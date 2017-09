Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat ein Urteil gefällt, in dem es um "Genmais" geht. Ein irreführendes Wort, denn Gene hat jede Pflanze, auch ohne dass man ihr Erbgut künstlich verändert hätte. Trotzdem hat sich der Begriff eingebürgert. Er steht für genetisch veränderten Mais, den viele Menschen weder selbst essen noch an Nutztiere verfüttert sehen wollen – aus Sorge um ihre Gesundheit und die möglichen Auswirkungen auf die Umwelt.

Jetzt hat der Europäische Gerichtshof nach jahrelangem Rechtsstreit entschieden: Italien darf Landwirten den Anbau der weitgehend schädlingsresistenten Maissorte MON 810 nicht verbieten (Aktenzeichen C-111/16, in französischer Sprache). Das Urteil hat generelle Folgen für die Rechtslage zum Anbau gentechnisch veränderter Lebens- und Futtermittel in Europa. Denn die Richter entschieden in höchster Instanz: Staaten dürfen diesen nur dann untersagen, wenn sie nachgewiesen haben, dass das Produkt ein "ernstes Risiko für Mensch oder Tier oder die Umwelt darstellt". Diese strengen Voraussetzungen würden sowohl für die Mitgliedstaaten als auch für die EU-Kommission gelten. Derzeit sind in 19 von 28 Staaten der EU Verbote und Beschränkungen zum Anbau von MON 810 in Kraft (siehe Kasten).

Gen-Mais MON 810 Was ist MON 810? MON 810 ist ein im Labor gentechnisch veränderter Mais, entwickelt vom Saatgutunternehmen Monsanto. Der Hersteller hat in den Mais ein Gen des Bakteriums Bacillus thuringiensis eingebaut. Dadurch produziert die Pflanze permanent ein Insektengift. Speziell schützt sie sich gegen die Larven des Maiszünslers, einen überall in Europa verbreiteten Schmetterling und Maisschädling. Die Idee: Landwirte können auf zusätzliche Pflanzenschutzmittel verzichten, was die Umwelt und Produkte schont. Die Kritik: Der genetisch veränderte Mais gefährdet möglicherweise die Umwelt. Das Gift der Pflanze schade noch anderen Insekten als dem Maiszünsler, darauf deuten Studien hin. Es gibt Hinweise auf Risiken für weitere Schmetterlinge sowie bestimmte Marienkäfer und Wasserorganismen. Zulassung und Anbau in Europa MON 810 ist grundsätzlich in allen 27 EU-Ländern erlaubt. Erstmals zugelassen wurde die Sorte 1998. Er wird fast ausschließlich in Spanien angebaut. In Deutschland gilt seit 2009 ein Anbauverbot. Das Verbot gilt für den Anbau und den Vertrieb des Saatguts. Die meisten EU-Mitgliedsstaaten halten es ähnlich: Seit März 2016 gelten für die Sorte nationale Anbauverbote in Bulgarien, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Slowenien, Ungarn, Zypern sowie die Regionen Wallonien, Schottland, Nordirland und Wales. Griechenland und Österreich untersagen auch den Import. Anbau weltweit Außer in der EU ist MON 810 beispielsweise in den USA, Argentinien, Brasilien, Kanada, Ägypten, Südafrika, Uruguay, die Philippinen, Chile und Honduras zugelassen. Hauptanbauland sind die USA, die zugleich auch der weltweit größte Produzent von Mais sind.

Kern des Streits: Ist der Mais ein ernstes Risiko?

Dahinter steckt ein Streit zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten, der schon seit knapp 20 Jahren anhält. Damals, 1998, war der Anbau von MON 810 – der einzigen genveränderten Maissorte, die in Europa überhaupt kommerziell angepflanzt wird – in Europa zugelassen worden. Mehrere Länder, darunter auch Deutschland, Frankreich und Italien, hatten die Zulassung daraufhin unter Berufung auf eine Klausel im EU-Recht außer Kraft gesetzt: Dieser zufolge können Mitgliedstaaten per Dekret den Anbau im eigenen Land verbieten, wenn neue wissenschaftliche Erkenntnisse die bisherige Sicherheitsbewertung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) in Zweifel ziehen. Genau das hatte Italien versucht – scheiterte damit aber jetzt vor dem EuGH.

Im konkreten Fall hatte Italien 2013 bei der Europäischen Kommission ein Verbot für das eigene Land beantragt. Diese Sofortmaßnahme war aus Sicht Italiens nötig, weil zwei neue italienische Studien die Gefährlichkeit der Maissorte MON 810 belegen würden. Die EU-Kommission lehnte dies jedoch ab und verwies ihrerseits auf ein Gutachten der Efsa. Allerdings erließ Italiens Regierung das Verbot trotzdem – und genau darum wurde seither vor Gericht gestritten. Ein Landwirt hatte MON 810 nämlich entgegen dieses in Italien geltenden Gesetzes auf seinen Feldern angepflanzt und sollte dafür bestraft werden. Das mit dem Fall befasste italienische Gericht reichte den Fall schließlich an den EuGH weiter. Europarichter sollten klären, ob das Anbauverbot auf Grundlage des sogenannten Vorsorgeprinzips zulässig ist.



Und sie entschieden: Es ist nicht zulässig. Das Vorsorgeprinzip, das eine "wissenschaftliche Unsicherheit" für Risiken voraussetzt, reiche dem Urteil zufolge für Anbauverbote nicht aus. Die Begründung des Gerichts: Das Vorsorgeprinzip könne zwar das Ergreifen vorläufiger Risikomanagementmaßnahmen bei Lebensmitteln im Allgemeinen rechtfertigen. Es erlaube aber nicht, die Bestimmungen für genetisch veränderte Lebensmittel beiseite zu lassen, da diese Lebensmittel "bereits einer umfassenden wissenschaftlichen Bewertung unterzogen wurden".

Das oberste europäische Gericht weist auch darauf hin, dass die EU-Vorschriften zu genetisch veränderten Lebens- und Futtermitteln ein "hohes Schutzniveau für die Gesundheit des Menschen" bei "gleichzeitig reibungslosem Funktionieren des Binnenmarkts gewährleisten sollen". Ein Anbauverbot als Sofortmaßnahme sei deshalb nur zulässig, wenn "erwiesenermaßen davon auszugehen ist", dass ein gentechnisch verändertes Erzeugnis ein "ernstes Risiko" für die Gesundheit sei.