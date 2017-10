Das Europaparlament lehnt die von der EU-Kommission vorgeschlagene Verlängerung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat um zehn Jahre ab. Stattdessen forderte das Straßburger Parlament ein endgültiges Aus für das Herbizid bis spätestens zum 15. Dezember 2022.

Damit soll den Landwirten eine fünfjährige Frist zur Entwicklung von Alternativen gegeben werden. Der Vorschlag des Umweltausschusses, die Zulassung bereits in drei Jahren auslaufen zu lassen, fand keine Mehrheit. Zugleich forderte die EU-Volksvertretung strengere Auflagen für den Einsatz des Pestizids – etwa ein Verbot der Behandlung kurz vor der Ernte, wie das bereits in Deutschland gilt. Auch auf Spielplätzen und in Parks soll das Unkrautvernichtungsmittel nach dem Willen des Europaparlaments EU-weit verboten werden.

Mit der Entschließung will das Europaparlament ein politisches Signal an die EU-Staaten senden, die sich am Mittwoch in Brüssel erneut mit dem Streitthema befassen sollen. Das Votum sei für die Mitgliedsländer zwar nicht bindend, betonte der CDU-Umweltexperte Peter Liese. Es zeige aber, dass auch bei sehr umstrittenen Fragen Kompromisse möglich seien.



Der Einsatz des Unkrautvernichters ist in Europa hoch umstritten: Das Internationale Krebsforschungszentrum stuft die Chemikalie als "wahrscheinlich" krebserregend ein, Aufsichtsbehörden in Deutschland und der EU kamen zu einem anderen Schluss.



Glyphosat ist ein sogenanntes Total-Herbizid, es wirkt auf alle grünen Pflanzen. Der Wirkstoff blockiert ein Enzym, das Pflanzen zur Herstellung lebenswichtiger Aminosäuren brauchen, das aber auch in Pilzen und Mikroorganismen vorkommt. Wo Glyphosat ausgebracht wird, wächst kein Gras mehr, auch kein Kraut, Strauch oder Moos. Ackerflächen können so vor oder kurz nach der Aussaat und nochmals nach der Ernte unkrautfrei gemacht werden.

