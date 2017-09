Innerhalb der kommenden fünf Jahre will Frankreich den Einsatz des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat verbieten. Das kündigte Regierungssprecher Christophe Castaner an. Premierminister Édouard Philippe habe entschieden, dass jeglicher Gebrauch von Glyphosat bis 2022 in Frankreich verboten werde, sagte Castaner. Darunter falle auch die Verwendung in der Landwirtschaft.

Die EU-Kommission will die Zulassung für Glyphosat, die Ende dieses Jahres ausläuft, um zehn Jahre verlängern. Die französische Regierung hatte bereits angekündigt, gegen diese Entscheidung stimmen zu wollen.

Landwirte hatten noch am Freitag für den weiteren Einsatz des Herbizids demonstriert und eine Blockade auf dem Champs-Élysées in Paris errichtet. Die Bauern befürchten, dass ein Glyphosatverbot die französische Landwirtschaft schwächen und den Wettbewerb gegen Konkurrenten aus dem Ausland erschweren könne. Zudem werde ein Verbot nicht verhindern, dass Lebensmittel importiert werden, bei deren Anbau weit mehr Pflanzenschutzmittel eingesetzt worden seien.

Der Beweis für ein Krebsrisiko fehlt

Der Einsatz von Glyphosat ist vor allem deshalb in der Kritik, weil darüber diskutiert wird, ob das Mittel krebserregend sein könnte. Seit Jahren streiten Wissenschaftler darüber, welche Studien bei seiner Risikobewertung berücksichtigt und mit welchen Methoden sie ausgewertet werden sollten. Gleichzeitig stehen Europapolitiker unter Zeitdruck: Denn Wirkstoffe wie Glyphosat werden immer nur befristet zugelassen – danach muss das Risiko neu bewertet und eine Genehmigung auf Neuzulassung erteilt werden oder eben nicht.



Glyphosat – Hintergrund Das Mittel: Glyphosat Erstmals wurde Glyphosat 1950 von der Firma Monsanto synthetisiert. Seit den siebziger Jahren wird der Stoff in der Landwirtschaft eingesetzt. Als wesentlicher Inhaltsstoff des Pflanzenschutzmittels Roundup tötet es Unkraut auf Feldern mit Raps, Mais und anderen Nutzpflanzen. Heute ist Glyphosat das mit Abstand am meisten eingesetzte Pestizid. Sein Einsatz hat sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt, wie etwa die Studie eines Pestizidforschers zeigt (Benbrook et al., 2016). Zunächst wurde die Chemikalie vor allem vor der Aussaat verwendet, um Äcker von Unkraut zu befreien. Doch seitdem es gentechnisch veränderte Pflanzen gibt, die gegen Glyphosat resistent sind, kann es auch nach der Saat eingesetzt werden. Krebserregend oder nicht? Als verantwortliche Behörde hat in Deutschland das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) in den vergangenen Jahren mehr als 1.000 Studien und Dokumente ausgewertet, um die Gefährlichkeit des Pflanzengifts neu zu bewerten. Vor allem ging es um die Frage, ob Glyphosat das Risiko an Krebs zu erkranken erhöhen kann. Im Anschluss prüften auch Fachleute der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA). Das Ergebnis: Glyphosat ist nicht krebserregend. Im März 2015 veröffentlichte allerdings die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) einen Bericht, dem zufolge das Pflanzengift für den Menschen "wahrscheinlich krebserregend" sei. Das BfR überprüfte seine Daten, ebenso die EFSA, beide befanden erneut, die Chemikalie ist "wahrscheinlich nicht krebserregend". Im Mai 2016 zog die Pestizidexpertengruppe der Weltgesundheitsorganisation (JMPR) nach. Ihrem Bericht zufolge, hat Glyphosat eine sehr geringe akute Giftigkeit. Entsprechend sei es sehr unwahrscheinlich, dass Rückstände in der Nahrung das Krebsrisiko für den Menschen erhöhen. Ähnlich sieht es mittlerweile auch die Europäische Chemikalienagentur (ECHA). Bis heute gibt es dennoch Streit um die weitere Zulassung des Mittels, vor allem in Europa. Rückstände in der Nahrung Eine Mitteilung des Umweltinstituts München hatte 2016 vor allem Biertrinker in Deutschland verunsichert: Glyphosat-Rückstände seien in 14 Biersorten entdeckt worden. Dass Rückstände überhaupt in Bier, Brot oder anderen Lebensmitteln landen, kann fast nur durch Sikkation passieren, die hierzulande nur noch sehr eingeschränkt erlaubt ist. Sie macht ohnehin in Deutschland schon lange weniger als fünf Prozent der Glyphosatanwendung aus. Braugerste darf hierzulande zudem gar nicht mit Glyphosat behandelt werden. Daher stehen importierte Braugetreide unter Verdacht, wenn es um Rückstände im Bier geht: Etwa die Hälfte des Getreides, das deutsche Brauer verwendet, stammt aus dem Ausland – auch aus Ländern, in denen der Einsatz von Glyphosat weniger streng reguliert ist. Grundsätzlich sind geringe Rückstände von Glyphosat überall in der Umwelt zu finden. Einsatz in Deutschland In Deutschland kaufen Landwirte pro Jahr in etwa 5.000 Tonnen an Glyphosat-Pflanzenschutzmitteln – der Anteil des Wirkstoffs an allen verkauften Herbiziden beträgt ein gutes Drittel. Hauptsächlich werden Mittel, die Glyphosat enthalten, in Deutschland auf Rapsfeldern eingesetzt, dort wo, Bohnen, Erbsen oder Soja (Körnerleguminosen) angebaut werden oder bei der Wintergerste und -weizen. Dabei kann Glyphosat zu verschiedenen Phasen des Anbaus eingesetzt werden, zur Stoppelbehandlung, Vorsaatbehandlung und Sikkation, also die Behandlung direkt vor der Ernte, die das Reifen beschleunigt.

Für Glyphosat endete die Zulassung im Sommer 2015. Weil der zuständige Ausschuss sich wegen der unklaren Gutachtensituation nicht einigen konnte, entschied die EU-Kommission eigenständig: Sie verlängerte die Genehmigung befristet bis Ende 2017. Für die Europapolitik ist entscheidend, was die zuständigen Behörden sagen: Und das waren in diesem Fall in Deutschland das Bundesinstitut für Risikobewertung, die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit und die Europäische Chemikalienagentur (ECHA). All diese Institute schätzen Glyphosat als wahrscheinlich nicht krebserregend ein. Allerdings hatte das Internationale Krebszentrum der Weltgesundheitsorganisation Glyphosat zuvor als "wahrscheinlich krebserregend beim Menschen" eingestuft und den Streit um das Pflanzengift neu entfacht. Bis heute fehlt also der Beweis eines Gesundheitsrisikos.



Zudem stehen Vorwürfe im Raum, dass Wissenschaftler diverser Gremien nicht unabhängig gearbeitet hätten. So steht die Firma Monsanto, der Hersteller von Glyphosat, unter Verdacht, maßgeblich Einfluss auf Studien genommen zu haben – denn im Interesse des Konzerns wäre es, ein Verbot des Herbizids zu verhindern. Das europäische Zulassungsverfahren befindet sich derzeit weiter in der Schwebe.