Das menschliche Blut enthält stets eine gewisse Menge CO2, gelöst im Blutplasma oder gebunden an die roten Blutkörperchen. Das ist nicht nur unbedenklich, sondern überlebenswichtig. Doch kippt die Konzentration, wird es kritisch: Zu viel CO2 etwa senkt den pH-Wert des Blutes – es wird saurer. Der Betroffene wird benommen, bekommt Krämpfe, fällt vielleicht ins Koma, erstickt im schlimmsten Fall.

Mit den Ozeanen weltweit passiert etwas Vergleichbares. Seit Beginn der industriellen Revolution vor rund 200 Jahren haben sie laut der Vereinten Nationen ein Drittel der menschengemachten CO2-Emissionen in sich aufgenommen. Das Gas hat sich im Wasser gelöst oder wurde verarbeitet von einzelligen Algen, dem Phytoplankton. Bestimmte Meeresströmungen haben dazu geführt, dass inzwischen riesige Speicher des Treibhausgases in der Tiefsee lagern. Doch die Kapazitäten der Ozeane sind mehr als voll. Das gesunde Gleichgewicht gerät aus ins Wanken, die Meere übersäuern, was darin lebt, wird krank.



Die Weltgemeinschaft muss dringend etwas unternehmen. Meere und Ozeane bedecken mehr als 70 Prozent der Erdoberfläche. Millionen Arten sind im Meer und an den Küsten zu Hause. Ein Großteil davon ist noch nicht einmal erforscht. Umso wichtiger ist deshalb die erste UN-Konferenz zum Schutz der Weltmeere, die am heutigen Freitag in New York nach fünf Tagen zu Ende geht. Denn die Übersäuerung ist nicht das einzige große Umweltproblem im Meer.



Temperaturen steigen, Korallen bleichen

Die globale Erwärmung stört die empfindlichen ökologischen Gleichgewichte erheblich und wird zu einer wachsenden Bedrohung für Meeresbewohner. Eine deutlich sichtbare Folge ist die Korallenbleiche.

Korallen gehören zu den Nesseltieren. Sie leben in einer Gemeinschaft mit Algen auf einer Kalkschicht, die jährlich, aber extrem langsam wächst. Sie sollen ein Viertel der Artenvielfalt der Meere ausmachen. Wenn die Temperaturen in tropischen Gewässern aber zu hoch werden, beginnen die Algen, giftige Moleküle abzusondern. Die Koralle stößt sie daraufhin ab und gibt damit eine wichtige Nahrungsquelle auf. In der Folge kann sie keinen Kalk mehr produzieren und verliert ihre Farbe, bleicht also aus.

