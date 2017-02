Deutsche Landwirte müssen bald strengere Vorschriften für das Düngen von Äckern einhalten. Am Donnerstag hat der Bundestag das Düngegesetz entsprechend geändert, der Bundesrat muss noch zustimmen.

Bereits am Mittwoch war die Düngeverordnung vom Bundeskabinett verabschiedet worden, obwohl es erst der Änderung des Düngegesetzes bedurft hätte. Die Verordnung soll die Belastung des Grundwassers durch zu viel Dünger vermindern, legt beispielsweise Obergrenzen für die Stickstoffdüngung in Gebieten mit kritischen Werten fest. Außerdem sollen vorgeschriebene Abstände von Feldern und Mastbetrieben zu Gewässern ausgeweitet werden.



Nitratrichtlinie Nitratrichtlinie Seit 1991 gilt in Europa die Nitratrichtlinie (91/676/EWG). Sie soll sicherstellen, dass Landwirte die Gewässer nicht mehr so stark verschmutzen – oder bestenfalls erst gar nicht damit anfangen.



Laut aktuellem Stand dürfen demnach im Trinkwasser nicht mehr als 50 Milligramm Nitrat pro Liter enthalten sein. Der gleiche Wert gilt für das Grundwasser. 50 Milligramm der Verbindung von Sauerstoff und Stickstoff entsprechen 11 Milligramm reinem Stickstoff.



Weil die Werte allerdings dauerhaft überschritten werden, hat die EU-Kommission Deutschland im Herbst 2016 wegen Verstößen gegen die EU-Nitratrichtlinie verklagt. Die Wasserqualität habe sich über Jahre hinweg nicht verbessert, sondern tendenziell sogar verschlechtert, heißt es in der Klageschrift. Düngeverordnung Welcher Dünger in welchen Mengen wo erlaubt ist und wie die Werte zu kontrollieren sind, regelt in Deutschland die Düngevordnung. Mit ihr ist die Nitratrichtlinie im Januar 1996 in nationales Recht umgesetzt worden – drei Jahre später als vorgesehen. Sie ist zuletzt 2006 verschärft worden. "Das aus zwölf Paragrafen und acht Anlagen bestehende Dekret listet auf, wie viel Kot und Urin ein Mastbulle, ein Ferkel oder ein Schwein jährlich ausscheidet, wie viel Stickstoff im Durchschnitt darin enthalten ist – und was die Bauern damit tun dürfen." (DIE ZEITNr.37/2014).



Am 10. März könnte eine neue Düngeverordnung mit einem angepassten Düngegesetz im Bundesratsplenum verabschiedet werden. Düngegesetz Damit die Regierung die Verordnung anpassen kann, war eine minimale Veränderung im Düngegesetz nötig. Diese wurde am 16. Februar vom Bundestag beschlossen, am 10. März könnte der Bundesrat sie bestätigen.



Das Düngegesetz regelt im Wesentlichen die Herstellung, das Inverkehrbringen und die Anwendung von Düngemitteln. "Zweck des Gesetzes ist es, die Ernährung von Nutzpflanzen sicherzustellen, die Fruchtbarkeit des Bodens zu erhalten oder nachhaltig zu verbessern sowie Gefahren für die Gesundheit von Menschen und Tieren vorzubeugen oder abzuwenden", wie das Bundesministerium für Landwirtschaft schreibt.

Mit den neuen Regeln reagiert die Bundesregierung auf zu viel Nitrat im Grundwasser. Nitrat ist wichtig für das Pflanzenwachstum und wird häufig als Düngemittel eingesetzt. Studien deuten daraufhin, dass die Stickstoffverbindung, die im Kot und Urin von Schweinen, Hühnern und Rindern steckt, gesundheitsschädlich sein kann, wenn sie sich mit anderen Stoffen verbindet. Bislang allerdings deuten nur Tierstudien auf ein erhöhtes Krebsrisiko hin, wie das Bundesinstitut für Risikobewertung schreibt. "Ob dies auch für den Menschen gilt, ist bislang noch nicht geklärt."

Laut dem aktuellen Nitratbericht vom Januar 2017 wurde der zulässige Grenzwert zwischen 2012 und 2014 an mehr als einem Viertel der Messstellen in Deutschland überschritten. Besonders in Regionen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, in denen intensiv Landwirtschaft betrieben wird, ist die Belastung groß. Die EU-Kommission hatte Deutschland daher im November vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) verklagt.

In einigen Gebieten gelten strengere Regeln als in anderen

Die neue Düngeverordnung sei ein ausgewogener Ausgleich zwischen Umweltschutz und den Anforderungen der bäuerlichen Praxis, sagte Maria Flachsbart (CDU), Staatssekretärin im Bundesagrarministerium. Bei der Kontrolle seien die Länder gefordert. Das Düngerecht ist künftig stärker regionalisiert. In einigen Gebieten gelten strengere Regeln als in anderen.

Bauernpräsident Joachim Rukwied kritisierte, dass die Reform für die Landwirte zusätzliche Bürokratie und teils drastische Beschränkungen bedeute. Trotzdem sei es gut, dass die Agrarbranche Planungssicherheit habe. In Bezug auf die Klage vor dem EuGH sagte er: "Wir gehen jetzt davon aus, dass dem Vertragsverletzungsverfahren nun die Grundlage entzogen ist."