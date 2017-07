Das Kleid fliederfarben, ausgestellt, bis kurz unters Knie, Zehn-Zentimeter-Heels in Nude, eine korallfarbene Clutch, die Haare offen. Ob sie schwanger ist, konnte man nicht sehen. So viel dazu.



Eigentlich sollte es beim royalen Hamburg-Besuch von Herzogin Catherine und Prinz William um etwas völlig anderes gehen: um Meeresforschung. Was lässt sich aus Sedimentbohrkernen vom Meeresgrund über das Klima der letzten 50.000 Jahre herauslesen? Was, wenn sich zig Tonnen an Treibhausgas aus dem festen Methaneis vom Meeresgrund lösen und in die Atmosphäre aufsteigen? Wie lässt sich das Sterben der Korallenriffe, die Versauerung der Meere aufhalten und wie kriegen wir weltweit die Unmengen an Plastikmüll in den Griff, der sich längst als Mikroplastik bis in die Tiefsee verteilt hat?

Dem royalen Paar Forschung zu diesen Fragen vorzustellen – dazu hat im Maritimen Museum Hamburg ein kleines Grüppchen aus Studenten, Doktoranden und Forschern die Chance. Jeder drei bis sechs Minuten, zwei, drei Nachfragen – das war's. Für viel Inhalt bleibt da kaum Zeit. Die Herzogin und der Herzog von Cambridge, so die offiziellen Titel, wirken zwar interessiert (William: "I love your science"), voller Anerkennung (Kate: "This must be a very difficult work") und grob vorbereitet (Kate: "Is this, what you consider coral bleeching?") – zudem sei genau dieses Thema ein Wunschtermin des Prinzenpaars gewesen, so die britische Botschaft – doch am Ende bleibt die Frage: Bringt ein solcher Termin, zudem sich Paparazzi vor dem Museum drängen und Schaulustige auf ein Autogramm hoffen, irgendetwas für die Wissenschaft?

