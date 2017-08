Millionen Eier – darunter auch Bio-Eier – aus Legebetrieben in den Niederlanden, Belgien und nun auch Deutschland enthalten bedenkliche Rückstände des Insektizids Fipronil. Mehr als eine Million davon wurden nach Deutschland geliefert. Mindestens 875.000 gelangten in den Handel. Mittlerweile sind belastete Chargen in mindestens elf deutschen Bundesländern aufgetaucht. Die Supermarktketten Rewe und Penny haben vorsorglich alle Eier aus Holland aus den Regalen genommen, Aldi und Lidl die unter Verdacht stehenden Chargen. Auch Hühnerfleisch war vereinzelt belastet. Wie gefährlich das Gift ist und was Verbraucher jetzt tun sollten – ein Überblick:

Was ist Fipronil – das Gift, das in den Eiern steckt?

Für Bienen, Zecken, Milben, Flöhe – also alle möglichen wirbellosen Tiere – ist Fipronil tödlich. Kommen sie mit dem Gift in Berührung, nimmt ihr Körper es auf, es gelangt ins zentrale Nervensystem und entfaltet seine tödliche Wirkung: Im Todeskampf zappeln sie erst – eine Folge des chaotischen Erregungsgewitters der Nervenzellen, die das Gift enthemmt. Als Nächstes sind sie gelähmt. Dann sterben sie. In den 1980er Jahren entwickelten französische Chemiker das Gift, das seither auf Feldern gegen Insekten versprüht wurde. In Deutschland zum Beispiel soll es Kartoffeln vor Drahtwürmern schützen. In Europa ist es seit 2013 Jahren nicht mehr uneingeschränkt zugelassen – in Notfällen, bei einem akuten Befall, darf es in Deutschland in bestimmten Fällen für einen begrenzten Zeitraum verwendet werden. Mais zum Beispiel darf damit nicht behandelt werden, weil Fipronil auch zum Bienensterben beiträgt. Dort wo Lebensmittel hergestellt werden – also in Ställen, wo Hennen Eier legen, Kühe Milch produzieren oder Tiere zur Fleischproduktion gehalten werden –, ist das Mittel absolut verboten. Alles, was im Lebensmittelbereich damit in Kontakt kam, muss entsorgt werden.



Wie giftig ist es für Menschen?

Krebserregend oder erbgutschädigend ist das Gift nach derzeitigem Wissensstand nicht, urteilt das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR). Allergien und Hautreizungen löse es ebenfalls nicht aus. Auch wenn die niederländische Lebensmittelaufsichtsbehörde NVWA zunächst warnte, der Verzehr könne gesundheitsschädlich sein: Die niedrigen Dosen des Insektizids, die bisher in den Eiern und im Fleisch gefunden wurden, werden höchstwahrscheinlich niemanden direkt krankmachen. "Für Erwachsene ist das noch nicht gefährlich", sagte eine BfR-Sprecherin.

Und wenn Kinder die Eier essen?

Weil in Belgien ein einzelner Wert sehr hoch ausfiel, hatten Behörden vor einem potenziell akuten Gesundheitsrisiko für Kinder beim Verzehr der Eier gewarnt. Auf Basis europäischer Verzehrsdaten für Kinder war bei diesen speziellen Eiern die akute Referenzdosis bis um das 1,6-Fache überschritten. Denkbare Folgen wären Übelkeit, Erbrechen und Kopfschmerzen.

Da das Gift aber in Tierversuchen an Säugetieren in höheren Dosen Leberschäden und Nervenschäden – auch bei Nachkommen vergifteter Muttertiere – verursachte, ist dessen Anwendung in Betrieben, in denen Lebensmittel hergestellt werden, nicht ohne Grund verboten. Vorsichtshalber sollten betroffene Eier auch von Erwachsenen nicht gegessen und am besten dorthin gebracht werden, wo Verbraucher sie gekauft haben.

Woran erkenne ich die Eier, die riskant sind?

In der EU ist jedes Ei mit einem – meist auf das Ei selbst aufgedruckten – Code gekennzeichnet. Der Code setzt sich aus Ziffern und Buchstaben zusammen, die unter anderem für das Land, den Betrieb und das Haltungssystem stehen.Auf dem Portal des Bundesamtes für Verbraucherschutz lebensmittelwarnung.de werden die Nummern der betroffenen Eier genannt, die Liste wird fortlaufend aktualisiert. Die bisher bekannten betroffenen Chargen finden Sie in diesem Infokasten:

Fipronil Eier mit diesen Nummern – nicht essen! Das Bundesamt für Verbraucherschutz warnt bisher vor Eiern mit folgenden Nummern – die meisten davon betreffen Nordrhein-Westfalen. Diese Liste ist aber sehr wahrscheinlich noch unvollständig. Mittlerweile sind in zehn anderen Bundesländern mit Fipronil belastete Eier aufgetaucht. Auf der Seite lebensmittelwarnung.de aktualisiert das Bundesamt fortlaufend, welche Chargen betroffen sind. Mit Fipronil belastete Eier, die den erlaubten Grenzwert überschreiten:

0-NL-4310001

1-NL-4167902

1-NL-4359801

1-NL-4385701

1-NL-4331901

1-NL-4339301

1-NL-4339912

2-NL-4332601

2-NL-4332602

2-NL-4385702





Eier, in denen nachweislich Rückstände des Gifts stecken:

0-NL 4385501

0-NL 4392501

1-NL 4128604

1-NL 4286001





Eier, bei denen Betriebe selbst Rückstände gemeldet haben:

0-NL-4170101

1-NL-4322401

1-NL-4331901

1-NL-4339301

1-NL-4385701

2-NL-4322402

Belastete in Deutschland hergestellte Eier:

Wie schädlich sind sie? Die Warnung bedeutet nicht, dass eine direkte Gefahr durch den Verzehr der Eier besteht. Allerdings kann das Gift toxisch auf das Nervensystem wirken – dieses wurde in Tierversuchen aber nur bei höheren Konzentrationen festgestellt. Nach der aktuellen Stellungnahme des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) sind bei Gehalten bis 0,72 mg/kg Fipronil-Rückständen im Ei keine gesundheitlichen Risiken zu erwarten. Fipronil ist ein Phenylpyrazol und wird vielfach als Pflanzenschutzmittel und Biozid genutzt. In der Tiermedizin wird es als Mittel gegen Flöhe und Zecken bei Hunden und Katzen eingesetzt. Die Anwendung an Tieren, die Lebensmittel erzeugen, ist nicht erlaubt. Da der Stoff Fipronil nicht in Bereichen der Erzeugung von Lebensmitteln eingesetzt werden darf, müssen alle damit belasteten Erzeugnisse aus dem Verkehr genommen werden. Verbraucher sollten die Nummern auf ihren Eiern prüfen – vor allem bei solchen, die Sie in den Niederlanden oder in NRW gekauft haben. Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz

Was, wenn ich mehrere solcher Eier schon gegessen habe?

Setzt man den bisher höchsten in Belgien gemessenen Giftgehalt (1,2 Milligramm Fipronil pro Kilogramm) als Maßstab an – nach Deutschland verkaufte Eier wiesen bisher viel niedrigere Belastungen auf –, könnte ein Erwachsener, der 65 Kilogramm wiegt, sieben belastete Eier (jeweils à 70 Gramm) innerhalb von 24 Stunden essen, ehe die akute Referenzdosis erreicht wäre. Bei einem rund 16 Kilogramm wiegenden Kind wären es knapp zwei Eier, bei Kleinkindern von etwa einem Jahr, die um die zehn Kilo wiegen, wäre ein Ei noch unbedenklich.



Und wenn der Grenzwert überschritten ist?

Das BfR weist ausdrücklich darauf hin: Eine Überschreitung der akuten Referenzdosis bedeutet aber nicht zwangsläufig eine konkrete Gesundheitsgefährdung, sondern zeigt nach dem derzeitigen Stand des Wissens an, dass eine gesundheitliche Gefährdung für Verbraucherinnen und Verbraucher nach Verzehr dieser belasteten Hühnereier möglich ist. Der Sicherheitsfaktor zwischen der höchsten Dosis in Tierstudien, bei der keine signifikanten gesundheitsschädigenden Befunde beobachtet wurden, und der akuten Referenzdosis für den Menschen beträgt bei Fipronil 100. Das heißt, die Dosis, die in Tierstudien zu keiner gesundheitlichen Beeinträchtigung führte, wurde durch 100 geteilt, um für die Übertragung auf den Menschen einen angemessenen Sicherheitsabstand zu erlangen.

Wie kam das Gift in die Eier?

Mit dieser Frage beschäftigen sich jetzt die Behörden. Nach Angaben des Niedersächsischen Agrarministeriums war bei Legebetrieben im Ausland festgestellt worden, dass Fipronil in Ställen nachgewiesen wurde. Das Mittel ist als Arzneimittel für die Anwendung in Nutztierbetrieben, die Lebensmittel produzieren, verboten. Also auch dort, wo Hennen Eier legen. Andere Nutz- oder Haustiere, die von Milben, Läusen oder Zecken befallen sind, werden gewöhnlich damit behandelt. Über Haut und Gefieder nehmen Legehennen das Insektizid auf. Rückstände davon können dann auch in den Produkten der Tiere – also in Eiern oder Fleisch – nachgewiesen werden. "Es sollte aber nicht da drin sein und hätte nicht verwendet werden dürfen", sagte ein Sprecher des Zentralverbands der Deutschen Geflügelwirtschaft. Im Moment liegt der Verdacht auf einem Reinigungsmittel namens Dega16, das auf Basis ätherischer Öle zur Desinfektion von Ställen zugelassen ist – im Ausland war festgestellt worden, dass es mit Fipronil in Verbindung gekommen war. Auch in deutschen Betrieben wurde es vermutlich angewendet.

Worin besteht der Skandal?

Nach jetzigem Ermittlungsstand steht ein belgischer Betrieb unter Verdacht, das Desinfektionsmittel Dega16 bei eierlegenden Hennen eingesetzt zu haben, obwohl das verboten ist. In der Tiermedizin wird es eingesetzt, um Blutläuse bei Geflügel zu bekämpfen. Eine Straftat ist also offenbar der Grund, warum die belasteten Eier in Umlauf kamen. Verbraucherschützer fordern deshalb stärkere Kontrollen und bessere, verständlichere Informationen für Kunden in solchen Fällen.