1/17 Hochseefischer ziehen vor der französischen Küste die Netze ein. Tonnenweise Fisch wird jährlich weltweit gefangen. Seit 2010 gehen die Zahlen zwar zurück, aber nur, weil die Bestände so ausgebeutet sind. 2/17 Gefrorene Thunfische auf einem Fischmarkt in Tokio – die Bestände schrumpfen bedrohlich. Noch dazu landen viele andere Meerestiere wie Schildkröten oder Haie als Beifang in den Netzen. © Toru Hanai/Reuters 3/17 Greenpeace hat diese Aufnahme aus der Luft von einem riesigen Ringwadennetz gemacht. Darin schwimmen gefangene Thunfische. Die Netze werden um einen Fischschwarm gelegt und dann unter Wasser zugezogen, sodass die Tiere nicht entkommen können. So erwischen Fischer besonders viele Fische auf einmal. © Gavin Newman/AFP/Getty Images 4/17 Haifischflossen trocknen auf einem Dach in Hongkong. Die Metropole ist ein wichtiger Player auf dem Markt für Haifischfinnen. © Antony Dickson/AFP/Getty Images 5/17 Gerade geschlüpft, schon verfängt sich die Oliv-Bastardschildkröte in den Resten eines Netzes. © Asit Kumar/AFP/Getty Images 6/17 Eine Golftange treibt im Wasser vor Cancún, Mexiko. In den Algen siedeln beißende Sandflöhe und sie stinken, wenn sie verwesen. In der ganzen Karibik verunreinigen sie ganze Strandabschnitte. © Edgard Garrido/Reuters 7/17 Dies ist kein abstraktes Ozeangemälde. Der Große Tümmler schwimmt zwischen Plastiktüten durch das mit Öl verunreinigte Wasser vor der Insel Curaçao in der Karibik. © Wild Horizons/Getty Images 8/17 Spuren des gesunkenen Tankers Prestige an der spanischen Küste: Freiwillige reinigen ölverschmierte Felsen. © Miguel Riopa/AFP/GettyImages 9/17 Langsam löst sich das Öl von diesem Seevogel, der in den Ölteppich des Tankers Prestige geraten war. © Christophe Simon/AFP/GettyImages 10/17 Eine Krabbe verkriecht sich in angespültem Plastikmüll am Strand der Insel Henderson im Südost-Pazifik. Forscher fanden an den Stränden der unbewohnten Insel rund 38 Millionen Kunststoffteile. © Jennifer Lavers/Jennifer Lavers/AP/dpa 11/17 Ein Taucher birgt einen Einkaufswagen, der im Mittelmeer entsorgt wurde. © Boris Horvat/AFP/Getty Images 12/17 Unternehmer und Umweltschützer Doug Woodring holt an einem südlichen Strand von Hongkong Plastiktüten, Schläuche und Verpackungen aus dem Wasser. Für Tiere kann der Abfall zur Todesfalle werden. © Mike Clarke/AFP/Getty Images 13/17 Ein Sauger von "The Ocean Cleanup" in einer undatierten grafischen Darstellung: Das Projekt will im nächsten Jahr mit der Säuberung des Pazifiks vom Plastikmüll starten. © The Ocean Cleanup/dpa 14/17 Mit künstlichen Riffen versuchen Wissenschaftler neue Lebensräume für Meerespflanzen zu schaffen. © Boris Horvat/AFP/Getty Images 15/17 Das Röntgenbild einer Schildkröte zeigt einen Haken im Körper des Tieres. © Mario Laporta/AFP/Getty Images 16/17 Von links schwimmt ein Bett aus Rotalgen an ein Badegebiet in Sydney heran. Die Algen sind nicht giftig, trotzdem sollten Menschen nicht darin herumschwimmen. Die Pflanzen können Ammoniak absondern. Das kann zu Hautirritationen führen. © William West/AFP/Getty Images 17/17 Das Verpackungsstück ist zu groß, um von der jungen Silbermöwe verschluckt zu werden. Doch Flaschendeckel, Plastiksplitter oder Netzkordeln landen häufig in den Mägen der Vögel. Viele sterben daran. © Education Images/UIG/Getty Images

Erst im März dieses Jahres wurde bekannt, dass das Great Barrier Reef vor der Ostküste Australiens bereits das zweite Jahr in Folge eine Korallenbleiche verkraften musste. Auf Kontrollflügen entdeckte die dortige Marineparkbehörde über viele Kilometer hinweg schwere Schäden am Riff. Bis dahin hatten zwischen den Bleichen am Great Barrier Reef immer einige Jahre gelegen, in denen es sich erholen konnte. Nach Angaben von Meeresforschern braucht ein Riff dazu normalerweise fünf Jahre.

Nicht nur die Korallenriffe gehen im Zuge der Erwärmung an vielen Orten der Erde zugrunde. Weil die Temperaturunterschiede die Strömung verändern, findet etwa das Phytoplankton weniger Nahrung. Die Einzeller, die CO2 in ihrer Fotosynthese verwerten, sterben. Damit schwindet ein wichtiger Regulator des irdischen Klimas und eine wichtige Nahrungsquelle für andere Meerestiere.