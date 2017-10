Mit teils orkanartigen Böen ist Sturmtief Xavier über Deutschland gezogen. Die Bilanz: Rettungskräfte im Dauereinsatz, massive Schäden an Häusern, Autos, Straßen und Oberleitungen. Mindestens sieben Menschen wurden durch umgestürzte Bäume oder herabgefallene Äste getötet.



Besonders hart traf es den Bahnverkehr, der vielerorts eingestellt wurde. So verbrachten viele Reisende die Nacht in Hotels, in von der Bahn bereitgestellten Zügen oder auf Bahnsteigen.