ZEIT ONLINE: Wer heute US-Fernsehen schaut, bekommt den Eindruck, der schlimmste Hurrikan aller Zeiten rase auf die USA zu: Irma. Hört man genauer hin, kommt raus: Es ist der stärkste bisher über dem Atlantik erfasste Hurrikan "außerhalb der Karibik und des Golfs von Mexiko". Das ist zwar dramatisch, aber nicht dasselbe. Besonders betroffen ist zunächst nicht das Festland der USA, sondern die Kleinen Antillen, etwa Barbuda, dann Puerto Rico, Kuba, die Dominikanische Republik, Haiti. Wie verheerend werden die Folgen von Irma sein?



Andreas Friedrich: Irma ist ein katastrophaler Hurrikan der höchsten existierenden Einstufung: Kategorie 5. Der stärkste aller Zeiten ist er sicher nicht. Aber dieser Sturm birgt ein enormes Gefahrenpotenzial. In seinem Auge herrscht ein Tiefdruck von bis zu 914 Hektopascal (hPa). Dieser gewaltige Unterdruck im Vergleich zum Luftdruck außerhalb des Auges sorgt für rasende Windgeschwindigkeiten von knapp 300 Kilometern pro Stunde – einzelne Böen können noch kräftiger sein mit mehr als 375 Kilometern pro Stunde. Auf vielen Inseln der Kleinen Antillen, darunter den Jungferninseln, und an der Küste Puerto Ricos dürften die Schäden allein wegen des Windes immens ausfallen.



ZEIT ONLINE: Sind ähnlich starke Überschwemmungen zu befürchten wie im Raum Houston nach Harvey?

Der Meteorologe Andreas Friedrich ist Wirbelsturm-Beauftragter des Deutschen Wetterdienstes und Pressereferent. © DWD

Friedrich: Irma ist ein viel stärkerer Sturm als Harvey. Und er wird Sturmfluten verursachen. Überall dort, wo der Hurrikan vorbeizieht und heftige Windböen das Land erreichen, wird Meerwasser weit ins Landesinnere gedrückt. Zum Teil erwarten die Meteorologen vom National Hurricane Centre (NHC) der USA wegen des Sturms Wellen von bis zu sechs Metern Höhe.

ZEIT ONLINE: Während Sturm Harvey die südliche Ostküste der USA entlangzog, haben wir gelernt: Windgeschwindigkeiten allein sagen nicht viel über die Gefährlichkeit eines Tropensturms aus. Harvey rotierte sehr langsam über dem Meer und nahm gerade deshalb Unmengen an Wasser auf, die sich dann als Regen über Land ergießen konnten und die gewaltigen Überschwemmungen verursachten. Welches Niederschlagspotenzial steckt in Irma?

Friedrich: Laut aktuellen Prognosen sollen bis Donnerstag bis zu 500 Liter Regen pro Quadratmeter auf einigen der Inseln fallen, die Irma treffen wird. Das ist in etwa so viel Niederschlag wie in Berlin in einem Jahr. Gerade in Puerto Rico, wo es hohe Gebirge gibt, ist mit Schlammlawinen und Erdrutschen zu rechnen.



Orkane, Hurrikans, Taifune und Zyklone Orkane und Wirbelstürme Als Orkan bezeichnet man einen schweren Sturm ab Stärke 12 auf der Beaufort-Skala. Sie erreichen Windgeschwindigkeiten von mindestens 64 Knoten. Das sind knapp 120 Kilometer pro Stunde. Hurrikans, Taifune und Zyklone sind tropische Wirbelstürme, deren herausragendes Merkmal ist, dass sie ihre Energie aus dem tropisch warmen Meer beziehen. Bei Wassertemperaturen der oberen 50 Meter von mehr als 26,5 Grad Celsius verdunstet langsam viel Feuchtigkeit, die beim Aufstieg in der Atmosphäre wieder kondensiert und ihre Wärmeenergie schnell an die Luftmassen abgibt – und den Sturm antreibt. Hurrikan und Taifun Im Atlantik, Nord- und Südpazifik werden tropische Wirbelstürme als Hurrikane bezeichnet, im asiatischen Raum heißen sie Taifune. Hurrikans und Taifune sind großräumige Gebilde, deren imposante Wolkenwirbel vielfach einen Durchmesser von 200 Kilometern erreichen und von der Erddrehung in Rotation versetzt werden.Verliert ein Hurrikan oder Taifun den Kontakt zum Meer – "geht also an Land" – verliert er seinen Energienachschub und schwächt sich ab. Ein tropischer Sturm wird definitionsgemäß erst dann zum Hurrikan oder Taifun, wenn er Windstärke 12 oder mehr (118 km/h) erreicht.