Glyphosat – Hintergrund Das Mittel: Glyphosat Erstmals wurde Glyphosat 1950 von der Firma Monsanto synthetisiert. Seit den Siebzigerjahren wird der Stoff in der Landwirtschaft eingesetzt. Als wesentlicher Inhaltsstoff des PflanzenschutzmittelsRoundup tötet es Unkraut auf Feldern mit Raps, Mais und anderen Nutzpflanzen. Heute ist Glyphosat das mit Abstand am meisten eingesetzte Pestizid. Sein Einsatz hat sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt, wie die Studie eines Pestizidforschers zeigt (Benbrook et al., 2016). In Deutschland kaufen Landwirte pro Jahr rund 5.000 Tonnen an Glyphosat-Pflanzenschutzmitteln – der Anteil des Wirkstoffs an allen verkauften Herbiziden beträgt gut ein Drittel. Zunächst wurde die Chemikalie vor allem vor der Aussaat verwendet, um Äcker von Unkraut zu befreien. Doch seit es gentechnisch veränderte Pflanzen gibt, die gegen Glyphosat resistent sind, kann es auch nach der Saat eingesetzt werden. Alle Artikel zum Thema Glyphosat gibt es auf der ZEIT ONLINE-Themenseite. Krebserregend oder nicht? Als verantwortliche Behörde hat in Deutschland das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) in den vergangenen Jahren mehr als 1.000 Studien und Dokumente ausgewertet, um die Gefährlichkeit des Pflanzengifts neu zu bewerten. Vor allem ging es um die Frage, ob Glyphosat das Risiko, an Krebs zu erkranken, erhöhen kann. Im Anschluss prüften auch Fachleute der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA). Das Ergebnis: Glyphosat ist nicht krebserregend. Im März 2015 veröffentlichte allerdings die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) einen Bericht, dem zufolge das Pflanzengift für den Menschen "wahrscheinlich krebserregend" sei. Das BfR überprüfte seine Daten, ebenso die EFSA, beide befanden erneut, die Chemikalie ist "wahrscheinlich nicht krebserregend". Im Mai 2016 zog die Pestizidexpertengruppe der Weltgesundheitsorganisation (JMPR) nach. Ihrem Bericht zufolge hat Glyphosat eine sehr geringe akute Giftigkeit. Entsprechend sei es sehr unwahrscheinlich, dass Rückstände in der Nahrung das Krebsrisiko für den Menschen erhöhen. Ähnlich sieht es mittlerweile auch die Europäische Chemikalienagentur (ECHA). Im Oktober 2017 öffentlich gewordene interne Dokumente von Monsanto legen den Verdacht nahe, dass der Konzern Gefahrengutachten zu dem Pflanzengift manipuliert hatte. Auch das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hatte sich in seinen Bewertungen unter anderem auf diese Gutachten gestützt – sie spielten laut BfR allerdings keine entscheidende Rolle bei der Bewertung. In der EU gibt es Streit um die weitere Zulassung des Mittels. Am 15. Dezember 2017 läuft die Lizenz in Europa aus. Sollte bis dahin keine Verlängerung vereinbart werden, dürfte das Mittel nur noch ein halbes Jahr verkauft und anschließend weitere zwölf Monate in der Landwirtschaft verwendet werden. Rückstände in der Nahrung Eine Mitteilung des Umweltinstituts München hatte 2016 vor allem Biertrinker in Deutschland verunsichert: Glyphosat-Rückstände seien in 14 Biersorten entdeckt worden. Dass Rückstände überhaupt in Bier, Brot oder anderen Lebensmitteln landen, kann fast nur durch Sikkationpassieren, die hierzulande nur noch sehr eingeschränkt erlaubt ist. Sie macht ohnehin in Deutschland schon lange weniger als fünf Prozent der Glyphosatanwendung aus. Braugerste darf hierzulande zudem gar nicht mit Glyphosat behandelt werden. Daher stehen importierte Braugetreide unter Verdacht, wenn es um Rückstände im Bier geht: Etwa die Hälfte des Getreides, das deutsche Brauer verwenden, stammt aus dem Ausland – auch aus Ländern, in denen der Einsatz von Glyphosat weniger streng reguliert ist. Grundsätzlich sind geringe Rückstände von Glyphosat überall in der Umwelt zu finden.

"Glyphosat ist ein Symbol", sagt Horst-Henning Steinmann von der Universität Göttingen. "Es steht als weltweit dominierendes Pflanzenschutzmittel für eine Form der Landwirtschaft, die viele Kritiker hat." Ein weiterer Faktor sei, dass es von Konzernen wie Monsanto in vielen Ländern im Paket mit gentechnisch veränderten Pflanzen angeboten werde. "Damit steht Glyphosat indirekt auch für Gentechnik."



"Glyphosat ist ein gutes Produkt und sollte in der EU weiterhin zugelassen werden", hatte BASF-Chef Kurt Bock vor der Abstimmung gesagt und damit das Produkt verteidigt. "Die Verteufelung, die in Deutschland passiert, ist abenteuerlich."

Glyphosat wird auf rund 400 Millionen Hektar überwiegend landwirtschaftlich genutzter Flächen eingesetzt, berichtete das Marktforschungsunternehmen Kleffmann Group. Zum Vergleich: Agrarflächen umfassen in Deutschland 16,7 Millionen Hektar.

Der vom US-Konzern Monsanto entwickelte Wirkstoff wurde 1974 erstmals zugelassen. Im Jahr 2000 lief das Patent aus, seither werden Glyphosat-haltige Produkte auch von anderen Herstellern angeboten. Verkauft werden jährlich rund 850.000 Tonnen solcher Mittel, in Deutschland sind es etwa 5.000 Tonnen.