7/13

Was auf Latein nach einem gedopten Mops (Epomops franqueti) klingt, ist in Wahrheit ein Flughund, heimisch in Westafrika, in Staaten wie der Elfenbeinküste, Angola, Benin über die Kongo-Staaten, Tansania und Uganda bis hin nach Sambia. Die Fellpuschel an der Schulterer erinnern an fransige Uniform-Schulterklappen, Epauletten genannt. Daher werden diese und ähnliche Arten auch Epauletten-Flughunde genannt.