Zyklon Zyklon ist die Bezeichnung für tropische Wirbelstürme im Golf von Bengalen und im indischen Ozean. Derartige Stürme können mehrere Meter hohe Wellen aufwirbeln, die schließlich im Bereich von Bangladesch, Myanmar oder Indien auf Land treffen. Damit führen die Zyklone zu großen Verwüstungen, weil sie meist in besonders flachen Regionen aufs Land treffen. Das kann zu Überschwemmungen bis im Landesinneren führen, da die flachen Übergänge vom Flussdelta ins Meer kaum Schutz für die Menschen und die Gebäude bieten. Tornados Tornados sind dagegen viel kleiner und zeichnen sich durch ihre Spiralform aus. Sie entstehen über dem Festland – vor allem in den USA – wenn unter einer Gewitterwolke Warmluft aufsteigt und sich der Wind dann zu einem Strudel formt. Unterhalb der Wolke wird das als Schlauch sichtbar. Tornados können Geschwindigkeiten von bis zu 500 Kilometer pro Stunde erreichen. Der Sog des Tornados fegt alles in die Luft, was der Windspirale in die Quere kommt.

ZEIT ONLINE: Während über dem Atlantik ein heftiger Hurrikan auf den nächsten folgt, sind in Indien, Pakistan und Bangladesch in den vergangenen Wochen mehr als 2.000 Menschen an den Folgen anhaltender Monsun-Regenfälle gestorben. Sind solche gleichzeitigen Wetterextreme rund um den Erdball Zufall?



Friedrich: Die Hurrikane auf der Nordhalbkugel und der Monsun in Asien – das sind zunächst unabhängige Wetterereignisse, die in keiner direkten Beziehung stehen. Was sie gemeinsam haben: Sowohl im Atlantik als auch in den tropischen Meeren ist das Wasser derzeit ungewöhnlich warm. Im Golf von Mexiko wurden zuletzt Temperaturen von mehr als 30 Grad Celsius gemessen; das sind starke Anomalien über dem langjährigen Mittel. Wegen des warmen Wassers können sich über dem Atlantik Hurrikane bilden, die sehr viel Wasserdampf aufnehmen und dadurch besonders starken Niederschlag ermöglichen. Auch der Monsun auf der Südhalbkugel wird stärker, wenn das Meerwasser im Pazifik und dem Indischen Ozean warm ist, weil dann mehr Wasserdampf in die Atmosphäre aufsteigt. Man kann also sagen: Wärmeres Meerwasser ist die Grundlage für heftigere Stürme und Starkregen.



Aufnahmen von der Internationalen Raumstation im All machen Irmas Ausmaß deutlich.

ZEIT ONLINE: Und an diesem Punkt gibt es einen Zusammenhang mit der globalen Erwärmung.

Friedrich: Genau. Zwar lässt sich kein einzelner Hurrikan, kein Monsun-Ereignis direkt auf den Klimawandel zurückführen. Aber das, was wir derzeit weltweit erleben, passt in den Trend der globalen Erwärmung. Wir können sehen, dass wir im Zuge weiter steigender globaler Durchschnittstemperaturen mit stärker werdenden Extremwettereignissen rechnen müssen. Bestimmte Arten von Unwettern werden an manchen Orten häufiger auftreten.

ZEIT ONLINE: Sind die spürbaren Folgen in Ländern wie Indien, Bangladesch oder Pakistan nicht viel gravierender als etwa in den USA?



Friedrich: Houston mag schlecht vorbereitet gewesen sein, aber in den Hurrikangebieten – vor allem in den USA – funktioniert die Kette aus Vorhersagen, Warnungen und Evakuierungen verglichen mit der Situation auf der Südhalbkugel gut. Wegen der viel dichteren Besiedlung und einer ganz anderen Infrastruktur führen Unwetter im Raum um den Pazifik und den Indischen Ozean leider regelmäßig zu deutlich mehr Opfern. Dort ist es vielerorts gar nicht möglich, die Menschen rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Außerdem halten Monsunregen über Wochen an.