1/17 Hochseefischer ziehen vor der französischen Küste die Netze ein. Tonnenweise Fisch wird jährlich weltweit gefangen. Seit 2010 gehen die Zahlen zwar zurück, aber nur, weil die Bestände so ausgebeutet sind. 2/17 Gefrorene Thunfische auf einem Fischmarkt in Tokio – die Bestände schrumpfen bedrohlich. Noch dazu landen viele andere Meerestiere wie Schildkröten oder Haie als Beifang in den Netzen. © Toru Hanai/Reuters 3/17 Greenpeace hat diese Aufnahme aus der Luft von einem riesigen Ringwadennetz gemacht. Darin schwimmen gefangene Thunfische. Die Netze werden um einen Fischschwarm gelegt und dann unter Wasser zugezogen, sodass die Tiere nicht entkommen können. So erwischen Fischer besonders viele Fische auf einmal. © Gavin Newman/AFP/Getty Images 4/17 Haifischflossen trocknen auf einem Dach in Hongkong. Die Metropole ist ein wichtiger Player auf dem Markt für Haifischfinnen. © Antony Dickson/AFP/Getty Images 5/17 Gerade geschlüpft, schon verfängt sich die Oliv-Bastardschildkröte in den Resten eines Netzes. © Asit Kumar/AFP/Getty Images 6/17 Eine Golftange treibt im Wasser vor Cancún, Mexiko. In den Algen siedeln beißende Sandflöhe und sie stinken, wenn sie verwesen. In der ganzen Karibik verunreinigen sie ganze Strandabschnitte. © Edgard Garrido/Reuters 7/17 Dies ist kein abstraktes Ozeangemälde. Der Große Tümmler schwimmt zwischen Plastiktüten durch das mit Öl verunreinigte Wasser vor der Insel Curaçao in der Karibik. © Wild Horizons/Getty Images 8/17 Spuren des gesunkenen Tankers Prestige an der spanischen Küste: Freiwillige reinigen ölverschmierte Felsen. © Miguel Riopa/AFP/GettyImages 9/17 Langsam löst sich das Öl von diesem Seevogel, der in den Ölteppich des Tankers Prestige geraten war. © Christophe Simon/AFP/GettyImages 10/17 Eine Krabbe verkriecht sich in angespültem Plastikmüll am Strand der Insel Henderson im Südost-Pazifik. Forscher fanden an den Stränden der unbewohnten Insel rund 38 Millionen Kunststoffteile. © Jennifer Lavers/Jennifer Lavers/AP/dpa 11/17 Ein Taucher birgt einen Einkaufswagen, der im Mittelmeer entsorgt wurde. © Boris Horvat/AFP/Getty Images 12/17 Unternehmer und Umweltschützer Doug Woodring holt an einem südlichen Strand von Hongkong Plastiktüten, Schläuche und Verpackungen aus dem Wasser. Für Tiere kann der Abfall zur Todesfalle werden. © Mike Clarke/AFP/Getty Images 13/17 Ein Sauger von "The Ocean Cleanup" in einer undatierten grafischen Darstellung: Das Projekt will im nächsten Jahr mit der Säuberung des Pazifiks vom Plastikmüll starten. © The Ocean Cleanup/dpa 14/17 Mit künstlichen Riffen versuchen Wissenschaftler neue Lebensräume für Meerespflanzen zu schaffen. © Boris Horvat/AFP/Getty Images 15/17 Das Röntgenbild einer Schildkröte zeigt einen Haken im Körper des Tieres. © Mario Laporta/AFP/Getty Images 16/17 Von links schwimmt ein Bett aus Rotalgen an ein Badegebiet in Sydney heran. Die Algen sind nicht giftig, trotzdem sollten Menschen nicht darin herumschwimmen. Die Pflanzen können Ammoniak absondern. Das kann zu Hautirritationen führen. © William West/AFP/Getty Images 17/17 Das Verpackungsstück ist zu groß, um von der jungen Silbermöwe verschluckt zu werden. Doch Flaschendeckel, Plastiksplitter oder Netzkordeln landen häufig in den Mägen der Vögel. Viele sterben daran. © Education Images/UIG/Getty Images

Mehr Aufmerksamkeit, mit royaler Hilfe

"Wenn dadurch mehr Menschen auf Meeresthemen aufmerksam werden, ist das schon ein Gewinn", sagt Marian Hu vom Institut für Physiologie der Uni Kiel. Solche Forschung werde ja vor allem aus Steuergeldern finanziert, es sei wichtig, den Menschen griffig und anschaulich zu erklären, woran Wissenschaftler arbeiten und warum. Aufmerksamkeit durch einen solchen Promibesuch könne da nicht schaden. Im Schnelldurchlauf erklärt der junge Forscher Kate und William anhand eines Posters, wie sich die Versauerung der Meere etwa auf die Kalkschalen von Flügelschnecken auswirkt. "Ohne das Meer können wir nicht überleben. Es ist unser aller Lebensgrundlage, weswegen jeder sich dafür interessieren sollte", sagt Hu. Bliebe nur das bei jedem da draußen hängen, wäre viel gewonnen.

Was würden Sie den Menschen über das Meer sagen, wenn sie genausowenig Zeit hätten wie eben im Gespräch mit dem Prinzenpaar? "Dass Sie sich klarmachen sollen, wie riesig es ist, dass es zwei Drittel unseres Planeten bedeckt und wir so unglaublich wenig über es wissen", sagt Judith Elger vom Kieler Ozeanforschungszentrum GEOMAR. "Ach ja, und wenn jemand ein Krabbenbrötchen isst, kriege ich die Krise" – womit die Forscherin auf die Fangmethoden mit Schleppnetzen anspielt, durch die der Meeresboden nachhaltig geschädigt wird und jede Menge unnötiger Beifang ins Netz geht.



