzung zu ignorieren", sagte Unicef-Direktor Anthony Lake.



Die Studie ist mithilfe von Satelittenaufnahmen entstanden – laut Unicef ist es die erste dieser Art. Besonders betroffen sind der Studie zufolge Kinder in den schnell wachsenden Städten Süd- und Ostasiens sowie Afrikas. Die Giftstoffe stammen aus Autoabgasen, Kraftwerken sowie von der Verbrennung von Müll und der Verbreitung von Staub.



Auch in Europa leiden Kinder: 120 Millionen Kinder müssen Luft einatmen, deren Belastung die Grenzwerte der Weltgesundheitsorganisation übersteigt. Für 20 Millionen ist die Verschmutzung sogar doppelt so hoch wie die als verträglich geltende Obergrenze.

Die Experten warnen davor, nur die Luftverschmutzung im Freien im Blick zu haben. Besonders ärmere Kinder seien zudem in ihren Häusern giftiger Luft ausgesetzt, wenn dort Holz und Kohle zum Kochen und Heizen verbrannt werde. Das treffe häufig auch auf Flüchtlingskinder zu, die oft lange in Zelten ausharren müssen.