Im Süden des Bundesstaats Illinois dauert die Finsternis am längsten: etwa 2:40 Minuten. Um das mitzuerleben, sind schon am Abend vorher Hunderte Touristen angereist. Einige von ihnen zelten in der Turnhalle der Southern Illinois University in Carbondale. Eine Nacht Indoorcamping kostet hier 40 Dollar pro Person.