Treibhausgas in Festform könnte sich lösen

Elger veranschaulicht dem royalen Besuch aus England an einem Modell, wie das Treibhausgas Methan, das in der Atmosphäre zur Erwärmung der Erde beiträgt, in Form von festgewordenem Wasser als Methaneis am Meeresgrund lagert und was das für die Erderwärmung hieße, sollte es frei werden (William: "This better stays down there in the ocean"). Nicht nur gibt es Bestrebungen mehrerer Staaten, es als Rohstoff zu fördern; auch natürliche Prozesse können es "auftauen" und gasförmig werden lassen.



"Vermutlich ist das in der Erdgeschichte schon einige Male passiert und war ein Grund für steigende Temperaturen", erklärt Albert Gerdes, der für das Kon­so­rti­um Deut­sche Mee­res­for­schung alles rund ums Wissenschaftsjahr Meere und Ozeane koordiniert. Das erstreckt sich irritierenderweise diesmal über zwei Kalenderjahre, 2016 und 2017. Wie die Eismassen an den Polen und ihr Abschmelzen unser Leben beeinflussen, welche Rolle die Meere als Nahrungs- und Ressourcenquelle spielen und wie Klimawandel und Ozeane in Wechselwirkung stehen, das sind die Hauptthemen, die das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit dem zweijährigen Jahr Menschen nahebringen will. Etwas, wozu Kate und William allein durch ihre Anwesenheit beitragen, wie auch ein Ministeriumsvertreter meint.



Königspaar vor Sedimentbohrkern

Auch wenn sich die offiziell anwesenden Wissenschaftsjournalisten, Forscher, Pressereferenten und Museumsmitarbeiter bemühen, immer wieder auf die ernsten Forschungsthemen zurückzukommen, kann am Ende doch keiner mit seinem Smartphone an sich halten (Anm. der Red.: Auch die Autorin dieses Textes nicht). Jeder will ein Foto des Prinzenpaars: einmal vorm Methaneis-Modell, einmal vorm Sedimentkern aus Grönland, noch mal unter dem gigantischen Schiffsmodell, das von der Museumsdecke hängt – und schließlich ein Close-Up der royalen Handtasche, die seltsamerweise aussieht, als sei sie aus echter Schlangenhaut.



Unter den Wartenden vor dem Museum – darunter Fans, die sich eigens zum Winken drei Stunden vorher hinter den Absperrungen eingefunden hatten – teils in Federhut-Outfits, als seien sie beim Pferderennen von Ascot – ist es um die Meeresforschung dann endgültig geschehen. Da geht es um die Farbe des Kleides der Herzogin, ihre schmale Figur und um die Frage, ob die Enkel der Queen wohl nach dem Museumstermin mit zum Konzert in die Elbphilharmonie kommen würden. Schließlich sei es ja ein Kinderkonzert.

Erste Fotos vom Museumsbesuch im Netz zeigen das Paar, wie es ein Schiffsmodell anschaut, einen Sedimentbohrkern bestaunt, andächtig der Methaneis-Präsentation lauscht oder über einen Scherz von Hamburgs Erstem Bürgermeister Olaf Scholz schmunzelt, der – extrem unauffällig – neben Kate und William von einer Schautafel zu nächsten wandelt. Werden diese Bilder transportieren, warum wir ohne die Meere nicht leben können? Werden sie jemanden da draußen dazu bringen, beim Fischkauf aufs Zertifikat zu achten und weniger Plastiktüten (William: "Microplastic is an enormous issue") zu verbrauchen?



Wer weiß. Zumindest schaut Prinz William auf den meisten dieser Fotos ziemlich sorgenvoll, in seinem dunkelblauen Anzug und der bordeauxfarbenen, sehr schmalen Krawatte. Dass er dabei an bleichende Korallen, sterbende Fische und verdreckte Küsten denkt, ist sehr gut möglich. Er selbst hat Geographie an der St. Andrews-Universität in Schottland studiert und schrieb seine Abschlussarbeit über die Riffe von Rodrigues, einer zu Mauritius zählenden Koralleninsel.