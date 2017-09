Mexiko ist ein Hochrisikogebiet für schwere Erdbeben. Unter dem Land schiebt sich die Cocos-Erdplatte, benannt nach den Cocos-Inseln im Pazifik, unter die Nordamerikanische Platte. Dabei falten, knittern und quetschen sich die Erdmassen. Löst sich die Spannung, geht ein Ruck durch alle Erdschichten bis an die Oberfläche. Noch dazu ist Mexiko-Stadt auf schlammigem Untergrund gebaut. Wo heute Hochhäuser, Straßenschluchten und Slums dicht an dicht stehen, lag früher ein See. Was passiert, wenn dort die Erde bebt, hat der Geophysiker John Bellini vom United States Geological Survey – dem US-Zentrum, an dem alle Erdbebendaten zusammenlaufen – einmal so erklärt: Die Schockwellen verstärken sich, schaukeln sich auf "wie in einer Schüssel Wackelpudding".

Warnung per App und Sirene

Dass am Mittwochnachmittag um 13.14 Uhr und 39 Sekunden ein verheerender Ruck mit einer Stärke von 7,1 etwa 50 Kilometer unter Mexiko-Stadt durch die Erde fahren würde – also bildlich gesprochen unter der mit Hochhäusern bebauten Schüssel Wackelpudding – das konnte also niemand ahnen. Doch die Menschen in der Millionenstadt hatten noch Glück im Unglück. Denn anders als die meisten Metropolen auf der Welt, die auf wackligem Grund gebaut sind, hat Mexiko-Stadt ein Frühwarnsystem. Um 13.15 Uhr und 4 Sekunden registrierte die Leitstelle des Warnsystems am Mittwoch an 25 Sensoren eine erhebliche Erschütterung. Elf Sekunden später ging die Warnung an die Bevölkerung heraus: per App und über Sirenen in den Städten.



Das Epizentrum des Erdbebens, also die Stelle an der Erdoberfläche, wo die Wellen der Erschütterung am schnellsten eintreffen und die stärksten Schäden verursachen, lag rund 140 Kilometer entfernt von Mexiko-Stadt im Bundesstaat Puebla. Wegen dieser Distanz hatten die Großstädter genau 20 Sekunden Zeit zu handeln. Im entfernteren Oaxaca waren es sogar 48, in Acapulco 35 Sekunden – in der Stadt Puebla selbst gerade einmal zwölf.

Anfang der 1990er-Jahre hatte Mexiko das Warnsystem Sasmex aufgebaut. Heute gibt es verstreut entlang des Pazifiks etwa 100 Sensoren. Sie erfassen Erschütterungen und melden diese an eine Zentrale. Dort errechnen Computer, ob eine Warnung nötig ist. Eine knappe Minute dauert allein die Datenübertragung.

Mexikos letztes große Beben ist keine zwei Wochen her

Erst am 8. September hatte ein Erdbeben mit Magnitude 8,1 Mexiko erschüttert – es war das stärkste in Mexiko seit mehr als 80 Jahren. Mit 7,1 war das aktuelle Beben an seinem Entstehungsort unter der Erde also sogar schwächer, dennoch richtete es größere Schäden an, mehr Menschen starben. Das zeigt: Die Stärke der Erschütterung im Erdinnern ist nur ein Faktor. Ein weiterer ist, wie tief der Ursprung des Bebens unter der Erde liegt. In diesem Fall waren es um die 50 Kilometer – was viel klingt, für ein Erdbeben aber relativ nah an der Oberfläche ist. Entsprechend stark waren die Erschütterungen zu spüren.