Keine Entscheidung über Glyphosat in Brüssel, auch heute nicht: Das klingt wie ein Flop nach immerhin zweieinhalb Jahren politischer Lähmung und den hitzigen Debatten der letzten Wochen über Risiken des Herbizids für Mensch und Natur. Doch tatsächlich war zu erwarten, dass das Treffen der Mitgliedsstaaten an diesem Vormittag kein abschließendes Votum hervorbringen würde. Es war vielmehr ein Zwischenschritt auf den letzten Metern der Entscheidungsstrecke, bis die Zulassung Mitte Dezember ausläuft. Und vielleicht war das Treffen sogar konstruktiver, als es auf den ersten Blick erscheint.

Der zuständige EU-Kommissar Vytenis Andriukaitis hatte bei der Sondersitzung des Ständigen Ausschusses für Pflanzen, Tiere, Lebens- und Futtermittel noch einmal seinen Vorschlag vorgelegt, die Zulassung für zehn Jahre zu verlängern. Darüber ließ er zwar nicht offiziell votieren, aber eine Probeabstimmung machte klar: Zehn Länder sind dagegen, darunter Schwergewichte wie Italien und Frankreich. Damit war klar, dass zehn weitere Jahre Glyphosat in Europa definitiv keine Mehrheit finden.

Ein Signal an die Industrie: Ich hab es ja versucht

Darin zeigt sich das taktische Geschick eines Kommissars, der mitten im Auge des Hurrikans harter Interessen steht. Denn so hat er sich gegenüber seiner Lebensmittelbehörde Efsa loyal gezeigt, die Glyphosat einen Gesundheitsfreibrief erteilt hatte. Zugleich signalisierte er den Herstellern des Herbizids: Ich hab es ja versucht.



Jene Regierungen, die ein Verbot wollen, hat Andriukaitis zwar umso mehr brüskiert. Denn sein Vorschlag sah noch keinerlei Beschränkungen für den Einsatz des Unkrautgifts in Parks, Gärten und ökologisch sensiblen Zonen vor. Doch vermutlich behält der Kommissar solche Restriktionen als Verhandlungsmasse im Köcher, um jetzt die ausstiegswilligen Europäer ins Boot zu holen. Gestern brachte er bereits fünf bis sieben Jahre ins Spiel – und reagierte damit schon auf zwei starke neue Kompromiss-Signale.

Rom und Paris schwenkten in den letzten Tagen bereits um. Beide Regierungen deuteten auch als Zugeständnis an ihre Bauern an, dass sie mit einer Übergangsfrist von fünf Jahren leben könnten.

