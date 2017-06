Für Verbraucher sind große Mengen Nitrat im Grundwasser mitunter nicht nur gesundheitsschädlich – sie beeinflussen auch die Trinkwasserpreise. Wenn die Nitratwerte nicht bald sinken, müssten Wasserversorger zu teuren Aufbereitungsmethoden greifen, teilte das Umweltbundesamt mit. Die Behörde hat in einer Studie ermittelt, dass dadurch die Preise für Trinkwasser deutlich steigen könnten, und zwar um 32 bis 45 Prozent (Oelmann et al., 2017). Auf eine vierköpfige Familie kämen dann Mehrkosten von bis zu 134 Euro im Jahr hinzu. Pro Kubikmeter könnte Trinkwasser um 55 bis 76 Cent teurer werden.



In gut einem Viertel (27 Prozent) der untersuchten Grundwasservorkommen werde derzeit der Grenzwert von 50 Milligramm Nitrat pro Liter überstiegen, hieß es in der Studie. Besonders in Gebieten mit landwirtschaftlich intensiv genutzten Flächen sei das Grundwasser häufig durch zu viel Stickstoff belastet. Grund sei das Düngen von Feldern mit Gülle und Mist aus der intensiven Tierhaltung oder das Verwenden von Mineraldünger etwa für den Obst- und Gemüseanbau. Wegen der hohen Nitratbelastung war Deutschland bereits von der EU im vergangenen November verklagt worden.

Greenpeace will Verschärfung der Düngegesetze

Umweltverbände forderten als Reaktion auf die Studie strengere Regelungen. "Die Konsequenz aus diesen Warnungen sollte lauten: weniger Billigfleisch produzieren, die Düngegesetze deutlich verschärfen und wirksam kontrollieren", sagte Greenpeace-Landwirtschaftsexpertin Christiane Huxdorff einer Mitteilung zufolge. Auch der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) sprach sich für Maßnahmen aus. Es sei inakzeptabel, dass die Wasserwerke und letztlich die Verbraucher Hunderte Millionen Kosten tragen müssten, weil die Gewässer in Deutschland mit Düngemitteln belastet seien, sagte Verbandschef Hubert Weiger.

Nitratrichtlinie Nitratrichtlinie Seit 1991 gilt in Europa die Nitratrichtlinie (91/676/EWG). Sie soll sicherstellen, dass Landwirte die Gewässer nicht mehr so stark verschmutzen – oder bestenfalls erst gar nicht damit anfangen.



Laut aktuellem Stand dürfen demnach im Trinkwasser nicht mehr als 50 Milligramm Nitrat pro Liter enthalten sein. Der gleiche Wert gilt für das Grundwasser. 50 Milligramm der Verbindung von Sauerstoff und Stickstoff entsprechen 11 Milligramm reinem Stickstoff.



Weil die Werte allerdings dauerhaft überschritten werden, hat die EU-Kommission Deutschland im Herbst 2016 wegen Verstößen gegen die EU-Nitratrichtlinie verklagt. Die Wasserqualität habe sich über Jahre hinweg nicht verbessert, sondern tendenziell sogar verschlechtert, heißt es in der Klageschrift. Düngeverordnung Welcher Dünger in welchen Mengen wo erlaubt ist und wie die Werte zu kontrollieren sind, regelt in Deutschland die Düngeverordnung. Mit ihr ist die Nitratrichtlinie im Januar 1996 in nationales Recht umgesetzt worden – drei Jahre später als vorgesehen. Sie ist zuletzt 2006 verschärft worden. "Das aus zwölf Paragrafen und acht Anlagen bestehende Dekret listet auf, wie viel Kot und Urin ein Mastbulle, ein Ferkel oder ein Schwein jährlich ausscheidet, wie viel Stickstoff im Durchschnitt darin enthalten ist – und was die Bauern damit tun dürfen." (DIE ZEITNr.37/2014).



Am 10. März könnte eine neue Düngeverordnung mit einem angepassten Düngegesetz im Bundesratsplenum verabschiedet werden. Düngegesetz Damit die Regierung die Verordnung anpassen kann, war eine minimale Veränderung im Düngegesetz nötig. Diese wurde am 16. Februar vom Bundestag beschlossen, am 10. März könnte der Bundesrat sie bestätigen.



Das Düngegesetz regelt im Wesentlichen die Herstellung, das Inverkehrbringen und die Anwendung von Düngemitteln. "Zweck des Gesetzes ist es, die Ernährung von Nutzpflanzen sicherzustellen, die Fruchtbarkeit des Bodens zu erhalten oder nachhaltig zu verbessern sowie Gefahren für die Gesundheit von Menschen und Tieren vorzubeugen oder abzuwenden", wie das Bundesministerium für Landwirtschaft schreibt.

Der Bundestag hatte bereits im Frühjahr auf die hohe Nitratbelastung reagiert und das Düngerecht verschärft. Umweltschützer halten das aber nicht für ausreichend. Die Präsidentin des Umweltbundesamts, Maria Krautzberger, sagte, dass mit den Neuregelungen in der Düngeverordnung lange überfällige Schritte eingeleitet worden seien. Sie würden die Belastungen hoffentlich so weit senken, dass Trinkwasserkunden die teure Aufbereitung vielleicht noch erspart bleibe. Ansonsten "müssten weitere und strengere Auflagen für die Landwirtschaft erfolgen". Anfang des Jahres hatte auch der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) vor steigenden Wasserpreisen gewarnt.