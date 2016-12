Bisher dachte man, alle Giraffen würden zu einer einzigen Art zählen. So ganz klar war die Systematik der dabei nicht. Zoologen hatten immer wieder unterschiedliche Aufteilungen vorgeschlagen. Am gängigsten war die Unterteilung in diese neun Unterarten:

Nubische Giraffe (Giraffa camelopardalis camelopardalis)

Westafrikanische Giraffe (Giraffa camelopardalis peralta)

Kordofan-Giraffe (Giraffa camelopardalis antiquorum)

Netz-Giraffe (Giraffa camelopardalis reticulata)

Uganda-Giraffe (Giraffa camelopardalis rothschildi)

Massai-Giraffe (Giraffa camelopardalis tippelskirchi)

Angola-Giraffe (Giraffa camelopardalis angolensis)

Kap-Giraffe (Giraffa camelopardalis giraffa)

Lange Zeit unterschied man noch die Thornicroft-Giraffe (Giraffa camelopardalis thornicrofti), bis sie der Masai-Giraffe zugeordnet wurde, weil es keine genetischen Unterschiede gibt.