Glyphosat – Hintergrund Das Mittel: Glyphosat Erstmals wurde Glyphosat 1950 von der Firma Monsanto synthetisiert. Seit den Siebzigerjahren wird der Stoff in der Landwirtschaft eingesetzt. Als wesentlicher Inhaltsstoff des PflanzenschutzmittelsRoundup tötet es Unkraut auf Feldern mit Raps, Mais und anderen Nutzpflanzen. Heute ist Glyphosat das mit Abstand am meisten eingesetzte Pestizid. Sein Einsatz hat sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt, wie die Studie eines Pestizidforschers zeigt (Benbrook et al., 2016). In Deutschland kaufen Landwirte pro Jahr rund 5.000 Tonnen an Glyphosat-Pflanzenschutzmitteln – der Anteil des Wirkstoffs an allen verkauften Herbiziden beträgt gut ein Drittel. Zunächst wurde die Chemikalie vor allem vor der Aussaat verwendet, um Äcker von Unkraut zu befreien. Doch seit es gentechnisch veränderte Pflanzen gibt, die gegen Glyphosat resistent sind, kann es auch nach der Saat eingesetzt werden. Alle Artikel zum Thema Glyphosat gibt es auf der ZEIT ONLINE-Themenseite. Krebserregend oder nicht? Als verantwortliche Behörde hat in Deutschland das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) in den vergangenen Jahren mehr als 1.000 Studien und Dokumente ausgewertet, um die Gefährlichkeit des Pflanzengifts neu zu bewerten. Vor allem ging es um die Frage, ob Glyphosat das Risiko, an Krebs zu erkranken, erhöhen kann. Im Anschluss prüften auch Fachleute der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA). Das Ergebnis: Glyphosat ist nicht krebserregend. Im März 2015 veröffentlichte allerdings die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) einen Bericht, dem zufolge das Pflanzengift für den Menschen "wahrscheinlich krebserregend" sei. Das BfR überprüfte seine Daten, ebenso die EFSA, beide befanden erneut, die Chemikalie ist "wahrscheinlich nicht krebserregend". Im Mai 2016 zog die Pestizidexpertengruppe der Weltgesundheitsorganisation (JMPR) nach. Ihrem Bericht zufolge hat Glyphosat eine sehr geringe akute Giftigkeit. Entsprechend sei es sehr unwahrscheinlich, dass Rückstände in der Nahrung das Krebsrisiko für den Menschen erhöhen. Ähnlich sieht es mittlerweile auch die Europäische Chemikalienagentur (ECHA). Im Oktober 2017 öffentlich gewordene interne Dokumente von Monsanto legen den Verdacht nahe, dass der Konzern Gefahrengutachten zu dem Pflanzengift manipuliert hatte. Auch das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hatte sich in seinen Bewertungen unter anderem auf diese Gutachten gestützt – sie spielten laut BfR allerdings keine entscheidende Rolle bei der Bewertung. In der EU gibt es Streit um die weitere Zulassung des Mittels. Am 15. Dezember 2017 läuft die Lizenz in Europa aus. Sollte bis dahin keine Verlängerung vereinbart werden, dürfte das Mittel nur noch ein halbes Jahr verkauft und anschließend weitere zwölf Monate in der Landwirtschaft verwendet werden. Rückstände in der Nahrung Eine Mitteilung des Umweltinstituts München hatte 2016 vor allem Biertrinker in Deutschland verunsichert: Glyphosat-Rückstände seien in 14 Biersorten entdeckt worden. Dass Rückstände überhaupt in Bier, Brot oder anderen Lebensmitteln landen, kann fast nur durch Sikkationpassieren, die hierzulande nur noch sehr eingeschränkt erlaubt ist. Sie macht ohnehin in Deutschland schon lange weniger als fünf Prozent der Glyphosatanwendung aus. Braugerste darf hierzulande zudem gar nicht mit Glyphosat behandelt werden. Daher stehen importierte Braugetreide unter Verdacht, wenn es um Rückstände im Bier geht: Etwa die Hälfte des Getreides, das deutsche Brauer verwenden, stammt aus dem Ausland – auch aus Ländern, in denen der Einsatz von Glyphosat weniger streng reguliert ist. Grundsätzlich sind geringe Rückstände von Glyphosat überall in der Umwelt zu finden.

Als wichtiger Katalysator wirkte vor allem eine Institution, der politische Kommentatoren regelmäßig politische Zahnlosigkeit unterstellen, obwohl das schon lange nicht mehr zutrifft: das Europäische Parlament. Dessen Ausschüsse für Umwelt und Landwirtschaft bemühten sich um Klarheit und einen Ausweg aus dem Entscheidungsstau. Als nach einer Expertenanhörung zu den Monsanto Papers noch immer viele Fragen offen geblieben waren, plädierte zunächst der Umweltausschuss mit großer Mehrheit in dubio pro natura, im Zweifel für die Natur: Er beschloss ein Glyphosat-Verbot, verband es jedoch mit einer Ausstiegsfrist von drei Jahren. In der Abstimmung darüber konnte sich das Plenum auf einen fünfjährigen Übergang einigen. Dieser Beschluss ist zwar nicht bindend, doch von großer normativer Kraft. Deshalb sollte der Kommissar auch nicht mehr dahinter zurückfallen, wenn er "so bald wie möglich" einen neuen Vorschlag auf den Tisch legt.

In den nächsten Tagen wird also hinter den Kulissen heftig um Fristen und Öko-Auflagen gefeilscht werden. Vor allem Deutschland muss sich aus dem Patt zwischen Agrar- und Umweltministerium herausbewegen. Die Uneinigkeit in der noch regierenden großen Koalition ist nicht beigelegt. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) positioniert sich gegen das Pflanzengift, weil es Tieren und Pflanzen schade. Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) hat bislang signalisiert, der Zulassung zuzustimmen. Auch Bauernverbände sind für eine weitere Erlaubnis, die viel verwendete Chemikalie versprühen zu dürfen.