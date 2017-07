Eigentlich ist der Landkreis Wesel eine Region, in der es wenig blitzt. Nicht so im Jahr 2016: Der Blitz-Informationsdienst der Firma Siemens (Blids) hat registriert, dass dort im vergangenen Jahr 4,1 Blitze pro Quadratkilometer einschlugen. Und damit ist der Kreis die blitzreichste Stadt Deutschlands. Auf Platz zwei kam Aschaffenburg in Bayern, auf dem dritten Platz landete – unweit von Wesel – Borken in Nordrhein-Westfalen. Am wenigsten blitzte es in Flensburg, Fürth und in Frankfurt/Oder.



Insgesamt ging die Zahl der Blitzeinschläge bundesweit auf 431.644 zurück. Das ist der niedrigste Stand seit 1999 und deutlich weniger als 2015, als noch rund 550.000 Einschläge verzeichnet wurden.

"Hauptgrund ist, dass im normalerweise blitzreichen August sehr wenige Gewitter zu verzeichnen waren", sagte Stephan Thern vom Blids. Der Landkreis Wesel sei ein Überraschungssieger: "Dies lag an wenigen, dafür aber sehr heftigen Gewittern im Mai und Juni."

Unter den Bundesländern belegte Hamburg den ersten Platz in der Statistik – mit 1,7 Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer. Grund waren auch hier wenige, dafür umso intensivere Gewitter. Im Langzeitvergleich von 1999 bis 2016 liegen weiterhin die bayerischen Landkreise Garmisch-Partenkirchen mit 4,2 und das Berchtesgadener Land mit 3,8 Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer vorn. Tendenziell gibt es in den südlichen Bundesländern wie Bayern und Baden-Württemberg besonders viele Blitzeinschläge. Das hängt von den jeweiligen Temperaturen und der Großwetterlage ab.

Das Blitzinformationssystem von Siemens wurde 1991 eingerichtet. Zur Erfassung der Blitze nutzt der Dienst rund 160 verbundene Messstationen in Europa und betreut das Messnetz in Deutschland, der Schweiz, Großbritannien, Polen, Benelux, Tschechien, der Slowakei und Ungarn. Genutzt wird der Dienst unter anderem von Wetterdiensten, Versicherungen, Industrieunternehmen sowie Betreibern von Stromnetzen.

Vor allem Energieversorger und Versicherungen sind an den Daten interessiert: Erstere wollen schnell feststellen, ob ein Schaden an einer Leitung von einem Blitz stammt oder eine andere Ursache wie ein umgestürzter Baum vorliegt. Versicherer können anhand der Daten feststellen, ob es zu gemeldeten Blitzschäden auch tatsächlich einen Blitz gab.